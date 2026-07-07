Schulterschluss in Regensburg gegen GKV-Sparpaket : Politik, Krankenhäuser und Rettungsdienste üben scharfe Kritik an Bundesregierung
„Wir sagen Stopp!“ Vertreterinnen und Vertreter der Krankenhäuser in Stadt und Landkreis, Rettungsdienste und führende Kommunalpolitiker in Regensburg stellen sich gegen das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz der Bundesregierung. Es soll am Freitag verabschiedet werden.
Zwischen drei Rettungswagen mit großen Stoppschildern stehen sie am Dienstagmorgen auf der Treppe des Alten Rathauses in Regensburg: Oberbürgermeister Thomas Burger und Landrätin Tanja Schweiger, die Chefinnen und Chefs (fast) aller großen Kliniken in Stadt und Landkreis, Bezirkstagspräsident Franz Löffler und die Vertreter der Rettungsdienste von BRK, Johannitern, Maltesern und RKT.
Nach der Lesart von Bundeskanzler Friedrich Merz sind sie – und alle anderen, die hier stehen – „Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörgler, Empörte und Berufskritiker“. Sie glauben nicht, dass das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, das die schwarz-rote Bundesregierung am Freitag verabschieden will, das „Land wieder auf Kurs“ bringt. So hatte Merz vor drei Tagen beim CDU-Landesparteitag in Düsseldorf gepoltert.
„Gesundheitsversorgung darf kein Sparmittel für Haushaltslöcher sein.“
„Die Maßnahmen werden die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser und Rettungsdienste weiter verschärfen und damit die medizinische Versorgung der Menschen in Stadt und Landkreis Regensburg gefährden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Dienstag verteilt wird.
Das angekündigte Sparpaket zur Stabilisierung der Krankenversicherungsbeiträge werde das Defizit der Kliniken erheblich steigern, sagt Martin Rederer, Direktor der Kreisklinik Wörth. Schon jetzt schreiben laut dem neuesten Krankenhaustrend zwei Drittel der bayerischen Krankenhäuser rote Zahlen.
Nun sollen die Erlöse der Krankenhäuser pauschal um fast fünf Prozent sinken. Nach Berechnungen der Bayerischen Krankenhausgesellschaft würde die Unterfinanzierung der bayerischen Kliniken mit dem geplanten Gesetzespaket von derzeit 600 Millionen auf 1,4 Milliarden Euro steigen.
„Das kann nicht wahr sein“, empört sich Rederer. „Gesundheitsversorgung darf kein Sparmittel für Haushaltslöcher sein.“
Perfekte Dokumentation statt Patientenversorgung
In dieselbe Kerbe schlagen Nicolas Kelly und Sabine Beiser von den Barmherzigen Brüdern. „Wir brauchen von der Politik Rahmenbedingungen, die eine hochwertige medizinische Versorgung sichern – statt sie zu gefährden“, sagt Beiser.
Professor Thomas Baghai, Vorstand des Bezirksklinikums Regensburg, sagt, das aktuelle Gesetzesvorhaben konterkariere alle Sparbemühungen der Kliniken. Immer mehr Struktur- und Leistungsprüfungen führten zu einem massiven Zuwachs an Bürokratie. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich zwangsläufig noch mehr um perfekte Dokumentation kümmern – statt um menschlich zugewandte Krankenversorgung.“
Am Ende gehe es nicht um Bilanzen, sondern um Menschen, ergänzt Caritasdirektor Michael Weißmann. Er fordert den Abbau von Bürokratie. „Aber Entlastung darf nicht zulasten der Finanzierung guter Pflege gehen.“
Vorschläge der Krankenhausgesellschaft ignoriert
Die Kommunalpolitik stellt sich dahinter. Die Bundesregierung spare auf Kosten der Krankenhausträger – und damit auf Kosten der Patienten –, kritisiert Landrätin Tanja Schweiger.
„Eine gesamtverantwortliche Politik für die Menschen in unserem Land sieht anders aus.“ Sie würde Einsparpotenziale bei der Bürokratie heben. Doch die über 50 Vorschläge der Bayerischen Krankenhausgesellschaft habe die Bundesregierung schlicht ignoriert.
Oberbürgermeister Thomas Burger nennt die geplanten Reformen „kurzsichtige Sparexperimente“. Falsches Sparen könne „richtig teuer werden und dem Standort Regensburg großen Schaden zufügen“.
Universitätsklinikum: Vorstand nimmt nicht an Protesten teil
Der Schulterschluss vor dem Regensburger Rathaus ist nur eine von zahlreichen Protestaktionen bundesweit. Träger und Beschäftigte im Gesundheitswesen wenden sich gegen das geplante Gesetzespaket. Am morgigen Mittwoch demonstrieren um 16.30 Uhr Krankenhausbeschäftigte und die Gewerkschaft Verdi auf der Steinernen Brücke in Regensburg gegen den befürchteten „Sozialkahlschlag“.
Bemerkenswert: Während vor dem Rathaus Vertreterinnen fast aller Krankenhäuser in Stadt und Landkreis dabei waren, nahm vom Universitätsklinikum Regensburg niemand teil. Vermutlich wollen die Mitglieder des dortigen Vorstands, gerade mit Personalabbau beschäftigt, nicht als Berufskritiker und Nörgler gelten.
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Kommentare (3)
xy
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Das Gesundheitswesen ist in allen seinen Facetten schlicht und einfach viel zu teuer. Es wundert mich gar nicht, dass sich die Empfänger seiner sprudelnden Gelder gegen vorsichtige Versuche wehren, den Hahn eine Idee zurückzudrehen, denn jeder verteidigt seine Pfründe.
Daniela
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Patienten werden sicher nicht durch überbordende Bürokratie besser versorgt. Nein, der Arbeitsbereich medizinischen und pflegerischen Personals sollte vorrangig beim Patienten sein und nicht am Computer.
Desweiteren denke ich könnte man schon sehr viel sparen beim Verwaltungsaufwand der Krankenkassen selbst.
Entbürokratisierung sollte da zügig begonnen werden.
Es geht hier auch um gestiegene Kosten, die außerhalb pflegerischer und medizinischer Kosten liegen.
Vergessen wir nicht Patienten wollen im Winter nicht frieren und im Sommer nicht den Hitzetod sterben, Thema Kosten bei Heizung ect.
Patienten brauchen Essen und Trinken….
Aber so ist es immer, wenn Politiker das ‘Rad neu erfinden ‘.
Ich weiß dann immer nicht so recht, wie viel tatsächlich praktische Expertise Politiker und Experten einbringen.
Ich schreibe bewusst PRAKTISCHE EXPERTISE, ich denke, die wenigsten haben tatsächlich jemals am OP Tisch, bei sonstigen medizinischen Behandlungen oder gar pflegerisch am Patienten gearbeitet.
Bevor da irgendeine/r was dazu äußern dürfte, mindestens 1/2 Jahr ab in die praktische Krankenversorgung, im Schichtdienst, in schlechten, wie in guten Zeiten der Personalbesetzung.
Längst vergessen, die Corona Zeiten??? Da haben Politiker an manchen Stellen Unsummen an Steuergeldern verschossen! Und die damaligen Helden, Ärzte und Pfleger ect. Heute nur noch zum verheizen???
Oh, schäm Dich Deutsches Vaterland!
Manfred van Hove
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Es gibt noch viel Sparpotential. Warum haben wir 96 Krankenakssen mit all ihren Vorständen ? Dagegen sollte endlich protestiert werden