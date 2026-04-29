Regensburger Professor verÃ¶ffentlicht Umwelt-Protest-Song â€žZur Sonneâ€œ

Energie-Experte und Hochschullehrer Michael Sterner kritisiert Wirtschaftsministerin Reiche fÃ¼r ihre Energiepolitik. Ein Protest-Song soll den Kampf fÃ¼r erneuerbare Energien sichtbar zu machen. ErlÃ¶se des Verkaufs kommen UNICEF zugute.

Wer sich mit Geo-Politik beschÃ¤ftigt, dem kÃ¶nnte mit Blick auf den Iran-Krieg ein Gedanke gekommen sein. Der Preisanstieg von fossilen EnergietrÃ¤gern, verursacht durch die SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus, hat Auswirkungen auf erneuerbare Energien.

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Die Nachfrage steigt. Mehr BÃ¼rger verstehen ihre VorzÃ¼ge. Sie sind Ã¶kologischer, billiger und vor allem: Sie schaffen UnabhÃ¤ngigkeit vom Ã–l.

GefÃ¼hle transportieren – nicht nur nackte Zahlen

Wenn es nach OTH-Professor Michael Sterner geht, sind sie auÃŸerdem der SchlÃ¼ssel zu Frieden. Der Aktivist, Wissenschaftler und Musiker hat dazu den Protestsong â€žZur Sonneâ€œ geschrieben, aufgenommen und verÃ¶ffentlicht. Darin heiÃŸt es:

Die neue Zeit zieht bei uns ein,

Kein Krieg mehr fÃ¼r Ã–l und Sprit

Freiheit, Friede, Sonnenschein,

Und jetzt singen alle mit

Er mÃ¶chte zum Widerstand motivieren. Und gleichzeitig eine passende Hymne gegen die â€žrÃ¼ckwÃ¤rtsgewandte Energiepolitik von Wirtschaftsministerin Katherina Reicheâ€œ prÃ¤sentieren. Musik sei heute viel zu unpolitisch. Bei den Protesten gegen den Bau der atomaren Wiederaufbereitungsanlage (WAA) in Wackersdorf vor 40 Jahren sei das ganz anders gewesen.

â€žDa war noch Zunder drinâ€œ so Sterner. Es sei wichtig GefÃ¼hle zu transportieren, nicht nur nackte Zahlen. Deshalb habe er das Lied geschrieben.

Er nennt es Wissenschaft mit Herz.

Jeder kann zum Weltfrieden beitragen

Doch seine Musik solle nicht zum meckern animieren, sondern zum mitmachen. Denn jeder kÃ¶nne seinen Beitrag zum Frieden leisten. Doch den wenigsten sei das bewusst. Wer sich eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach pflanze oder eine WÃ¤rmepumpe anschaffe, trage aktiv zum Weltfrieden bei. Die Dezentralisierung der Energieversorgung, auf den DÃ¤chern der BÃ¼rger, schaffe UnabhÃ¤ngigkeit von fossilen EnergietrÃ¤gern. Und sie fÃ¶rdere die Demokratisierung der Stromversorgung, so der Energie-Experte.

In seinem Song â€žZur Sonneâ€œ heiÃŸt es dazu:

Dein Speicher glÃ¤nzt im Keller

und bringt dich sicher durch die Nacht.

Dein Blick auf die App wird heller,

denn die Sonne gibt dir jetzt – die Macht.

Katherina Reiche â€“ immer noch eine Gaslobbyistin?

Den Song bringt er vor allem gegen Katherina Reiche in Stellung. Die Bundeswirtschaftsministerin sei offensichtlich weiterhin als Gas-Lobbyistin tÃ¤tig. Denn sie verhindere nicht nur den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. Sie forciere zugleich eine RÃ¼ckabwicklung des bereits erreichten.

Sterner verweist auf einen Artikel im Manager-Magazin. In diesem stellen Mitglieder der FÃ¼hrungsetagen von Deutschlands grÃ¶ÃŸten Stromversorgern Reiche ein vernichtendes Zeugnis aus.

RWE-Chef Markus Krebber lamentiert darin, dass sein grÃ¼ner Business-Plan zwar stehe, sie in Zukunft trotzdem weniger â€žin Offshore-Windparks investierenâ€œ. EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos kommentiert aufgrund von Reiches Politik â€žkann man Wind- und Solarparkprojekte nicht mehr vernÃ¼nftig planenâ€œ. Und der Vattenfall-Deutschlandchef Robert Zurawski warnt vor einem Rollback bei erneuerbaren Energien.

Kurzum: die politische ZuverlÃ¤ssigkeit ist weg. Investitionen in Gefahr. Und die grÃ¼ne Zukunft Deutschlands unsicher.

Handwerker – die Leidtragenden von Reiches Politik

Laut Sterner treffe das vor allem mittelstÃ¤ndische Unternehmen und Handwerker. Sie seinen es, die die Energiewende umsetzten, nicht Politiker. Aber im Gegensatz zu den groÃŸen Energieversorgern hÃ¤tten sie keine Lobby in Berliner. In â€žZur Sonneâ€œ besingt er sie deshalb:

Die Sonne schickt Dir keine Rechnung

doch uns als Fachkraft ins Haus

Wir liefern Dir die Berechnung

und schmeissen Ã–l und Gas – endlich raus! Wir steigen hoch bei jedem Wetter,

jeder kriegt von uns eine aufs Dach.

Wir sind echte Klimaretter

die Profis fÃ¼r dich – vom Fach.

Sterner dankt in seinem Statement zur VerÃ¶ffentlichung explizit â€žallen FachkrÃ¤ften, die hochsteigen bei Wind und Wetter und uns die Freiheit bringenâ€œ. Dass diese Ehrenbekundungen kein reines Lippenbekenntnis sind, merkt man daran, dass Professor Sterner selbst Elektriker gelernt und Photovoltaik-Module auf DÃ¤chern montiert hat. Er kennt die Branche aus eigener Erfahrung.





â€žWenn du ein Patriot bist, musst du fÃ¼r Wind und Solar sein.â€œ

Sieht er den steigenden Zuspruch der AfD bei Handwerkern kritisch?

Im Solarbereich kÃ¶nne er das nicht beobachten, bei Installateuren hingegen schon. Allgemein sei es besorgniserregend, dass die Arbeiter sich nicht mehr von der SPD abgeholt fÃ¼hlten und vermehrt zur AfD abwanderten.

Im persÃ¶nlichen GesprÃ¤ch mit Handwerkern versuche er immer auf AugenhÃ¶he zu kommunizieren: â€žWenn du ein Patriot bist, musst du fÃ¼r Wind und Solar sein. Das bringt WertschÃ¶pfung fÃ¼r die Heimatâ€œ, hÃ¤lt er dann entgegen.

â€žZur Sonneâ€œ kaufen und Gutes tun

Wer mÃ¶chte kann den Protest-Song â€žZur Sonneâ€œ kaufen oder streamen. Und damit das Spenden-und-Gute-Laune-Projekt unterstÃ¼tzen.

Das Ziel: bis Donnerstagabend 30. April mÃ¶glichst viele MP3-KÃ¤ufe erzielen und damit in die Top100 Musikcharts einziehen. Um die Energiewende und den Kampf fÃ¼r Klimagerechtigkeit sichtbarer zu machen. Dazu sind mindestens 1.000 KÃ¤ufe nÃ¶tig. Der ReinerlÃ¶s des Verkaufs kommt UNICEF zu Gute (Amazon Music, Apple Music, Spotify).

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Wem das noch nicht genÃ¼gt, fÃ¼r den hat Sterner noch mehr parat. Er fordert alle Besitzer von Photovoltaik-Anlagen auf, diese in der Nacht zur Sommersonnwende vom 20. auf den 21. Juni, abzuschalten. Eingeschaltet werden sollen sie erst wieder in der darauffolgenden Nacht. Konkret hieÃŸe das: Das deutsche Netz muss 24 Stunden ohne Strom von Deutschlands DÃ¤chern auskommen. Damit kÃ¶nnten die privaten Besitzer auf ihre Marktmacht hinweisen.

Denn die generierten AusfÃ¤lle mÃ¼ssten die groÃŸen Energieversorger kompensieren. Gleichzeitig sei der Protest so geplant, dass die NetzstabilitÃ¤t nicht gefÃ¤hrdet werde. Die BÃ¼rger kÃ¶nnten damit ein Zeichen fÃ¼r Frieden und die Demokratisierung der Energiewende setzen. Getreu dem Refrain des Songs â€žZur Sonneâ€œ: