Morgen, Regensburg! Das nÃ¤chste MeisterstÃ¼ck der erfolglosen Berater des Krankenhauses Kelheim

Schlecht beraten war das Krankenhaus Kelheim zuletzt von und mit der Bayreuther Oberender AG. Der Vertrag wurde vorzeitig gelÃ¶st, weil das Vertrauen zerrÃ¼ttet war. In Lenggries wurde nun eine Reha-Klinik unter Oberender-Regie an die Wand gefahren.

Erinnern Sie sich noch an die Oberender AG? Das ist jenes Beratungsunternehmen, dessen Expertise das Krankenhaus Kelheim auf Vordermann bringen sollte.

2022 schloss der Landkreis eine â€žstrategische Partnerschaftâ€œ mit der Caritas Regensburg â€“ insbesondere um das jÃ¤hrliche Defizit zu senken. Die famose Idee: Die Caritas hat das Sagen, die Kosten trÃ¤gt der Landkreis â€“ also die Allgemeinheit.

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LangjÃ¤hriges FÃ¼hrungspersonal wurde geschasst oder ging freiwillig, eine GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin von Oberender wurde installiert. Vollmundig wurde von den Beratern ein â€žZukunftskonzeptâ€œ versprochen. Und Ã¼ber kritisch-skeptische Berichte zu diesen PlÃ¤nen echauffierte man sich im Kelheimer Landratsamt und den Chefetagen der Caritas (hier alle unsere Recherchen zu dem Thema).

Am Ende blieb: In den knapp drei Jahren ihres Wirkens setze die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin nichts Nennenswertes davon um. SchlieÃŸlich musste der OP vier Wochen schlieÃŸen.

Die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin war von heute auf morgen weg vom Fenster. Der Vertrag mit Oberender wurde â€žin beiderseitigem Einvernehmenâ€œ gelÃ¶st. Und die Caritas vermeldete, â€ždass das erforderliche Vertrauen in die FÃ¼hrung des Hauses nicht mehr bestandâ€œ.

Es ist nicht der ersten Fall, bei dem Oberender eine Spur der VerwÃ¼stung hinterlassen und dabei gutes Geld verdient hat. Einige Jahre zuvor hatten die Berater beispielsweise im Krankenhaus Ingelheim (Rheinland-Pfalz) Ã¤hnlich unrÃ¼hmliche Spuren hinterlassen, die sogar den dortigen Landesrechnungshof beschÃ¤ftigten (hier geht es zum anonymisierten Bericht des Landesrechungshofes).

Mit derselben GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin wie in Kelheim. Die kassierte in Ingelheim mehr als eine halbe Million Euro â€“ netto. Was das Gastspiel in Kelheim kostete, ist nicht bekannt.

Hinterher ist man immer klÃ¼ger, kÃ¶nnte man jetzt sagen. Doch in diesem Fall hÃ¤tte man das nicht nur wissen kÃ¶nnen, sondern wissen mÃ¼ssen.

Aktuell hat mir Google einen Bericht zur Insolvenz der Klinik fÃ¼r geriatrische Rehabilitation in Lenggries ins Postfach gespÃ¼lt.

Die wurde 2023 wegen VorwÃ¼rfen Ã¼ber angebliche pflegerische MissstÃ¤nde geschlossen, der GrÃ¼nder und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer wurde entlassen. Eine neue Betreibergesellschaft Ã¼bernahm â€“ und holte Oberender ins Boot.

GroÃŸe Versprechen gab es â€“ einen Gesundheitscampus kÃ¶nne man sich vorstellen, hieÃŸ es. Doch Ende April dieses Jahres machte die Klinik dicht. Das Landratsamt prÃ¼ft wegen mutmaÃŸlicher HygienemÃ¤ngel und unsachgemÃ¤ÃŸer Medikamentengabe seit MÃ¤rz den Widerruf der Konzession.

Nun hat die geriatrische Einrichtung Insolvenz angemeldet. Mit einem neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer â€“ ebenfalls aus dem Hause Oberender â€“ wird die Reha-Klinik abgewickelt. Am gestrigen Dienstag hat der Insolvenzverwalter bekannt gegeben, dass â€žMasseunzulÃ¤nglichkeitâ€œ vorliegt. Anders ausgedrÃ¼ckt: Die Konten, auf denen 2023 noch Millionen lagen, sind leer.

Bemerkenswert: Oberender-Berater â€“ Senior-Manager â€“ rufen pro Tag 2.000 Euro und mehr Honorar auf. Assistenzen â€“ Senior-Berater â€“ schon mal 180 Euro pro Stunde.

Die VorwÃ¼rfe, die 2023 zur Entlassung des GrÃ¼nders der Klinik fÃ¼hrten, wurden Ã¼brigens eingestellt. Aktuell lÃ¤uft vor dem Landgericht Traunstein eine Schadenersatzklage gegen die Betreibergesellschaft, die Oberender als vermeintlich bessere Wahl ins Boot holte.

Wenn aktuell darÃ¼ber diskutiert wird, wie man die Kosten fÃ¼r Krankenkassen senkt und wo das ganze Geld nutzlos versickert, wÃ¤re man bei Oberender vermutlich an einer guten Adresse. Dass sich kein grÃ¶ÃŸeres Medium mit der Rolle dieser AG beschÃ¤ftigt, ist mir ein RÃ¤tsel.