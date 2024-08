Die Tolerantel: Die Spaßbremsen von Regensburg Stadtamhof

Toleranz ist eine löbliche Eigenschaft, die den meisten Menschen aber erst mühsam eingeprügelt werden muss. Und auch alteingesessenen Wirtshäusern muss man das mit der Toleranz oft nochmal erklären. Genauso wie das mit dem Einprügeln.

Also, wenn Regensburg ein Fest des Lebens ist, dann ist die Regensburger Dult die Bontempi-Orgel mit den 54 eingebauten Rhythmen, die jedes gute Fest einfach braucht. Die fetzigen Beats dieser Orgel verleihen dieser Stadt den Pep, den ihr missgünstige Menschen oft absprechen, weil sie glauben, dass Regensburg nur aus altem Bauwerk für alte Leute besteht, die Käsesahne essen und Filterkaffee trinken.

WERBUNG





Mitnichten! Dult ist! Da tobt der Bär, da boxt der Papst im Kettenhemd! Traditionelles Essen, Bier in menschenwürdigen Genusseinheiten, und dazu die Musi! Eine Musi, sag ich! Eine perfektere Symbiose aus Vergangenheit und Gegenwart hat es seit Edmund Stoiber nicht mehr gegeben.

Wer da nicht mitmacht, mit dem stimmt was nicht.

„Hulapalu“ und „Fürstenfeld“, „Layla“ und „Atemlos“, „Angels“ und „Sweet Caroline“, „Cordula Grün“ und „Dem Land Tirol die Treue“ – ich merke schon beim Schreiben, wie mich die Tanzwut packt, der Mitsingvirus ergreift und ich Ausschau halte nach der nächsten zu erklimmenden Bierbank, Modell „Paulanermuskel Reinforced XTrastrong“. Wer da nicht mitmacht, mit dem stimmt meiner Meinung nach was nicht.

Endlich mal ein Spaß für die ganze Familie, mit der logistischen Perfektion eines Ortes, an dem man seinem Schraz eine Zuckerwatte kauft, anschließend setzt man ihn ins Karussell, und schon kann man sich gleich daneben eine Mass ins Gesicht stellen. Das Glück kann manchmal so einfach sein.

Früher hat sich Deutschland auch nicht geschämt, diese Lebensfreude in die Welt hinauszutragen, wenn auch meist unter Einsatz von Kettenfahrzeugen.

Ein Affront gegen den Frohsinn

Es gibt meines Erachtens genau zwei Fraktionen, die der Dult gegenüber negativ gesonnen sind: der Islamische Staat und die Klappe. Klappe meint in diesem Fall das gleichnamige Wirtshaus in Stadtamhof. Die sperren nämlich jetzt, während der Dult, ihren Laden schon um elf Uhr abends zu. Wegen der Dult.

Ein Affront gegen den Frohsinn. Meine Meinung.

Übergriffe hätte es gegeben, sagen sie in der Klappe, und Gewalttätigkeiten. Ja mei, sage ich, was heißt schon Gewalt. Heutzutage ist ja auch eine jedes Gestikulieren, das sein Ende im Gesicht eines Gegenübers findet, Gewalt. Vielleicht ist auch von dem Studentengfrast da drin einer falsch gegendert worden und hat weinen müssen. Verzeihung: Studierendengfrast.

Ausgerechnet Stadtamhof

Vielleicht sollte man an dieser Stelle mal daran erinnern, dass es sich bei „HÄÄÄ!“ WIRTSCHAFT!“ um eine sehr traditionelle und völlig genderneutrale Anrede handelt. Die woke Meschpoke da drin lässt das halt nicht gelten. Wobei ich selber von jeher ganz vorbildlich keinerlei Unterschied gemacht habe, welche Kreatur mir das Bier bringt, Hauptsache, sie braucht nicht lang.

In der Klappe in Stadtamhof wird man jetzt offensichtlich empfindlich.

Stadtamhof! Ausgerechnet da! Diese Bayerwald-Exklave, bevölkert von den Nachkommen derer, die man schon vor 800 Jahren nicht über die Brücke in die Stadt gelassen hat! Weil die letzten 20 Jahre beim Hochwasser in Stadtamhof keiner mehr in seiner Parterrewohnung ersoffen ist, glauben die jetzt auch gleich, sie wären das neue Brooklyn Regensburgs. Sollen’s doch froh sein, wenn sich bei ihnen auch endlich mal was rührt. Stadtamhof ist doch immer noch ein Ortsteil, wo man die Aufbringung eines Mittelstreifens auf den Straßenbelag mit einem Festakt begehen würde.

Die Dult wird sicher wieder friedlich

Ich hab außerdem eh das Gefühl, dass da wieder einmal aus einer Maus ein Elefant gemacht wird. Jederzeit gehe ich die Wette ein, dass die offizielle Statistik von Stadt und Polizei am Schluss zeigen wird, dass diese Dult ganz erstaunlich friedlich, wenn nicht gar die friedlichste von überhaupt allen war.

Der Klappe ist das natürlich wurscht.

Ich brauch ja nur auf die Preise auf der Speisekarte von denen schauen, um zu wissen, wie da der Hase läuft. Ganz ehrlich – für das, was die da für ein Schnitzel verlangen, da täte man von mir nicht einmal ein Grüßgott kriegen. Vielleicht ein kleines Nicken in die Richtung. An guten Tagen.

Auf der Dult kostet das die Extra-Serviette zum Steckerlfisch.

Fröhlich und junggeblieben und paarungsbereit

Man merkt einfach, dass dieser Laden nicht mit der Zeit geht. Schon allein der Name. „Klappe“. So eine Kino-Anspielung, aus den Zeiten, wo es noch kein Netflix gegeben hat und kein Amazon Prime. Ich hab auch gehört, dass die Klappe eine Genossenschaft ist, und Genossenschaft heißt für mich, dass zehn Leute darüber abstimmen, wie man möglichst spaßfrei kein Geld verdienen kann.

Und die Leute erst, die da drinnen umeinander hocken! Das sind doch in der Hauptsache lauter einsame alte Säcke! Und wenn sich fünf von denen an einem Tisch zusammensetzen, dann ändert das auch nix dran. Aus zwei Pfund Chicken Nuggets wird auch in mit viel Nähe kein Hendl mehr.

Gut, einsam und alter Sack. So objektiv betrachtet sind da viele natürlich eher in meinem Alter, und geschieden bin ich ja auch, aber andererseits bin ich halt auch, als eingefleischter Freund der Dult, fröhlich und junggeblieben und paarungsbereit, und zu allen drei Dingen braucht’s halt auch gerne mal ein paar Mass.

Wie wär’s mal mit sensibler werden?

Früher hat man sich da auch nicht so angestellt, wenn mal jemand über die Stränge geschlagen ist. Zu einer gelungenen Kirta hat zum Beispiel in jedem Fall eine Schlägerei dazugehört, sonst hat man sich direkt schämen müssen. Eine Rauferei ist letztlich nichts anderes als ein hochsensitives Gemeinschaftserlebnis.

Die Dult ist an und für sich ja auch für viele Menschen, die außer ihrer näheren Verwandtschaft kaum Kontakt zu anderen Menschen pflegen, eine seltene Gelegenheit, ein bisschen aus sich herauszugehen. Oder auch ein bisschen mehr.

Viele von denen kommen auch mit einem Vokabular von so 300 Wörtern bestens aus, aber bei so einer kommunikativen Basisausstattung macht sich eine jede Mass bemerkbar, und wenn so ein Abend auf der Dult überhaupt nennenswert war, dann trennt sich irgendwann die Semantik vom Laut. Und was bleibt dann zur Verständigung? Hände und Füße halt, und da sollte man auch gastronomieseitig Verständnis dafür aufbringen können. Der kommunikative Ansatz von Gewalt wird einfach zu oft missverstanden. Da muss die Gesellschaft allgemein sensibler werden.

Geht auf die Menschen zu, die von der Dult kommen

Es ist auch eine Frechheit, dass man immer noch „besoffen“ sagen darf, während die Sprache ansonsten immer effektiver von allen semantischen Herabwürdigungen befreit wird. Ich finde, man sollte nicht mehr „besoffen“ sagen dürfen, sondern vielleicht stattdessen „anders realitätsorientiert“, alternativ auch „vertically challenged“ verwenden.

Es gilt, auf die Menschen zuzugehen, die von der Dult kommen, gerade weil die selber oft zu sehr schwanken, um noch ihrerseits auf einen zugehen zu können. Ausgrenzung kann doch nicht der Weg sein, nicht in der heutigen Zeit!

Ganz unchristlich hält man in der Klappe dem Dult-Afficionado nicht einmal die eine Wange hin, geschweige denn die andere. Auch, um die weiblichen Bedienungen zu schützen, heißt’s in dem Laden.

Bloß eine weitere Form der Verständigung

Aber auch hier kann ich nur um mehr Verständnis werben. Bei mir war das ja früher auch nicht anders, also, bevor ich mich zur jetzigen spielerisch-locker-fluffigen Perfektion im Umgang mit Frauen aufgeschwungen habe: zur Erstansprache eines potentiellen Gschpusis braucht man fünf Freunde, die mit dabei stehen, und eine entsprechende Anzahl von Massen Bier. Dann geht das schon. Irgendwie.

Und, wie gesagt, wenn das mal ein bisschen ausartet und ins Körperliche geht, dann ist das halt meistens bloß eine weitere Form der Verständigung. Hulapalu.

Ganz ehrlich: wenn Gewalt vor dem Geschlechtsakt in unserem Freistaat immer schon so einen schlechten Ruf gehabt hätte, dann hege ich ernsthafte Zweifel daran, dass es das Volk der Bayern jemals zu einer Stammesgröße gebracht hätte, die mehr als zwei Fußballmannschaften hätte stellen können.

Gewalt hat halt so einen schlechten Ruf

Aber in der Klappe bleiben sie stur. Um elf ist Schicht im Schacht, und das während der gesamten Dult.

All jenen, die sich nun enthusiasmiert und bierbeseelt auf dem Heimweg machen, fehlt somit ein wichtiger Zwischenstopp, um sich gastro-oral, urinal oder intestinal zu entleeren und – auch das eine Form der Erleichterung – wenn das mit den Damen wieder nicht so hingehauen hat, anders hinzuhauen, sprich, die andauernde Untervögeltheit durch eine Schlägerei zu kompensieren.

Aber Gewalt hat halt so einen schlechten Ruf. Wobei doch Gewalt bestimmt auch evolutionär sinnvoll sein muss, so viele Fans, wie sie immer noch hat. Weltweit.

Ein paar Schläge haben noch niemandem geschadet

Wie gesagt, man bedenke die Auswirkungen einer gewaltfreien Gesellschaft auf die Stärke des Volksstammes. Na ja. Dass ein paar Schläge noch niemandem geschadet haben, ist eine offenbar lange vergessene Weisheit. Mal ganz provokant formuliert: für die meisten Menschen, gefangen zwischen Dschungelcamp und Lottozahlen, wäre es der Höhepunkt ihres Lebens, wenn sie sich von mir eine Schelle fangen dürften.

Aber es hilft ja nicht. Die Klappe sperrt während der Dult zu, gerade um die Uhrzeit, zu der sich der anfängliche Frühdurst des Biertrinkers zu einem stabilen und tragfähigen Hauptdurst umgewandelt hat. Die beste Zeit in jedem Wirtshaus eigentlich! Aber wer nicht will, der hat schon, sag ich immer.

Man muss aber auch aufs Geld schauen

Solange sich die Klappe weiterhin den elementaren Grundbedürfnissen der Menschheit verweigert, wird sie weiterhin keine andere Wahl haben, als sich mit Dumpingpreisen ihrer fußlahmen Nachbarschaft anzubiedern.

Schlimm.

Auf mich können sie da nicht zählen.

Im Großen und Ganzen.

Gut, es kann sein, dass auch ich ab und zu da drin anzutreffen bin, aber auch nur, weil ich beruflich manchmal in der Gegend bin, und da liegt das halt nahe. Selbst wenn ich da meiner üblichen Ausgelassenheit nicht im gewünschten Maße frönen kann.

Außerdem muss man ja auch aufs Geld schauen.

Grad nach der Dult.