Kein Freibier mehr auf der Autobahn

150.000 Euro für vier Schilder: Sind die braunen Hinweistafeln entlang der Autobahn wirklich so viel teurer geworden? Eine Spurensuche.

Wäre der Preis für die Mass Bier auf dem Gäubodenfest seit 2001 so gestiegen wie der für die braunen Hinweistafeln an der Autobahn, dann läge er nicht bei 12,20, sondern bei 75 Euro – eine Vervierzehnfachung wäre das. Diesen griffigen (aber nicht ganz richtigen) Vergleich zog Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) Mitte Februar, um zu verdeutlichen, warum sich die Stadt die beiden braunen Hinweistafeln auf ihren Zoo an der A3 künftig nicht mehr leisten will.

Deren Erneuerung nach knapp 25 Jahren Standzeit soll nämlich alles in allem, so heißt es, 83.000 Euro kosten. Zu teuer befand der Straubinger Stadtrat einstimmig. Es gehe schließlich, so Pannermayr, nur um zwei Schilder und um „keine Weltraummission“.

Bierpreis stieg seit 2001 nur um das knapp Zweieinhalbfache

In Regensburg ist die Lage dieselbe. Das Bier auf der Dult kostete zuletzt ebenfalls 12,20 und der Preis für die notwendige Erneuerung von zunächst zwei Schildern, die für das Welterbe werben, liegt – wie die Pressestelle auf Nachfrage mitteilt, inklusive „Anfertigung, Fundamentierung und Montage der neuen Tafeln, die Ablöse und Demontage der alten Tafeln sowie die nötige Verkehrssicherung“ nach einer aktuellen Berechnung durch die Autobahn GmbH vom Februar bei 83.400 Euro brutto.

Doch warum ist der Bierpreis auf den hiesigen Volksfesten seit 2001 nur um das knapp Zweieinhalbfache gestiegen und so ein Schild an der Autobahn kostet plötzlich 14 Mal so viel. Stimmt denn dieser Vergleich überhaupt?

Touristische Hinweistafeln wurden früher massiv subventioniert

Nicht so ganz, wenn sich etwas genauer damit beschäftigt. Bleibt man bei Pannermayrs Bild, dann waren diese Tafeln und deren Montage für die Auftraggeber – die Städte Regensburg und Straubing – früher vor allem deshalb viel günstiger, weil der Freistaat Bayern jede Menge Freibier spendiert und das Aufstellen von „touristischen Unterrichtungstafeln“, so die korrekte Bezeichnung, massiv subventioniert hat.

Sprich: Die Städte haben im Grunde nur für die Schilder und Gabelständer bezahlt. Das Aufstellen, Fundament, Verkehrssicherung und, und, und übernahm die Autobahnmeisterei – in Auftrag des Freistaats, finanziert aus Bundesmitteln. Das kostete zwar auch Steuergelder, aber es fiel – mangels Diskussion im Stadtrat – nicht so auf.

Schilder selbst kosten nur 10.000 bis 15.000 Euro

Mit diesem großzügigen Sponsoring der braunen Werbetafeln ist es mittlerweile vorbei. Seit 2021 ist ist die Autobahn GmbH des Bundes für Erhaltund und Verwaltung der Autobahnen zuständig und damit liegt es auch in ihreer Verantwortung, wofür Bundesmittel ausgegeben werden oder nicht – zum Beispiel nicht für das Sponsoring regionaler Hinweisschilder.

Nun müssen Städte wie Straubing oder Regensburg nicht nur die Tafeln bezahlen – die kosten laut Josef Seebacher von der Autobahn GmbH inklusive Gabelständer, Fundament und Montage zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Pauschalpreise gemäß Leistungsverzeichnis, je nach Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung. Hinzu kommt ein Verwaltungskostenzuschlag der Autobahn GmbH von zehn Prozent plus einem Ablösebetrag von 50 Prozent, der die regelmäßige Überprüfung, manuelles Mähen und dergleichen beinhaltet – für einen Zeitraum von 15 Jahren. Das sei die durchschnittliche Lebensdauer solcher Schilder, sagt Seebacher.

Etwa 5.000 Euro kämen dann noch für die Verkehrssicherung der Baustelle hinzu. Die werden von einer weiteren Firma übernommen und nach Stunden abgerechnet, inklusive Nachtzuschlag, da solche Arbeiten in der Regel nachts – wenn weniger Verkehr ist – durchgeführt werden. Und schließlich sei da noch das Abreißen der alten Schilder, was laut Seebacher bis zu 10.000 Euro kosten könne.

„Wo sonst erreicht man für dieses Geld 60.000 Leute am Tag mit seiner Werbung?“

Grob überschlagen kommt man also auf vielleicht 35.000 Euro pro Schild, 70.000 für zwei und dann kommt obendrauf noch ein Puffer zu haben. Die Ausgabe müsse ja durch einen Stadtratsbeschluss gedeckt sein, sagt Seebacher. „Es kostet aber wahrscheinlich weniger als die genannten 83.000 Euro.“ Und: „Das sind alles ehrlich Preise. Sie basieren auf Ausschreibungen und werden auf den Cent genau abgerechnet.“

Kleinreden will Seebacher den Betrag zwar trotzdem nicht, meint aber doch: „Das sind über die gesamte Standdauer gerechnet vielleicht 180 Euro pro Monat. Wo sonst erreicht man für dieses Geld 60.000 Leute am Tag mit seiner Werbung?“

Denn nichts anderes seien diese „touristischen Unterrichtungstafeln“, Hinweisschilder, mit denen Städte, Regionen und Tourismusverbände für sich werben würden – auf eigenen Wunsch. „Das sind kommerzielle Schilder. Die gehören auch nicht uns. Wir kümmern uns nur darum. Und unser Angebot ist sicher günstiger, als wenn die Städte selber alle Leistungen ausschreiben würden.“

Autobahn GmbH diskutiert seit zwei Jahren mit Straubing

Seebacher dementiert auch Aussagen, denen zufolge die Tafeln aufgrund neuer Vorschriften gewechselt werden müssten. Zwar sei es richtig, dass neu aufgestellte Unterrichtungstafeln nicht mehr wie früher zwei auf drei Meter groß sein dürfen, sondern 2,40 auf 3,60 Meter. Doch die Änderung in dem entsprechenden Regelwerk (Richtlinien für touristische Hinweise an Straßen) stamme bereits aus dem Jahr 2008. „Alte Tafeln, die stehen, genießen Bestandsschutz.“

Der Grund dafür, dass man mit Straubing seit zwei Jahren über den Abriss und das Ja oder Nein für neue Schilder diskutiert habe, sei deren schlechter Zustand nach bald 24 Jahren gewesen. „Wir wurde da häufiger angerufen, weil die Tafeln schon recht schlecht aussehen.“ Wenn sich die Stadt nun dafür entscheide, diese nicht zu erneuern, sei das auch in Ordnung. „Wir müssen nur wissen, wie es weitergehen soll.“

Regensburger Schilder sollen neugestaltet werden

Dass Regensburg neue Schilder braucht, liegt übrigens nicht daran, dass die bestehenden zu alt gewesen wären. Wegen der Baumaßnahmen an A3 und A93 wurden zwei Tafeln bereits 2020 und 2021 durch die Autobahn GmbH abmontiert. Damit unterliegen sie nun der neuen Größennorm – was mit ein paar hundert Euro für zusätzliches Alublech zu Buche schlägt.

Gewechselt werden sollen die Schilder insbesondere deshalb, weil das Kulturreferat ohnehin angeregt hat, das Design neu zu gestalten. Auch der zweiten Welterbetitel – Donaulimes – solle auf den neuen Tafeln untergebracht werden, so die Auskunft der städtischen Pressestelle. Das Design sei fertig und müsse nur noch von der Autobahn GmbH abgesegnet werden.

Der Stadtrat muss entscheiden

„Bei einer Neugestaltung müssen auch die zwei weiteren noch stehenden Hinweistafeln im Norden und Westen der Stadt entsprechend erneuert werden, da laut Autobahn GmbH keine unterschiedlichen Motive gezeigt werden dürfen und auch diese zwei Tafeln nicht mehr den aktuellen Vorgaben entsprechen würden“, so eine Sprecherin.

Das bedeutet: vier statt zwei Tafeln, also gut 150.000 Euro, über die der Regensburger Stadtrat früher oder später entscheiden muss.