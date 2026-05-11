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11 Mai202612:42
Regensburg Analog

Neuer Podcast online: Koalition, Korruption, dies und das

Von Redaktion in Nachrichten, Podcast

Warum ist „bürgerlich“ ein Kampfbegriff aus dem rechtskonservativen Lager? Warum gibt es einen Unterschied zwischen juristischer Schuld und politischer Verantwortung? Und sind die Freien Wähler in Regensburg tatsächlich ein bisschen Aiwanger? Wir waren etwas ausschweifend bei unserem Gespräch über die neue Koalition im Regensburger Rathaus und den Korruptionsprozess gegen Joachim Wolbergs in München, der diese Woche zu Ende gehen dürfte. Hier zum Nachhören – GEMA-bedingt ohne Musik.

In der Live-Sendung lief:

WERBUNG

Vorspannmusik:

Sam Makia – Hukilau Song
Alfred Apaka – Aloha Week Hula
Gabby Pahinui – My Little GRass Shack

Hauptshow:

Walter Wanderly – Os Grilos
Professor Longhair – Go To The Mardi Gras
Steve Miller – Take The Money And Run

Viel Spaß beim Nachhören.

Alle unsere Podcasts findet ihr bei Soundcloud.

Hier geht es zu Ghost Town Radio.

 

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