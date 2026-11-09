Phantasieren als politischer Akt – am Mittwoch startet das Regensburger Transit Filmfest

Noch im vergangenen Jahr schien es, als wäre das Transit Filmfest in Regensburg am Ende. Unter dem treffenden Titel „Under Pressure“ kürzte das Team um Chrissy Grundl das Programm drastisch. Eine Podiumsdiskussion beleuchtete die schwierige, ja prekäre Lage der freien Kulturszene. Chrissy Grundl trat als Festivalleiterin zurück. Zwar kündigte man an, das Transit solle weitergehen – doch wie, blieb unklar. Nun kehrt das Festival ab Mittwoch zurück, selbstbewusster denn je und mit einer klaren Botschaft.

„Wer die Zukunft kontrollieren will, kontrolliert auch die Geschichten, die wir uns von ihr erzählen“, heißt es im Editorial. Titel: Ultimate Fantasy XXVI. Er gibt die Richtung vor.

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„Während uns die einen die Welt als untergehenden Planeten verkaufen, die anderen von der ‘guten alten Ordnung’ träumen und die nächsten schon das kommende Jahrhundert unter sich aufteilen, schärfen wir das Schwert der Fantasie.“ Man wolle andere Bilder. „Alternativen zu den Doomsday-Narrativen von KI-Bossen, Kulturkriegern und Neofaschisten.“

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Vom 11. bis 16. November zeigt das Transit in der Filmgalerie im Leeren Beutel, wie diese Gegenentwürfe aussehen können. Zwölf aktuelle internationale Filme laden dazu ein, die sogenannte Wirklichkeit und ihre Machtstrukturen nicht als unveränderlich zu sehen, sondern als Material, das sich zerlegen, verdrehen und neu zusammensetzen lässt. Fantasie als politischer Akt, als Sabotage.

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Den Auftakt bildet Tangles von Leah Anderson, ein autobiografischer Erwachsenen-Animationsfilm. Bei seiner Weltpremiere in Cannes wurde er mit sieben Minuten Standing Ovations gefeiert. In der Langzeit-Doku Adam’s Apple begleitet Regisseurin Amy K. Jenkins über zwei Jahrzehnte die Transition ihres Kindes und setzt dem gesellschaftlichen Rollback der gegenwärtigen USA eine gelebte Utopie entgegen.

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Hex schickt eine feministische Black-Metal-Band ohne musikalische Vorerfahrung in den Kampf gegen die patriarchalen Strukturen der Szene. In The Days Off von Lucila Mariani erschaffen junge Menschen alternative Wunschrealitäten und tauchen in die frühen, fast magischen Tage des Internets ein.

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Die Transit-Retrospektive in diesem Jahr widmet sich der Geschichte des Trickfilms und Filmtricks. Gezeigt werden Klassiker und selten gezeigte Entdeckungen: darunter Jan Švankmajers Alice, Buster Keatons Sherlock Jr., Ralph Bakshis American Pop und Arbeiten der Animationskünstlerinnen Suzan Pitt und Faith Hubley. Ein besonderes Highlight ist Mamoru Oshiis Angel’s Egg: 41 Jahre nach seiner Entstehung kommt der Anime in diesem Jahr erstmals auf ausgewählte deutsche Kinoleinwände.

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Erstmals findet aber auch das gesamte Transit Filmfest im Leeren Beutel statt – inklusive Eröffnungsfeier und Konzert (Mira Mann) im Kinofoyer am 11. und der Festivalparty am 14. November.

Geändert haben sich die prekären Gegebenheiten seit der Ausgabe im letzten Jahr kaum. Eine institutionelle Förderung und damit eine verlässliche finanzielle Basis für das Transit Filmfest gibt es nach wie vor nicht. Die Organisation läuft komplett ehrenamtlich, getragen vom Herzblut des Kernteams. Immerhin bewilligte der Kulturausschuss des Regensburger Stadtrats 20.000 Euro.

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Trotz aller Widrigkeiten bildet das Transit auch heuer wieder ein Gegengewicht zum Mainstream. Es stellt den dystopischen Zukunftsvisionen angesichts von Krieg, Autokraten und AfD-Erfolgen eine hoffnungsvollen Kontrapunkt entgegen – mit Ultimate Fantasy. Eröffnet wird das Filmfest auch heuer wieder von Chrissy Grundl.

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