Krankenkasse lenkt ein: Audi BKK übernimmt nun doch Betreuung für schwerkranken Jungen (7)
Die Audi BKK hat sich bereit erklärt, nun doch die Kosten für die außerklinische Intensivbetreuung von Neven Pirk zu übernehmen. Zuvor war der öffentliche Druck auf die Krankenkasse gestiegen.
Eine Online-Petition, ein Bericht im BR-Magazin Quer und bei regensburg-digital, Nachfragen weiterer Medien: nun hat die Audi BKK eingelenkt und will nun doch die dringend notwendige Betreuung für den siebenjährigen Neven Pirk übernehmen.
Das hat seine Mutter Jessica Pirk gestern unserer Redaktion mitgeteilt. „Als ich es erfahren habe, musste ich vor Freude heulen.“ Seit fast zehn Monaten hatte die ausgebildete Kinderkrankenschwester ihren Sohn zur Schule begleitet.
Mutter kümmert sich seit April selbst um Betreuung
Die Audi BKK hatte nach vier Jahren im April 2025 urplötzlich erklärt, die außerklinische Intensivbetreuung für Neven nicht mehr zu übernehmen. Hintergrund war eine Gesetzesänderung, die dieses Schlupfloch eröffnet hatte. Die Krankenkasse traf eine Ermessensentscheidung gegen den Siebenjährigen.
Wie berichtet, leidet der Junge am Dravet-Syndrom, verbunden mit schweren Fällen von Atemdepression. Der Siebenjährige kann jederzeit einen Anfall erleiden – in seinem Fall aufgrund des sofortigen Atemstillstands immer lebensbedrohlich. Es drohen schwere Hirnschäden oder der Tod. Diese Anfälle bleiben – trotz vieler Medikamente, die er einnehmen muss.
Kostenübernahme vorerst bis Ende Oktober
Deshalb braucht Neven ständige Überwachung und Begleitung durch medizinisches Fachpersonal – zu Hause und in der Schule. Nach der Verweigerung der weiteren Kostenübernahme begleitete Jessica Pirk ihren Sohn zur Schule und wartete dort während des Unterrichts auf ihn. Ihr Arbeitgeber hatte sich bereit erklärt, sie nur am Wochenende einzuteilen.
Für die Mutter drei Kinder eine permanente Belastung, die sie wohl nicht mehr lange hätte tragen können. Vorerst wird die Audi BKK bis zum 31. Oktober 2026 übernehmen. Wie es danach weitergeht, bleibt bislang offen. Wir werden gegebenenfalls erneut berichten.
Kommentare (5)
Mr. T.
| #
Die Gerechtigkeit wird leider oft nur denen zuteil, die die Kraft haben, sich diese zu erkämpfen.
Kassen, Behörden und andere Institutionen setzen viel zu oft auf die Schwäche ihrer Klienten – meistens leider noch mit Erfolg. Gerade hier konnte man ja schon genug solche Geschichten lesen.
Ein Glück in diesem Fall, dass sich die Mutter zu wehren wusste und die Medien darauf aufmerksam wurden.
Irena Kuczynski
| #
Ich wünsche Spiderman und seiner Familie gaanz viele Hunde, gaanz viel Leberkäse und ALLES GUTE!
M1
| #
Ich freue mich sehr für die Mutter als zu pflegende Person für ihren Sohn.
Ich möchte hier nochmals die erheblichen Defizite für pflegende Angehörige aufzeigen, wenn pflegende Angehörige keinen Beruf nachgehen können.
Für pflegende Angehörige werden je nach Pflegegrad ausschließlich Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung von der Pflegekasse einbezahlt.
Der pflegende Angehörige der keinen Beruf nachgehen kann hat den erheblichen Nachteil, dass keine Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge übernommen werden. Diese müssen selbst bezahlt werden.
Wenn man kein Einkommen hat, frisst der freiwillige Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag aktuell ca275,00 Euro monatlich je nach Beitrag der jeweiligen Krankenversicherung, weg.
Das ist ein erheblicher Nachteil. Du bist gezwungen zu arbeiten, um sozialversichert zu sein.
Meinen allerhöchsten Respekt für alle betroffenen pflegenden Angehörigen.
Mane
| #
Eine Gute Nachricht zum wochenende.
Danke RD fürs berichten und aufmerksam machen!
Samson
| #
Das sind die Früchte einer tollen neutralen, aber doch kritischen Berichterstattung.
👍👍👍