Ghost Town Radio: Live-Gespräch mit Freudenstein und Burger und eine kleine Wahlnachlese

Die Kommunalwahl im Doppelpack. Wir gehen Sonntag und Montag auf Sendung und haben auch die beiden Aspiranten auf den OB-Sessel zu Gast. Ob es ein Duell wird oder eine Plauderei hängt vor allem von den beiden ab.

Ein bisschen stolz sind wir schon über die Zusage: Am kommenden Montag kommen Astrid Freudenstein und Thomas Burger ins Studio von Ghost Town Radio, um sich im Vorfeld der anstehenden Stichwahl mit mir, mit Adam Lederway und (hoffentlich) auch miteinander zu unterhalten.

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Um 18.30 Uhr geht es los – live und mit Musik.

Bereits am Sonntag haben wir Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien zur Wahlnachlese eingeladen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch am Sonntag fangen wir um 18.30 Uhr an – Open End. Wir erwarten eine lockere und etwas chaotische Gesprächsrunde.

An den Mikros sitzen Adam Lederway und Stefan Aigner. Im Chat könnt ihr Fragen stellen. Wir werden die eine oder andere sicher aufgreifen (hier geht es zum Chat).

Die Stichwahl findet am 22. März statt. Wir werden die beiden Gesprächsrunden möglichst schon am Dienstag auch als Podcast zur Verfügung stellen.

Alle Gespräche als Podcast gibt es hier bei Soundcloud.

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile täglich) live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

Streaming URL:

https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b



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