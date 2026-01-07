Die Erderwärmung beschleunigt sich gefährlich, warnt die Wissenschaft – Klimaaufruf wird in Regensburg vorgestellt

Vier große wissenschaftliche Fachgesellschaften appellieren an die Politik, Klimaschutz und Klimaanpassung schneller und entschlossener als bisher voranzutreiben. Das ist ein äußerst ungewöhnlicher Schritt. Am 14. Januar stellen die Scientists for Future Regensburg den Klimaaufruf öffentlich vor und laden zur Diskussion mit Fachleuten ein. Hier erklären sie, worum es genau geht.

„Glauben Sie an den Klimawandel?“ „Da könnten Sie mich genauso fragen, ob ich an die Schwerkraft glaube,“ wäre die passende Antwort. Denn die Klimaforschung ist sich einig: über 97 Prozent aller Veröffentlichungen des Fachgebiets zeigen: Der Klimawandel ist real, verursacht durch menschengemachte Treibhausgasemissionen, er wird schlimme Folgen haben und das einzige wirksame Rezept dagegen ist der Stopp aller Treibhausgasemissionen.

Die Warnung der Wissenschaft ist laut und deutlich

Es kommt selten vor, dass wissenschaftliche Fachgesellschaften gemeinsam in Sachen Klimawandel Alarm schlagen. Doch genau das passierte im vergangenen September: Die Deutsche Physikalische Gesellschaft und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft veröffentlichten einen Klimaaufruf, der deutlicher kaum sein könnte. Auch die Gesellschaft der Deutschen Chemiker sowie der Verband Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin in Deutschland haben sich dem Klimaaufruf angeschlossen.

Was im Klimaaufruf steht

Die globale Erwärmung hat sich beschleunigt. 2024 wurden im weltweiten Durchschnitt erstmals 1,5 °C über vorindustriellem Niveau erreicht. In 25 Jahren werden es wahrscheinlich zwei bis drei Grad werden, wenn wir den Ausstoß aller Treibhausgase nicht zügig und deutlich senken.

Man muss sich klarmachen, was genau das für uns bedeutet: denn drei Grad wärmer, das könnte ja ganz angenehm erscheinen. Aber ganz im Gegenteil: zum einen stellen die drei Grad die mittlere Oberflächentemperatur der Erde dar. Lokal kann die Temperaturänderung sehr unterschiedlich ausfallen.

Über Land erwärmt sich die Luft viel stärker als über dem Meer. In Deutschland war es deshalb schon 2024 um gut drei Grad wärmer und bis 2100 sagen Klimamodelle zwischen vier und sechs Grad Erwärmung voraus, wenn die Emissionen so weiterlaufen. Zum anderen gelangt, je wärmer es wird, viel mehr Wasser in die Luft und verursacht viel häufigere und intensivere Starkregen, Hochwasser und Überflutungen.

Auch Hitzewellen und Dürreperioden nehmen zu. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel ab und gefährdet so die Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln. All das spüren wir heute schon, auch in Deutschland und Bayern.

Die gute Nachricht: Es gibt Lösungen

Die beschleunigte Erderwärmung ist eine Gefahr für Leib und Leben, so der Aufruf. Es kann passieren, dass noch vor 2050 in tropischen Regionen Situationen auftreten, in denen ein Überleben im Freien unmöglich ist. Der Meeresspiegel wird schneller ansteigen und schon in den nächsten Jahrzehnten weltweit Küstenregionen bedrohen, auch an der deutschen Nord- und Ostseeküste. Extremes Wetter macht Landwirtschaft schwerer, teilweise unmöglich. Hunderte Millionen Menschen sind dann von Armut bedroht, einige Regionen könnten sogar unbewohnbar werden.

Aber wir können das Ausmaß dieser Bedrohung unserer Lebensgrundlagen noch beeinflussen, wenn wir jetzt sofort und entschlossen Klimaschutz und Klimaanpassung mit gleicher und sehr hoher Dringlichkeit vorantreiben. Das heißt vor allem, die Emission von Treibhausgasen aus der Nutzung von fossilen Brennstoffen wie Gas, Kohle und Öl sowie aus der Landwirtschaft so schnell wie möglich zu stoppen.

Die gute Nachricht ist: Wir haben die Technologien und Lösungen dafür. Jetzt braucht es ein entschlossenes gemeinschaftliches Handeln, um sie umzusetzen. Die Wissenschaft hat auch Konzepte vorgestellt, wie das fair und sozial verträglich passieren kann. Die Einnahmen aus den CO2-Gebühren pro Kopf umzuverteilen, ist ein Beispiel.

Regensburger Professor ist Mit-Autor

Prof. Dr. Klaus Richter ist Professor für Physik an der Uni Regensburg und als Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft an dem Klimaaufruf beteiligt. Ihn und drei weitere Fachleute konnten die Scientists for Future Regensburg für eine öffentliche Diskussion am 14. Januar gewinnen (19 Uhr, D.-Martin-Luther-Straße 19).

Teilnehmen werden Prof. Dr. Georg-Stephan Barfuß, Leiter des Referats für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen der Stadt Regensburg, Prof. Dr. Michael Sterner, Professor für Energiespeicher, Wasserstoff und Energiesystemtechnik an der OTH Regensburg, und Dr. Sophia Schäfer, Mathematikerin und promovierte Meteorologin mit Fachgebiet Wetter- und Klimamodellierung.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, hat die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen. Der Klimaaufruf wird kurz vorgestellt und danach im Podium und mit dem Publikum diskutiert.

Warum diese Diskussion wichtig ist

Regensburg spürt die Klimaveränderungen deutlich: Hoch- und Niedrigwasser, heißere Sommer, tropische Nächte, zunehmende Belastungen für Gesundheit und Infrastruktur sowie in der Umgebung Ernteausfälle und Waldschäden.

Viele Entscheidungen der Gegenwart – etwa zur Wärmeplanung, Energieversorgung oder Stadtentwicklung – werden bestimmen, wie gut Regensburg auf die kommenden Jahrzehnte vorbereitet ist. Wie wird sich die Wirtschaft unter diesen Vorzeichen – Gefährdung durch den Klimawandel und sich verändernde Märkte aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen – weiterentwickeln?

Mit der Veranstaltung wollen die Scientists for Future aufrütteln und Klartext reden, aber auch Handlungsoptionen aufzeigen. Denn nur wer versteht, worum es geht, kann gute Entscheidungen treffen.

Über Scientists for Future

Die „Scientists for Future“ sind ein überparteilicher und interdisziplinärer Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen mit Gruppen an über 70 Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Sie engagieren sich dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse angemessen in die gesellschaftlichen und politischen Debatten einfließen und bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft Berücksichtigung finden. Webseite: https://de.scientists4future.org/regensburg/