Sonntag, 18.30, live: Plaudern mit OB-Kandidat Sebastian Wanner (Linke)

Ghost Town Radio: Am Sonntag ab 18.30 Uhr haben wir mit Sebastian Wanner den OB-Kandidaten der Linken bei uns zu Gast um mit ihm über Regensburg und seinen Kreisverband zu zu plaudern. Was sind die wichtigsten Themen – für anstehenden Wahlkampf, für die Entwicklung Regensburgs? Ein lockeres Gespräch, 90 Minuten lang (Foto: pm).

An den Mikros sitzen Adam Lederway und Stefan Aigner. Im Chat könnt ihr Fragen stellen. Wir werden die eine oder andere sicher aufgreifen (hier geht es zum Chat).

WERBUNG

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile täglich) live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

Streaming URL:

https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b



Im Browser hören:

Klick