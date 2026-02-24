24 Feb.202608:21
Ghost Town Radio
Neue Podcasts bei Regensburg Analog: Benedikt Suttner (Ã–DP) und Thomas Burger (SPD)
Wir befinden uns auf der Zielgeraden: Vergangenes Wochenende waren mit Benedikt Suttner (Ã–DP) und Thomas Burger (SPD) die OB-Kandidaten Nummer zehn und elf zu Gast bei Ghost Town Radio. Es gab ErdnÃ¼sse und Schokolade. Bier wurde verschÃ¼ttet, Musik gespielt. Und natÃ¼rlich haben wir uns mit beiden eineinhalb Stunden lang unterhalten. Hier gibt es die Aufzeichnungen der beiden Live-Sendungen zum NachhÃ¶ren.
Benedikt Suttner
Thomas Burger
Kommentare (2)
Realist
| #
Ich habe mir jetzt auch das Interview vom Burger angehÃ¶rt. FÃ¼r mich ist er bisher der, der sich am besten angehÃ¶rt hat. Fachlich sehr kompetent und anscheinend sehr vernetzt in die Verwaltung. Ã„hnlich wie der Kandidat von der BrÃ¼cke, der fachlich auch einen sehr guten Eindruck hinterlieÃŸ . Auch den beruflichen Lebenslauf der beiden finde ich sehr ansprechend.
Die Freudenstein kommt mir in den Interviews gegenÃ¼ber den beiden wie ein kleines SchulmÃ¤dchen vor, leider mit groÃŸen Defiziten im Wissen bei bestimmenten Bereichen. Sie glaubt alles weglachen zu kÃ¶nnen…Schlimm fÃ¼r mich auch Ihre Aussage in der TVA Diskussion, dass sie die Verwaltung sehr gut kennt und dass das (Kennen der Verwaltung) die wichtigste Voraussetzung fÃ¼r einen OB ist. Wie weltfremd muÃŸ man sein um so etwas zu glauben…Denke dass hier andere Voraussetzungen tausend mal wichtiger sind, aber wenn das deren Meinung sein sollte, ist das so und vielleicht ein StÃ¼ck gefÃ¤hrlich fÃ¼r unsere Stadt. Und aus den Interviews hÃ¶rt man aber, dass vor allem der Burger auf Grund seiner langjÃ¤hrigen StadtratstÃ¤tigkeit die Wege in der Verwaltung kennt!
Und was die LebenslÃ¤ufe betrifft, muÃŸ ich gestehen, dass mich die der beiden Herren deutlich mehr Ã¼berzeugen als der von der Freudenstein. Die war in meinen Augen nie richtig in der Wirtschaft tÃ¤tig und hat fÃ¼r mich bisher keinerlei FÃ¼hrungsaufgaben inne gehabt. Ihre mangelnde Gradlinigkeit kann wohl jeder nachvollziehen, der sie in den letzten Wochen verfolgt hat. Ein Fiasko ihre Aussagen zur Regensburger Tafel (Gottseidank nur als BÃ¼rgermeisterin und nicht als OB, sonst hÃ¤tte wohl die deutsche Presse darÃ¼ber berichtet).
Aber die Freudenstein ist ja von der CSU aufgestellt (was diese Partei laut facebook alles baut und saniert…wenn die schreiben wir sanieren das Hallenbad, so geht wohl jeder davon aus dass die CSU es saniert und natÃ¼rlich, so hoffe ich , so stehts ja da durch das â€žwirâ€œ von ihrem eigenen Geld…Danke an die CSU).. und da wird ja die Partei gewÃ¤hlt und leider nicht die Person. So wird wohl, trotz ihrer in meinen Augen vorhandenen Defizite, sie die Stichwahl erreichen – wie gesagt fÃ¼r mich wegen ihrer ParteizugehÃ¶rigkeit aber nicht wegen ihrer Kompetenz. WÃ¤re interessant wieviele auf der CSU Liste, sich inzwischen wÃ¼nschen jemand anderen als OB Kandidaten zu haben.
Was ich den Lesern hier dringend ans Herz legen will: Horcht euch zumindest die Interviews der Spitzenkandidaten der 5 groÃŸen Parteien an (ist besser als so ein Wahlomat) und entscheidet dann wer die zukÃ¼nftig die Geschicke von Regensburg lenken sollâ€¦.und macht auch bei euren Bekannten Werbung, damit diese sich die Interviews anhÃ¶ren.
Freu mich auf das Wahlwochende, weil es einfach spannend wird und diesmal alles mÃ¶glich ist.
Sebastian
| #
Vielen Dank fÃ¼r den Podcast, ich hÃ¶re mir gerade alle Folgen mit den OB Kandidat*innen an und finde ihn sehr gut.
Allerdings ist Soundcloud sehr anstrengend, da die App immer wieder vergisst wo man aufgehÃ¶rt hat zu hÃ¶ren. Ein RSS Feed fÃ¤nde ich besser um die freie Wahl beim Podcast Player zu haben.