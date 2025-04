Denkbar knappes Ergebnis: Vorstand der SPD Regensburg schlägt Thomas Rudner als OB-Kandidaten vor

Ist der parteiinterne Machtkampf um die OB-Kandidatur der SPD entschieden? Am Dienstag präsentierte der Vorstand Thomas Rudner als seinen Kandidaten. Doch die Delegierten entscheiden erst Ende Mai.

„Ich freue mich auf diesen Wahlkampf“, sagt der designierte Oberbürgermeisterkandidat der Regensburger SPD. „Ich will ihn gewinnen und werde ihn gewinnen.“ Doch auch wenn Thomas Rudner, Jeans, rote Turnschuhe, Hemd in zartrosa, sich am Dienstag im Gewerkschaftshaus betont lässig und optimistisch gibt, wirkt seine Zuversicht wie eine Durchhalteparole.

WERBUNG

„Nicht geräuschlos“ sei die Entscheidung für Rudner, „ein frisches Gesicht“, gefallen, sagt die Stadtverbandsvorsitzende Claudia Neumaier. Das ist nicht übertrieben. Der Rückzug der amtierenden Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer wurde letzte Woche an die SZ durchgesteckt. Die SPD-Mitglieder erfuhren davon aus der Zeitung.

14 Stimmen für Rudner, zwölf für Burger

Dann meldete sich SPD-Fraktionschef Thomas Burger zu Wort. Er hätte ebenfalls gern kandidiert, sprach von einer „Konfrontation“ mit dem SPD-Vorstand und kündigte an, sich nun aus der Stadtpolitik zurückzuziehen – nur um später zurückzurudern und herauszukehren, dass er viel Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten habe und der Ball nun bei der Partei liege.

Die Oberbürgermeisterin sekundierte. Zwar schätze sie Thomas Rudner, „aber ich halte Thomas Burger für den besseren Kandidaten“ Angesichts eines so rundum misslungenen Starts in den Wahlkampf ist es keine Überraschung, dass die Entscheidung pro Rudner am Montagabend denkbar knapp ausfiel.

Nach Informationen unserer Redaktion sprachen sich 14 Mitglieder des erweiterten Vorstands, in dem auch die Ortsverein vertreten sind, für Rudner aus. zwölf votierten für Burger. Es gab eine Enthaltung.

„Beim Schafkopfen gewinnt man auch mit 61.“

Bei der Pressekonferenz schweigen die Anwesenden beharrlich zu Fragen nach dem genauen Ergebnis. Die Diskussion sei „sehr lebhaft“ gewesen, sagt Rudner nur. Und: „Beim Schafkopfen gewinnt man auch mit 61.“ Mehrfach betont Rudner, dass er „überhaupt kein Problem mit Dr. Thomas Burger“ habe. „Sie werden von mir kein böses Wort über ihn hören.“

Aber das Problem wirkt fort. Denn die Nominierung durch den Vorstand ist zunächst nur ein Vorschlag an die Partei.

Wird es bei der Delegiertenversammlung der SPD Ende Mai eine Kampfabstimmung zwischen Burger und Rudner geben? Jeder habe das Recht, sich zur Wahl zu stellen, sagen Rudner, Neumaier und Vorstandsmitglied Christoph Kittel unisono.

Oberbürgermeisterin „terminlich verhindert“

Droht gar der Super-GAU – der Vorstand schlägt Rudner vor, die Oberbürgermeisterin Burger? „Das hoffen wir mal nicht“, sagt Rudner. Gertrud Maltz-Schwarzfischer kann man bei der Pressekonferenz nicht dazu befragen. Sie ist nicht da „Terminlich verhindert“, heißt es vom Podium. Ein denkbar schlechtes Bild, auch wenn es intern heißt, man habe diese Pressekonferenz von Anfang an ohne die OB geplant. Damals, als man noch nicht ahnte, wie zerrissen die Partei zu diesem Termin dastehen würde.

Rudner ficht das nicht an. Er wolle mit Regensburg als „Stadt der guten Nachbarn“ in den Wahlkampf ziehen, sagt der 63-Jährige, der in Regensburg aufgewachsen und seit 1985 in der SPD ist. Politisch aktiv war Rudner unter anderem im Bayerischen Jugendring, der Anti-Apartheid-Bewegung und beim DGB.

Wahlprogramm erst nach der Nominierung

In Regensburg war er 15 Jahre lang Leiter des Koordinierungszentrums für deutsch-tschechischen Jugendaustausch. Kurzzeitig saß Rudner als Nachrücker von Ismael Ertug im EU-Parlament. Aktuell ist er Geschäftsführer der Stiftung Max Mannheimer Haus in Dachau.

Das Wahlprogramm sei zwar so gut wie fertig, aber konkret äußern will Rudner sich erst, wenn er auch offiziell der Oberbürgermeisterkandidat der Regensburger SPD sei. Das gebiete der Respekt vor der Partei. Dann aber sei man auf einen Wahlkampf vorbereitet, bei dem man wesentliche Akzente liefern werde.

Thomas Burger wartet ab

„Es ist nicht lustig, dass wir zur Zeit solche Schlagzeilen liefern“, sagt Rudner. Aber dass er es mit CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein aufnehmen könne. Deren Vorstellung von einem kostenintensiven Rückbau des Durchfahrtsverbots am Bahnhof sei „geradezu absurd“. Ein klein bisschen nicht-parteiinterner Wahlkampf.

Ob es weitere Schlagzeilen geben wird, hängt nun von Thomas Burger ab. Der lässt im Nachgang zur Pressekonferenz gegenüber unserer Redaktion verlauten, dass er sich erst später äußern werde. Das Sammeln der Delegiertenstimmen ist angelaufen.