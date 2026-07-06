06 Juli202610:39
Regensburg Analog
Neuer Podcast online: Lästern über Griffe ins Klo
Städtische Toiletten, Baustellen und ein Notausgang. Der Schwerpunkt dieser Sendung liegt auf dem unverständlichen Verhalten der Stadt Regensburg an mehreren Stellen. Außerdem sprechen wir über das Universitätsklinikum Regensburg und den Schadenersatzprozess gegen das Bistum Regensburg. Krankheitsbedingt nur zu zweit. Vielleicht war es deshalb etwas lästerlich.
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In der Live-Sendung lief:
Vorspannmusik:
Arzachel – Queen St. Gang
Showmusik:
Billy Joel – Zanzibar
The Eels – Flyswatter
The Don Baker Trio – The Third Man Theme
Viel Spaß beim Nachhören.
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Kommentare (3)
Bertholdus
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Ihr wart auch im Auto zu hören. CB-Funk Kanal 31. TOP!
nixda
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liebe regensburger,
lmmer schön auf saubere hände achten!
AlertaAutista
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im Kommunismus gäbe es Wind-und Solarbetriebene mobile Scheisshäuser, die in der Stadt routieren.
im Kapitalismus gibt es eine Bimmelbahn.