Der Regensburger Bäckerkrieg
Das Thema Krieg ist allgegenwärtig. Egal ob Wehrdienst, Kriegstüchtigkeit oder atomarer Schutzschild. Niemand kommt daran vorbei. Selbst Regensburg nicht. Denn die Innenstadt ist zum Kriegsschauplatz geworden.
Die Frontlinie verläuft direkt durch die Gesandtenstraße. Dort, am Saum des Neupfarrplatzes, liegt seit Jahren eine Filiale des Denkendorfer Bäckers Sipl. Sie war für die Innenstädter Dreh- und Angelpunkt ihres sonntäglichen Backwarenkonsums.
Egal ob Breze oder Brot, im Umkreis von einem halben Kilometer war Sipl der Platzhirsch. Aber damit ist nun Schluss.
Es hagelt Gratisbackwaren
Bäcker Schifferl aus Bach an der Donau hat direkt gegenüber eine neue Filiale eröffnet. Und läutet damit die Ära des Grabenkrieges ein. Statt Granaten hagelt es Gratisbackwaren. Statt Dreck staubt Mehl. Und statt Stahlhelm trägt man Bäckerjungen-Mütze.
Doch wie kam es dazu?
Die große Mehlstaubexplosion
Wie jeder große Krieg hat auch dieser ein initiales Ereignis. Eines, das in den Geschichtsbüchern stehen wird. Und das künftige Historikergenerationen als den Anfang vom Ende beschreiben werden.
Wie der 30-jährige Krieg seinen Fenstersturz, der 1. Weltkrieg sein Attentat auf Franz Ferdinand, hat auch der Regensburger Bäckerkrieg eine zündende Mehlstaubexplosion.
Doch die städtischen Späher sind sich nicht einig, welche das ist. Und bieten uns Gefechtsreportern verschiedene Versionen an.
Im Osten was Neues
Einige munkeln es handle sich um den Fall des Konditors Pernsteiner.
Der Traditionsbetrieb am äußeren Ende der Von-der-Tann-Straße wurde vom Bäcker Sipl gekauft und renoviert. Und firmiert nunmehr unter dem Namen Pernsteiner by Sipl. Es ist dort weit und breit das einzige Backwaren-Geschäft. Sozusagen das Mohnsemmel-Monopol.
Dies soll den Schifferls sauer aufgestoßen sein. Die Stadtgesellschaft munkelt, sie wären gerne selbst Herren über die Bäckerbastion am Ostentor geworden. Weil daraus nichts wurde, soll man zum Angriff übergegangen sein.
Barbing oder die andere Ostfront
Wieder andere berichten vom Fall Barbing. Dort sei Schifferl seit langem vertreten. Als der Konkurrent Sipl aus Denkendorf eine Filiale in einem der örtlichen Supermärkte eröffnete, soll das Geschäft der Schifferls eingebrochen sein.
Ob eines der beiden Ereignisse sich neben Fenstersturz und Attentat einreiht, müssen Historiker erforschen.
Wie es sich aber für einen echten Krieg gehört, birgt er verschiedene Mythen in sich.
Pernsteiner oder Barbing? Am Ende fast egal. Denn diese Geschichten dienen den Kombattanten nur als Motivations-Erzählungen, um ihre Semmel-Soldaten bei Laune zu halten.
Schließlich ist so ein Grabenkrieg keine angenehme Sache. Er erfordert eine Menge Material, humanes wie teigiges. Und beide Bäcker müssen dafür sorgen, dass ihre Nachschublinie nicht abreißt.
Zweifrontenkrieg in der Goliathstraße?
Momentan scheint Schifferl im Vorteil zu sein. Denn gegenüber musste der Freisitz einem Baugerüst weichen – für drei Monate. Währenddessen bringt Schifferl seine Bestuhlungs-Artillerie in Stellung. Ob er diesen Vorteil nutzen kann?
Denn so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es auch für Schifferl nicht. Seit in der Goliathstraße eine Filiale des Stadtbäckers Wurm eröffnet hat, ist Schifferl nicht mehr der einzige Bäcker rund um Donau und Dom. Warum diese Fehde eskalierte, gibt den Regensburgern jedoch Rätsel auf.
Fest steht: Die Schifferls kämpfen einen Zweifrontenkrieg.
Ob sie von Clausewitz, Schlieffen und von Moltke gelernt haben, wird sich spätestens zeigen, wenn die erste Filiale schließen muss.
Die eigentlichen Gewinner des Krieges stehen derweil schon fest: die Regensburgerinnen und Regensburger. Sie werden für die Dauer des Konfliktes mit köstlichen Backwaren beliefert. Wenn doch jeder Krieg nur so lecker wäre.
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Kommentare (19)
Mr. B.
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Hallo Herr Aigner, die Fa. Schifferl ist doch nicht aus Deggendorf.
Auf der Brezentüte stehen Bach an der Donau und Bogen.
Berthold
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Schifferl käme aber aus Bach an der Donau, nicht aus Deggendorf.
https://www.baeckerei-schifferl.de/geschichte/
Lilith
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Einer der beiden Konkurrenten könnte sich ja mal auf nach Harting machen und dort in der konsumlosen Trostlosigkeit eine Filiale eröffnen, dass die armen Einwohner endlich zu Fuß ihre Frühstückssemmeln kaufen können. Das wäre dann der wahre Gewinner!
Tom
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Guten Tag, seit wann kommt Schifferl aus Deggendorf? Meines Wissens ist die erste Backstube immer noch in Bach an der Donau…..und die zweite in Bogen bei Straubing…
https://www.baeckerei-schifferl.de/
Stefan Aigner
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Das stimmt. Danke. Ist korrigiert.
df
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Erstaunlich, wie viele Menschen bereit sind, für industrielle Massenware denselben Preis zu zahlen wie für handwerkliche Qualität aus der Region. Gewinner sind dabei sicher nicht die Regensburgerinnen und Regensburger. Kauft regional, kauft Qualität – am Preis scheitert dieses Argument jedenfalls nicht.
Dieter
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So schnell ist also der Schwarzer Kipferl vergessen.
Im Umkreis von 500m fallen mir noch ein paar andere Bäckereien ein, aber das sind dann wohlmallws Nebenschauplätze. Vielleicht gab es dort keine Granatsplitter?
Thilo B.
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@Dieter: Woher sollen die 450 Bäckergesellen kommen, die ganz Regensburg mit handgemachten Backwaren versorgen! Und was darf dann so eine Breze am Sonntag vormittag kosten?
Burgweintinger
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Dieter, grundsätzlich sehe ich das genauso wie du. Aber bei Schwarzer Kipferl hast eigentlich nur das Kipferl essen können, der Rest…, naja…, aber das ist natürlich Geschmackssache.
df, wo kaufen Sie denn ein? Für mich ist Bach an der Donau regional…, mehr als die anderen (Wurm, Brunner, Sippl)
Maxi Kuss
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Verstehe nicht was alle haben? War nicht früher der Ebner und der Müller nebenan ?
Oleg
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@df: Welcher Bäcker bietet denn handwerkliche Qualität aus der Region?
Broterlebnis in der Lappersdorfer Str. und Butz in der Schwandorferst. würden mir spontan einfallen.
Ansonsten sind wohl die meisten Bäckereien eher “Industriell” aufgestellt. Und da passt Schifferl und Sipl sowie auch z.B. Krois und Biendl &Weber wenigstens geschmacklich.
Lenerl
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@ Burgweintinger: Ich les wohl ned richtig. Des Beste beim Schwarzer waren die Zwetschgennudeln, aber des is natürlich Geschmacksache.
Eieiei, diese Kriegsrhetorik. Respekt! Des würd ich mich gar nimmer trauen. Da kriegen jetzt paar Sprachwissenschaftler*innen nen Herzinfarkt, wenn sie nicht schon von der scharfen Klinge der Worte des Autors darnieder gemetzelt wurden.
Früher gab es Gebäcke (oder sagt man Gebäcks?) mit den Namen “Pflasterstein” oder “Granatsplitter”. Vielleicht können Schifferl und Co. da ja – dem Zeitgeist folgend – wieder aufrüsten.
Settembrini
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Sehr geehrter Herr Aigner,
So sehr ich Sie schätze, einen Artikel über Bäckereien mit einem an Hitlers Rede angelehnten Zitat zu überschreiben halte ich für einen stilistischen Fehlgriff. Vielleicht könnte man das abändern.
Seppl
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Sommerloch lässt grüßen!
Justizia
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Demnächst in jeder Regensburger Bäckerei:
Beschaffung und Inbetriebnahme einer Gulaschkanone
Und statt Öffnungszeiten Verpflegungsausgabenzeiten
Evi Hastreiter
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Much ado about nothing…..
Robert
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Kauft regionale Backwaren die in Regensburg hergestellt wurde das ist nachhaltig und sichert den Bäcker vor Ort sein Auskommen.
Christa
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@Oleg: Bäckerei Neuhoff https://biobaeckerei-neuhoff.de/
Super Baguette, super pain boulot, hervorragendes Bauernbrot, Kümmelkipferl!!!
Gibt ein paar wenige Filialen oder am Freitag auf dem Donaumarkt. Da kann auch gleich der Radi, Wurst u Käse sowie Butter dazu besorgt werden…. Das Brot hält ein paar Tage, wenn es nicht gleich aufgegessen wird….
Sarasvati
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Wie sollte man einen solchen Artikel nennen, wenn man im Gefechtsjargon bleiben will? Ach ja… einen Rohrkrepierer. Der „Meinungs“-Artikel ist nicht nur so sinnbefreit wie die meisten Kriege, er ist auch noch aggressionsfördernd – zumindest bei mir. Denn Autor Robert Riedl ist hinterrücks in meinen Alltag eingefallen, hat das vertraute Terrain von Regensburg digital mit gekünsteltem Geschwurbel erobert und Raum okkupiert, der sonst Relevantes bietet – sei es Nachrichten, Wissen, Humor oder Bedenkenswertes. Ich fühle mich deshalb zum Widerstand genötigt. Quasi als Schuss vor den Bug, erst einmal ein Feld-Post mit einer dringenden Bitte an Stefan Aigner: selbstverliebte (durchexerzierte Kriegs-Wort-Wolke), schlecht recherchierte (Herkunft Schifferl) und sensationsheischende (der Arnulfsplatz liegt innerhalb des beschworenen halben Kilometers und da existieren Schifferl und Ebner schon lange nebeneinander) Inhalte bitte der MZ überlassen, die sowas gern und häufig als Meinung tarnt. Hier solche FUBAR (Fucked up beyond all Repair)-Beiträge bitte schon im Vorfeld abschießen, um auf Dauer nicht in Sachen “Vertrauen in journalistische Integrität” in die Röhre zu schauen – oder ins Gras zu beißen.