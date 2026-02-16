Lisa Brenner, Michael Schien und Thomas Thurow – drei neue Podcasts mit Regensburger OB-Kandidaten

Nach einem gesprächsintensiven Wochenende können wir in unserem Podcast bei Ghost Town Radio („Regensburg Analog“) drei weitere OB-Kandidaten für die Wahl am 8. März vorstellen. Immer 90 Minuten, mit Musik, die wir hier leider schneiden müssen – GEMA – aber nennen und thematisieren. Hier gibt es alle drei Live-Gespräche zum Nachhören.

Mit Lisa Brenner haben wir uns unter anderem über die Partei Volt, die Vorwürfe gegen sie und ihre Schwerpunkte für den Stadtrat unterhalten.

Michael Schien (Freie Wähler) hat angekündigt, das Regensburger Treppenproblem zu lösen – notfalls auf seine eigene Kappe, zur Kritik „Familienwahlverein Freie Wähler“ Stellung genommen und seine Position zu Stadtbahn, Sallerner Regenbrücke und Sparen erläutert.

Thomas Thurow (Brücke) hat uns geschildert, wie er zur Brücke kam und dort OB-Kandidat wurde, wie er zu Joachim Wolbergs steht und wir sind unter anderem tief ins Thema Wohnungsbau eingestiegen.

Am 21. Februar besucht uns Benedikt Suttner (ÖDP) im Studio, es folgt Thomas Burger am 22. Februar. Ingo Frank (Die Partei) bildet am 25. Februar den Schlusspunkt unserer Gesprächsreihe mit allen OB-Kandidatinnen und -Kandidaten.

Alle Podcasts gibt es hier bei Soundcloud zum Nachhören.

Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung – insbesondere für Ghost Town Radio und Adam Lederway, mit dem wir seit Jahren und sehr gerne zusammenarbeiten.

Hier geht es zu den Bank- und PayPal-Daten unseres Fördervereins – bei Betreff „Ghost Town Radio“ fließt das Geld in Lederways Non-Profit-Projekt. Vielen Dank!