Nicht oft genug in Lebensgefahr â€“ Krankenkasse Audi BKK verweigert schwerkrankem Jungen (7) dringend notwendige Betreuung

Der siebenjÃ¤hrige Neven Pirk braucht dringend eine auÃŸerklinische Intensivbetreuung â€“ sonst droht akute Lebensgefahr. Vier Jahre wurde das von der Krankenkasse Ã¼bernommen. Doch nun schaltet die Audi BKK auf stur â€“ mit fadenscheiniger BegrÃ¼ndung.

Irgendwann, nach Ã¼ber einer Stunde GesprÃ¤ch, steigen Jessica Pirk doch die TrÃ¤nen in die Augen. Bei der schlichten Frage, wie es ihr geht. Zeit zum Nachdenken hatte die 32-jÃ¤hrige Mutter von drei Kindern in den vergangenen Monaten kaum â€“ bald ist es ein Jahr. â€žEs ist einfach nicht schÃ¶nâ€œ, sagt sie. Und dass sie das GefÃ¼hl hat, â€žimmer mehr zu sinkenâ€œ.

Mitte Dezember. Wir sitzen im gemÃ¼tlichen Wohnzimmer eines Einfamilienhauses, in einem ruhigen Ort im nordwestlichen Landkreis Regensburg. An der EingangstÃ¼r eine liebevoll gestaltete Tafel mit den Namen der Familienmitglieder. Links ist es laut. Der siebenjÃ¤hrige Neven, als Spiderman verkleidet, spielt aufgeregt mit seiner neuen Ritterburg. Jessica Pirk hat ihren Sohn dabei stÃ¤ndig im Blick.

Zu viel Aufregung kann Neven im schlimmsten Fall das Leben kosten. Er kann jederzeit einen epileptischen Anfall bekommen, verbunden mit minutenlangem vollstÃ¤ndigem Atemstillstand.

Jeden Tag kann es zu einem Anfall kommen – immer lebensbedrohlich

Dann muss er beatmet werden â€“ immer mit Sauerstoff und Beatmungsbeutel, oft Ã¼ber eine Viertelstunde. Er braucht mehrere Notfallmedikamente. Schleim muss aus der Lunge abgesaugt werden. Mehr als einmal landete ein Hubschrauber vor dem Haus der Pirks und brachte den Jungen in die Klinik. Auf die Intensivstation. Mehrfach lag Neven im kÃ¼nstlichen Koma.

Neven hat das Dravet-Syndrom mit schweren FÃ¤llen von Atemdepression. Eine genetisch gesicherte epileptische Enzephalopathie, wie die Fachleute sagen. Vereinfacht: Der SiebenjÃ¤hrige kann jederzeit einen Anfall erleiden â€“ in seinem Fall aufgrund des sofortigen Atemstillstands immer lebensbedrohlich. Es drohen schwere HirnschÃ¤den oder der Tod. Diese AnfÃ¤lle bleiben â€“ trotz vieler Medikamente, die er einnehmen muss.

Neven braucht stÃ¤ndige Ãœberwachung und Begleitung durch medizinisches Fachpersonal â€“ zu Hause und in der Schule. So steht es in mehreren fachÃ¤rztlichen Gutachten, die unserer Redaktion vorliegen. An seiner gesundheitlichen Lage zweifelt niemand.

Weil sie kann, nicht weil sie muss: Audi BKK verweigert plÃ¶tzlich KostenÃ¼bernahme

Bis April vergangenen Jahres zahlte Nevens Krankenkasse, die Audi BKK, eine Kindergarten- bzw. Schulbegleitung durch einen Intensivpflegedienst. Eine ausgebildete Intensivpflegekraft, die weiÃŸ, was zu tun ist, wenn Neven einen Anfall hat. Vier Jahre lang lief das reibungslos.

Der Kinderintensivpflegedienst â€žPelikids HÃ¤usliche Kinderkrankenpflegeâ€œ betreute Neven im Kindergarten und begleitete ihn auch im Behindertenfahrdienst zum FÃ¶rderzentrum, 35 Kilometer entfernt, nach Regensburg.

Vor neun Monaten, nach einer GesetzesÃ¤nderung, lehnte die Audi BKK die weitere KostenÃ¼bernahme ab. Nicht, weil sie muss, sondern weil sie kann. Eine Ermessensentscheidung.

Audi BKK und MD fordern etwas, das nicht mÃ¶glich ist

Die Kasse sagt: Entweder kÃ¶nne ein â€žnormalerâ€œ Pflegedienst die Begleitung Ã¼bernehmen, oder das FÃ¶rderzentrum mÃ¼sse sein Personal entsprechend schulen. Gutachterinnen des Medizinischen Dienstes stÃ¼tzen diese Sicht.

Eine Forderung, die sich nicht umsetzen lÃ¤sst, wie Jessica Pirk nach GesprÃ¤chen mit rund 30 Pflegediensten und anderen TrÃ¤gern von Schulbegleitungen feststellen musste. Die Antwort war stets die gleiche: Es fehlt an ausreichend qualifiziertem Personal.

Eine Antwort darauf, wer die Betreuung Ã¼bernehmen soll, blieb die Audi BKK Jessica Pirk und ihrer Mutter schuldig. Bis heute.

Mutter kÃ¼mmert sich seit zehn Monaten selbst um die Betreuung

Man fragt sich, was passieren wÃ¼rde, wenn Nevens Mutter nicht Kinderkrankenschwester wÃ¤re â€“ und weiÃŸ was zu tun ist. Seit fast zehn Monaten fÃ¤hrt sie ihren Sohn selbst ins FÃ¶rderzentrum nach Regensburg und wartet dort sechs Stunden auf ihn â€“ so, dass er es nicht merkt. Immer im GepÃ¤ck: der Notfallkoffer mit Beatmungsset.

Es ist auch nicht selbstverstÃ¤ndlich, dass Jessica Pirk nach dem Tod ihres Ehemanns vor sechs Jahren nun einen Partner gefunden hat, der all das mittrÃ¤gt und sich um die Kinder kÃ¼mmert. Dass ihr Arbeitgeber verstÃ¤ndnisvoll ist und sie nur am Wochenende einteilt.

Dauerhaft geht das nicht. Man spÃ¼rt, wie sehr es Jessica Pirk zermÃ¼rbt. â€žIch habe das GefÃ¼hl, niemandem gerecht zu werden. Meinen Kindern nicht, meinem Partner nicht und meinem Arbeitgeber nicht.â€œ

Verweigerung – obwohl ein lebensgefÃ¤hrlicher Anfall jederzeit passieren kann

Dreh- und Angelpunkt der Verweigerungshaltung der Audi BKK ist eine neue Richtlinie zur auÃŸerklinischen Intensivpflege (AKI).

Eine AKI darf verordnet werden, wenn â€žeine sofortige Ã¤rztliche oder pflegerische Intervention bei lebensbedrohlichen Situationen mit hoher Wahrscheinlichkeit tÃ¤glich unvorhersehbar erforderlich istâ€œ.

Neven erleidet etwa ein- bis zweimal im Monat einen Anfall, der tÃ¶dlich enden kann. Das nutzt die Audi BKK. Sie sagt: Das Kriterium â€žmit hoher Wahrscheinlichkeit tÃ¤glichâ€œ sei nicht erfÃ¼llt.

Anderes Kind, andere Kasse – Betreuung wird gezahlt

Urteile der Sozialgerichte â€“ etwa in MÃ¼nchen oder Berlin â€“, die ausdrÃ¼cklich festhalten, dass lebensbedrohliche Situationen nicht tatsÃ¤chlich tÃ¤glich auftreten mÃ¼ssen, ignorieren sowohl die Audi BKK als auch der Medizinische Dienst.

Diese Urteile datieren von vor der RichtlinienÃ¤nderung â€“ zur neuen Richtlinie fehlt noch eine einschlÃ¤gige sozialgerichtliche Entscheidung. Das nutzt die Krankenkasse.

Dass die Ablehnung der AKI fÃ¼r Neven keineswegs zwingend ist, zeigt ein Blick ins FÃ¶rderzentrum: Dort wird ein weiteres Kind mit Dravet-Syndrom betreut, wie kÃ¼rzlich das BR-Magazin Quer berichtete. Seine auÃŸerklinische Intensivpflege zahlt die Krankenkasse â€“ eine andere als die Audi BKK.

Audi BKK: Floskeln statt Antworten

Auf unseren detaillierten Fragenkatalog geht die Audi BKK nicht ein. Stattdessen ein allgemein gehaltenes Statement voller Floskeln. Darin heiÃŸt es:

â€žWir unterstÃ¼tzen die Familie wo immer mÃ¶glich und sind mit vollem Einsatz dabei, die besten LÃ¶sungen innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu finden. Das beinhaltet ganz bewusst sogar auch die UnterstÃ¼tzung bei einer mÃ¶glichen Klage.â€œ

Man habe den Medizinischen Dienst erneut beauftragt, Neven zu begutachten, heiÃŸt es weiter. Die Begutachtung hat nach Informationen unserer Redaktion bereits stattgefunden. Ergebnis: offen.

Auf der Suche nach den besten LÃ¶sungen? Zumindest nicht fÃ¼r Neven.

Dass eine Klage nur nÃ¶tig ist, weil die Audi BKK Neven die erforderliche Betreuung verweigert â€“ und dass es im Ermessen der Kasse lÃ¤ge, die notwendige AKI zu bewilligen, unabhÃ¤ngig von einem Gutachten â€“, erwÃ¤hnt die Audi BKK nicht.

Auf unsere konkreten Fragen, die wir unten vollstÃ¤ndig verÃ¶ffentlichen, reagiert die Audi BKK nicht. Klar ist aber: Sie sucht entgegen des oben zitierten Statements gerade nicht nach den besten LÃ¶sungen innerhalb des gesetzlichen Rahmens â€“ zumindest nicht fÃ¼r Neven.

Wie lange hÃ¤lt Jessica Pirk noch durch?

Und so fÃ¤hrt Jessica Pirk vorerst weiter jeden Tag ihren Sohn zur Schule, wartet dort sechs Stunden und arbeitet am Wochenende. â€žLangsam werd ich schon grantigâ€œ, sagt sie, leise, zu den Belastungen, denen ihre Krankenkasse sie aussetzt. Ohne Not. â€žWenn ich nicht der Meinung wÃ¤re, dass Neven, dass dringend braucht, hÃ¤tte ich schon lÃ¤ngst aufgegeben.â€œ

Aber Jessica Pirk macht weiter â€“ bis die Audi BKK nachgibt. Oder sie einfach nicht mehr kann â€“ wer dafÃ¼r dann die Verantwortung trÃ¤gt, muss kein Gutachter klÃ¤ren. Es liegt offen zutage.

Mittlerweile gibt es eine Petition, mit der die Audi BKK aufgefordert wird, ihre Verweigerungshaltung aufzugeben, die wir hier verlinken.

Dokumentation: Unsere Fragen…Â

Sehr geehrter Herr XXX,

sehr geehrte Damen und Herren, ich wende mich mit einer Presseanfrage an Sie in Zusammenhang mit dem von Ihnen abgelehntem Antrag der Kindergartenbegleitung durch einen Intensivpflegedienst (AKI) fÃ¼r Neven Lion Pirk. Eine Schweigepflichtentbindung der Mutter, Frau Jessica Pirk, lege ich bei. Ich bitte freundlich Antwort auf die unten stehenden Fragen und bin fÃ¼r jede weitergehende Stellungnahme offen. Gerne kÃ¶nnen wir auch telefonieren. 1. Laut mir vorliegender fachÃ¤rztlicher Stellungnahmen bzw. Atteste leidet Neven Lion Pirk an einer therapieresistenten Form von Epilepsie, die regelmÃ¤ÃŸig zu lebensbedrohlichen AtemstillstÃ¤nden fÃ¼hrt. Laut meinem aktuellen Kenntnisstand wurde auch ein entsprechender Widerspruch von Frau Pirk durch Sie abgelehnt. Trifft das so zu und wie lautet ggf. die BegrÃ¼ndung? 2. 2024 kam es nach mir vorliegenden Informationen zu 15, 2025 zu fÃ¼nf lebensbedrohlichen AnfÃ¤llen. Wer soll in den Augen der Audi BKK fÃ¼r eine adÃ¤quate Versorgung von Neven Leon Pirk sorgen, wenn es zu einem lebensbedrohlichem Anfall kommt? Welche Betreuung hÃ¤lt die Audi BKK fÃ¼r adÃ¤quat und angemessen? 3. Warum wurde bzw. wird die auÃŸerklinische Intensivpflege durch die Audi BKK bis zum 31.3.25 noch Ã¼bernommen? Warum dann nicht mehr? 4. Wie hÃ¤ufig muss es bei einem Kind zu nicht vorhersehbaren lebensbedrohlichen AnfÃ¤llen kommen, damit eine KostenÃ¼bernahme mÃ¶glich wÃ¤re? 5. Ist der Audi BKK bekannt, dass die auÃŸerklinische Intensivpflege derzeit durch die Mutter Ã¼bernommen wird, da sie vom Fach ist?

5a. Spielt dies bei der Entscheidung der Audi BKK eine Rolle?

5b. FÃ¼r wie lange hÃ¤lt die Audi BKK eine solche Situation fÃ¼r tragbar? 6. Wer ist in den Augen der Audi BKK in der Lage und rechtlich befugt, die Versorgung von Nevin bei einem entsprechenden Anfall zu Ã¼bernehmen (Masken-Beutel-Beatmung, Gabe von Notfallmedikamenten, Absaugen, Sauerstoffgabe)? (…)

…und die Antwort der Audi BKK