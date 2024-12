Jagdszenen vom Romantischen Weihnachtsmarkt zu Regensburg

Beim Romantischen Weihnachtsmarkt in Regensburg gerieten mehrere Gäste mit Sicherheitsleuten aneinander. Es wurde Strafanzeige erstattet. Die Betroffenen erwarten nun eine Entschuldigung vom Veranstalter.

Laut der Schilderung von Gästen ist es schon so etwas wie eine kleine Tradition. Seit mehreren Jahren lädt ein ungarischer Diplomat, der geraume Zeit in Regensburg gelebt hat, regelmäßig eine handverlesene Zahl von ausgewählten Gästen ein auf den Romantischen Weihnachtsmarkt des Veranstalters Peter Kittel im Schlosshof von Gloria von Thurn und Taxis, um dort in absoluter Authentizität und ohne Zugeständnisse an kurzlebige Zeitgeisterscheinungen die Vorweihnachtszeit zu genießen.

Namhafte Unternehmer aus der Domstadt sind darunter, Ärztinnen, Honoratioren und Geschäftspartner, mit denen man gemeinsam schon manche Benefizaktionen organisiert hat. Mancher reist bis aus Schleswig-Holstein an, um dem großzügigen und viel dekorierten ungarischen Freund seine Aufwartung zu machen. Er ist unter anderem Mitglied des ungarischen Heldenordens (Vitézi Rend) und Träger der Jubiläumsmedaille des Bayerischen Soldatenbunds.

Gediegen Feiern in Skihüttenatmosphäre

Nicht nur er schätzt die intime Atmosphäre auf dem Kittel-Markt, wo nicht jeder Promi oder jeder, der danach aussieht, sofort abgelichtet wird. Wo man in Ruhe feiern und parlieren kann, ohne dass dies sofort öffentlich bekannt und wo nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Andere Christkindlmärkte in Regensburg könnten so etwas einfach nicht bieten, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Der geschichtsträchtige Ort mit seiner unvergleichlichen Atmosphäre biete einfach den passenden Rahmen.

Doch heuer wurde dieser rundum positive Eindruck empfindlich gestört. Dabei war es ein schöner Abend, wie man hört. Sechs Tische waren es dieses Mal, die am Samstag in einer der exklusiven Blockhütten mit Skihüttenatmosphäre, wie man sie sonst nur in den Bergen erlebt, zu der gediegenen Weihnachtsfeier zusammenkamen, bei köstlichem Essen und ausgewählten Getränken. Viele feierten bis nach Mitternacht und auch der ungarische Gastgeber ließ sich nicht lumpen.

Böses Erwachen nach der Feier

Zehn oder 15 Magnumflaschen Champagner habe er bestimmt ausgegeben, heißt es. „Der hat in den vier Stunden bestimmt 5.000 oder 6.000 Euro da gelassen“, sagt ein Gast. Umso unverständlicher war es dann für eine kleine Gruppe jener Gäste, dass sie auf dem Heimweg recht ruppig von der Security auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt behandelt wurden. Zumindest, wenn man den Schilderungen von Beteiligten folgt.

Zwei Damen hätten doch lediglich, es war gerade Mal halbeins in der Nacht, ein Foto mit einem der mit Lichterketten geschmückten Pferdewagen machen wollen, die da herumstehen. Doch ehe man sich versah, sei ein Security-Mitarbeiter auf die beiden zugestürmt und habe eine von ihnen grob weggestoßen. Ob sie denn wisse, was so etwas koste, habe der Wachmann gemeint.

Doch so ohne weiteres wollten die beiden Damen nicht klein beigeben. Wenn der Wagen so teuer sei, dann dürfe man ihn auch nicht einfach so herumstehen lassen. Und überhaupt habe man das Gefährt ja kaum berührt. Da habe der Wachmann geschrien und den beiden Hausverbot erteilt, wird berichtet.

Handy weggeschlagen

Der Ehemann einer der beiden Damen, noch in weihnachtlicher Stimmung und eigentlich fröhlich, ob der schönen Runde, die man gerade verlassen hatte, konnte gar nicht fassen, was da passiert. Er zückte sein Handy, um das Ganze auf Video festzuhalten. Doch eher er sich versah, war das Mobiltelefon auch schon fort.

Auf der kurzen Aufnahme hört man gerade noch, wie der Security-Mitarbeiter einen der Umstehenden ermahnt, ihn nicht zu beleidigen. Dann wendet er den Blick Richtung Aufnahme und schlägt mit wütendem Blick dem Mann sein Handy aus der Hand. Nach späteren Angaben der Polizei blieb es unbeschädigt, aber in Gewahrsam der Sicherheitsleute, die nun vier Mann hoch am Ort des Geschehens vertreten waren. Das kleine Grüppchen an Gästen sei in den Sicherheitsbereich gedrängt worden, um dort auf die Polizei zu warten, die gerufen wurde, um das ausgesprochene Hausverbot durchzusetzen.

Geschubse und Beleidigungen: „Das war beschämend.“

Rumgeschubst worden seien die beiden Damen da – und beleidigt. „Wir seien zu blöd, um die AGBs zu lesen, hat einer zu uns gesagt“, erzählt ein Zeuge. Auch der ungarische Gastgeber selbst beobachtete offenbar das Geschehen. Er würde dem Vernehmen nach das erwähnte Video gerne im Internet veröffentlichen – damit jeder mitbekomme, wie es zugehe auf dem Weihnachtsmarkt von Herrn Kittel und unter dem Schirm von Gloria von Thurn und Taxis.

Beschämend sei das alles, sagt einer, der dabei war. Peinlich sei das gewesen, vor all den honorigen Gästen. Er werde Strafanzeige erstatten – wegen Freiheitsberaubung, wegen Beleidigung, Nötigung, wegen (versuchter) Sachbeschädigung und weiterer in Frage kommender Delikte. Zumindest eine Entschuldigung durch den Veranstalter erwarte man angesichts all dessen. Es sei doch keine Art, auf diesem Markt derart ungeeignetes Sicherheitspersonal einzusetzen.

Die Frau des Gastgebers habe noch am Ort des Geschehens angekündigt, dass man sich – Stand heute – wohl künftig einen anderen Platz zum Feiern suchen müsse, erzählt man. „Ich habe mich wirklich geschämt vor unserem ungarischen Gast“, sagt einer der Anwesenden. „Wir haben nichts Schlimmes gemacht – und ich hatte gerade einmal zwei Pils getrunken.“

Strafanzeige erstattet

Bei der Polizeiinspektion Süd, deren Beamte erst eintrafen, nachdem all das geschehen war, vermag man nicht zu beurteilen, was genau passiert ist. Es habe wohl einen Streit zwischen zum Teil alkoholisierten Besuchern und dem Sicherheitsdienst gegeben, sagt ein Sprecher. „Das wurde dann hitziger, nachdem ein Platzverweis ausgesprochen wurde – und dann kamen wir ins Spiel.“

Zumindest das Handy bekam der Ehemann einer der betroffenen Damen unbeschädigt zurück. Und der Rest, davon geht man bei der Polizeiinspektion Süd aus, werde wohl über Anwälte laufen. Es gibt mindestens eine Strafanzeige.

Veranstalter Peter Kittel, der zwar für reichlich Magnumflaschen Champagner gesorgt hat, aber offenbar nicht für Sicherheitspersonal, das den Ansprüchen der bei ihm feiernden Besucher genügt, sagt zu alledem gegenüber unserer Redaktion nichts. Es gibt wohl ausreichend andere Gäste.