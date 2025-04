Aus Lappersdorf kommt nun Ökostrom für 2.000 Haushalte – auch in Regensburg

Die REWAG stieg nach jahrelangen Planungen kurzfristig aus dem Projekt aus. Nun betreibt der Grundstückseigentümer und das Unternehmen Windpower den Solarpark Benhof in Lappersdorf. Er liefert Energie für 2.000 Haushalte.

Ein großer Solarpark auf seinen Feldern. Diese Idee verfolgte der Lappersdorfer Landwirt Franz Habenschaden schon seit über zehn Jahren. Sie ist entstanden, nachdem die Dächer seines landwirtschaftlichen Betriebs Benhof bereits um 2011 weitgehend mit Photovoltaik-Modulen belegt wurden. Nach Fertigstellung des nahe der Autobahn A93 gelegenen Photovoltaikparks lud das Ehepaar Habenschaden nun letzte Woche zur Besichtigung. Wolfgang Wegmann, Vorsitzender des Regensburger Solarfördervereins SAMOS, stellte dabei die Situation in Lappersdorf vor.

Der Solar-Park Benhof mit seinen knapp 5,7 Megawatt Leistung erhöht demnach die in der Gemeinde Lappersdorf installierte Leistung aller PV-Anlagen um gut 40 Prozent. Wenn an sonnigen Tagen der Lappersdorfer Strombedarf gegen Mittag mit Solarstrom gedeckt ist, fließe dieser übers Netz in die energiehungrige Stadt Regensburg, so Wegmann.

Vier REWAG-Vorstandsvorsitzende involviert

Dass die Idee für einen Freiflächen-Solarpark erst nach vielen Jahren umgesetzt werden konnte, hat auch mit den Strategien der schnell wechselnden Vorsitzenden des örtlichen Energieversorgers zu tun. Sage und schreibe vier Vorstandsvorsitzende der REWAG waren mit dem Benhof-Solarpark befasst. Die dabei geführten Gespräche bleiben ungezählt, diverse Konzepte wurden verhandelt und zuletzt ein konkretes bis zur Baureife geplant.

Dafür gründeten Habenschaden und eine REWAG-Tochter im Jahr 2023 eine Betreibergesellschaft, die Photovoltaikpark Benhof GmbH & Co. KG. Nachdem die REWAG unter ihrem jetzigen Vorstandvorsitzenden Robert Greb in punkto PV-Anlagen einen Strategiewechsel vollzog und im Frühjahr 2024 aus dem eigentlich startklaren Benhof-Projekt ausstieg, musste Habenschaden sich einen neuen Partner suchen.

Einigen Interessenten hätten sich bei ihm gemeldet, sagt Habenschaden. Seine Wahl fiel auf die Regensburger Windpower GmbH. Nachtarocken gegen die REWAG wolle er aber ausdrücklich nicht.

REWAG stieg aus, Windpower stieg ein

Nachdem Windpower das Projekt Benhof übernahm, ging schnell voran. Im Oktober 2024 wurden über Wochen hinweg Stahlträger in den Boden gerammt, Schienen und Leitungen montiert. Später kam eine Trafostation hinzu und 9.256 Freiflächen-Solarmodule auf die tragenden Schienen. In den letzten Wochen legte eine Spezialfirma in angrenzende Grundstücke eine über einen Kilometer lange Verbindungsleitung, über die der Solarstrom ins Netz der REWAG fließen wird. Was noch fehlt und demnächst hergestellt wird, ist der Anschluss bei einem Strommast mit Mittelspannung.

Insgesamt können die Betreiber des Solarparks jährlich mit sechs Millionen Kilowattstunden regional erzeugten Ökostrom rechnen, so Armin Schmid, der PV-Spartenleiter von Windpower im Gespräch mit regensburg-digital. Damit lässt sich der jährliche Strombedarf von rund 2.000 Haushalten mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.000 Kilowatt decken. Zum Vergleich: Das sich seit 1998 am Regensburger Mühlberg drehende Windrad (ebenfalls ein Windpower-Projekt) produziert Ökostrom für rund 150 Haushalte.

Um die solaren Spitzen im Netz etwas zu dämpfen und dadurch das Regensburg Netz entlasten zu können, plant Windpower den Solarpark Benhof mit einem großen Batteriespeicher zu ergänzen. Dieser soll die Sonnenenergie zunächst speichern und verzögert dann ins Netz schicken, wenn keine Überlastung vorliegt. Die Investitionssumme für die Benhof-Freiflächenanlage betrug laut Schmid gute drei Millionen Euro. Die Regensburger Liga Bank agiert als Projektpartner.

Größere Kapazität als die REWAG

Die Windpower GmbH ist eine Regensburger Firma, die sich schon seit 1995 der Nutzung der regenerativen Energien Sonne und Wind verschrieben hat. Sie projektiert, realisiert und betreibt Windenergie- und Solaranlagen (meist mit Bürgerbeteiligung und hauptsächlich im Landkreis Neumarkt).

Den Benhof-Solarpark hat Windpower als Generalunternehmer erbaut. Sie erhöht damit die Gesamtleistung ihrer Solaranlagen von derzeit 60 Megawatt um fast zehn Prozent. Im Gespräch mit der Redaktion beziffert Schmid die installierte Gesamtleistung seines ganzen Kraftwerksparks auf 160 Megawatt und den Jahresertrag an Ökostrom (also aus Sonne und Wind) auf durchschnittlich 270 Millionen Kilowattstunden.

Zum Vergleich: der Regensburger Energieversorger REWAG erzeugt in seinen Eigenanlagen weniger als Zwei Drittel dieser Menge an Strom aus regenerativen Energieträgern, hauptsächlich aus Wind und Biogas.

Photovoltaik: Weniger Flächenverbrauch als Biomasse

Montiert hat den Benhof-Solarpark die Firma PV-Unger, die sich auf große Freiflächenanlagen spezialisiert hat. Verbaut wurden dabei 9.256 Stück sogenannter Freiflächenmodule mit einer Peak-Leistung von 615 W.

Das Besondere dieser Module: sie sind bifazial. Das bedeutet: Sie erzeugen einen kleinen, aber nennenswerten Teil der Leistung auf ihrer Rückseite. Die aktuellen Solarparks sind deutlich effektiver als die ersten Freiflächenanlagen. Sie erzeugen auf einem Hektar Grund fast die doppelte Menge an Strom, wie die der ersten Generation.

Auch hinsichtlich des Flächenverbrauchs schneiden Solarparks verglichen mit Biomasse aus Monokulturen deutlich besser ab. Der Flächenverbrauch für Strom, der mit Biogas aus Energiepflanzen in einem Blockheizkraftwerk erzeugt wird, ist um ein Vielfaches höher. Wenn die Abwärme eines Blockheizkraftwerks nicht genutzt wird, benötigt eine Kilowattstunde Ökostrom aus Biogas das 40-fache der Fläche wie die aus dem Photovoltaikpark Benhof.

Der wesentliche Vorteil von mit Biogas erzeugtem Strom ist hingegen, dass ihr Energieträger, die Biomasse, relativ problemlos übers ganze Jahr bevorratet und gespeichert werden kann. Und es keine gravierenden Umweltbelastungen gibt, wie durch den Abbau von Lithium für die PV-Zellen.

REWAG-bedingte Verzögerungen hatten auch ihr Gutes

Wie Habenschaden geht auch Armin Schmid von Windpower davon aus, dass der Photovoltaikpark Benhof sich als bedeutsamer Rückzugsort für Insekten, Schmetterlinge, Vögel, Eidechsen und anderes Getier entwickelt. Aktuelle Studien zu Freiflächenanlagen hätten dies festgestellt, insbesondere, wenn zuvor intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen wie der Benhof-Acker überbaut werden.

Eine gute Folge habe die lange Vor-und Leerlaufzeit des Projekts dennoch gehabt, meint Franz Habenschaden (der Mitglied des Lappersdorfer Marktrats für die FW ist) im Solarpark schmunzelnd und anscheinend ohne Groll. Im Glauben, die nun auf einem Südhang erbaute PV-Anlage könne schon im Frühjahr 2023 zusammen mit der REWAG errichtet werden, säte der Landwirt bereits im Jahr 2022 Gras-Samen aus. Das daraus entstandene Gras habe deshalb fast drei Jahre lang richtig gut wachsen können, und würde die bald ins umzäunte Areal kommenden Schafe so bestens versorgen.