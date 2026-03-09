Schwarz-rotes Stichwahlduell nach Herzschlagfinale um Platz 2 bei Regensburger OB-Wahl
137 Stimmen mehr als Helene Sigloch (Grüne) bringen am Ende Thomas Burger (SPD) in die Stichwahl gegen Astrid Freudenstein (CSU). Der Stadtrat ist zersplittert wie nie. CSB und die Partei fliegen raus, die Brücke stürzt ab. Volt stellt künftig zwei, die Linke vier und die AfD fünf Stadträte.
CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein ist gelöst wie selten. „Das Talent für beschissene knappe Wahlergebnisse liegt eigentlich bei mir“, bemerkt sie mit einem mitfühlenden Lächeln zu Helene Sigloch, bevor sie sich wieder den Kameras und Mikrofonen zuwendet.
Es ist 19:52 Uhr. Alle 223 Wahlbezirke in Regensburg sind für die OB-Wahl ausgezählt, und nun steht fest: SPD-Kandidat Thomas Burger wird in 14 Tagen gegen Freudenstein in die Stichwahl gehen. Am Ende liegt Burger mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,2 Prozentpunkte vor der Grünen-Kandidatin Helene Sigloch – das sind gerade einmal 137 Stimmen.
Im Marinaforum feiern die Genossen dieses Herzschlagfinale, das bis zum Schluss ein ständiges Hin und Her war, wie einen Sieg. Burger hat Freudentränen in den Augen. Doch der SPD-Mann muss sich ordentlich steigern, wenn er gegen Freudenstein eine Chance haben will.
Freudenstein holt 37,5 Prozent
Freudenstein erzielt mit 37,5 Prozent ein fulminantes Ergebnis und legt im Vergleich zu 2020 um acht Prozentpunkte zu. Damals verlor sie am Ende knapp gegen die amtierende Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.
Burger ist der letzte Kandidat, der zur städtischen Wahlveranstaltung kommt. Er hat bis zum Schluss vor der Tür gewartet, bis alle Stimmen ausgezählt waren. „Das war eine total spannende Kiste“, sagt er. Und, dass nun wieder „alles offen“ sei.
Enttäuscht zeigt sich Thomas Thurow. Dem Spitzenkandidaten der Brücke hatte sich Chancen auf die Stichwahl ausgerechnet. Doch er erhält nur 6,4 Prozent und landet abgeschlagen auf Platz vier. „Ich hatte deutlich mehr erwartet“, sagt er. „Doch anscheinend ist der Hang zu großen Parteien hier vor Ort stärker als zu einer Wählergemeinschaft.“
Besonders ärgerlich für Thurow: Michael Schien, OB-Kandidat der Freien Wähler und kommunalpolitischer Neuling, liegt mit 5,3 Prozent nur knapp hinter ihm – ein um 0,1 Prozentpunkte besseres Ergebnis als Ludwig Artinger vor sechs Jahren.
Linke und AfD schaffen Fraktionsstärke
Einen Achtungserfolg kann Sebastian Wanner von den Linken erzielen – der 23-Jährige kommt auf 3,8 Prozent. Benedikt Suttner (ÖDP) erhält 2,5 Prozent, Lisa Brenner (Volt) und Horst Meierhofer (FDP) jeweils 1,8 Prozent.
Jakob Friedl äußert Bedauern darüber, dass er als OB-Kandidat der Ribisl-Partei 0,8 Prozent geholt hat. „Viel zu viel“, sagt er. Man brauche einen OB-Kandidaten, um bei den Diskussionen eingeladen zu werden, so Friedl. „Aber ich habe immer dazu aufgerufen, mich nicht zu wählen.“ 0,8 Prozent hätten ihre Stimme ebenso verschenkt wie die Wählerinnen und Wähler anderer chancenloser OB-Kandidaten.
Volt ist drin, JU-Liste „Zukunft“ schafft es nicht
Egal, wer die Stichwahl am 22. März gewinnt: Für einen Oberbürgermeister Burger oder eine Oberbürgermeisterin Freudenstein wird es schwer sein, eine stabile Koalition zu bilden. Der Stadtrat ist zersplittert wie nie zuvor.
Nach Auszählung von 215 von 223 Wahlbezirken verfehlen zwar Christian Janele (CSB) und Ingo Frank (Die Partei) den Wiedereinzug in den Stadtrat. Auch die JU-Liste „Zukunft“ schafft es nicht. Die ÖDP verliert ebenfalls und stellt künftig nur noch zwei statt drei Stadträte.
Dafür holt Volt, die zum ersten Mal in Regensburg antraten, aus dem Stand zwei Mandate. Die Brücke stürzt um 5,1 Prozentpunkte auf 7,3 ab und wird künftig nur noch vier statt bisher sechs Stadträte stellen. Genau so viele Sitze holt die Linke – auf 7,2 Prozent kommt die mit Abstand jüngste Liste bei dieser Kommunalwahl. Die Freien Wähler verlieren leicht, kommen aber nach wie vor auf drei Stadträte. Nur noch einen Sitz gibt es für die FDP. Ebenso für die Liste Ribisl um Jakob Friedl.
Wahlbeteiligung bei 58,1 Prozent
Die CSU kann leicht hinzugewinnen, auf 26,8 Prozent und wird mit 13 Stadträtinnen und Stadträten die stärkste Fraktion stellen. Es folgen die Grünen, die im Vergleich zu 2020 3,4 Prozentpunkte verlieren und nur noch neun statt bisher elf Sitze im Stadtrat haben werden. Die SPD kann ihr Ergebnis von vor sechs Jahren in etwa halten und stellt mit sechs Stadträten die drittstärkste Fraktion.
Die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl liegt bei 58,1 Prozent und damit um 5,6 Prozent höher als noch 2020. Mehr als 40 Prozent der Regensburgerinnen und Regensburger scheint es egal zu sein, wer sich um die politischen Geschicke ihrer Stadt kümmert.
Hier geht es zu den Ergebnissen im Detail.
Kommentare (23)
Mr. T.
| #
Schade, dass es Friedl nicht in die Stichwahl geschafft hat. Egal, die Stimmen waren nicht verschenkt. Es besteht Hoffnung, dass Freudenstein von den Stimmen an die unterlegenen Kandidat:innen nicht mehr sonderlich profitiert. Auch wenn der Stadtrat sehr zersplittert ist, gäbe es die Option einer demokratischen Mitte-Links-Koalition. Die Akteure dürften sich dazu aber nicht mehr so saudumm anstellen, wie beim letzten Mal.
michinga
| #
einen doch interessanten Punkt sollte man erwähnen. J. Wolbergs klettert nach aktuellen zahlen von listenplatz 7 auf 2 und überholt deutlich mit Rottke alle hochgelisteten Frauen in der Brücke. Damit bleibt er dem Stadtrat weiterhin nicht ersp…., äh, erhalten.
T. Wolbergs schafft es sogar von Platz 23 auf 9.
Böse Zungen sprechen von einem W.-Clan-Fanclub…
Checker Tobi
| #
Die eigentliche Frechheit ist, dass eine Claudia Neumaier , die sich für einen Thomas Rudner ausgesprochen hat, jetzt für ihren Opportunismus belohnt wird und im Stadtrat sitzt. Von hieraus kann sie dann weiter Instagram reels und TikToks drehen und in ihren Videos die Zuhörer anschreien.
Herr Birnstiel und andere hatten wenigstens den Anstand, zurück zu treten.
Max Kreitmair
| #
Mr.T. da müsste sich eine mögliche demokratische Mitte-Links Koalition bei jeder Abstimmung schon sehr einig sein, weil deren Mehrheit mit nur 1 Sitz hauchdünn ist. Die Vergangenheit zeigt eher das Gegenteil, siehe SPD und Brücke. Ich befürchte eher, dass die AfD in Fraktionsstärke zum “Mehrheitsmacher” wird und das werden keine Entscheidungen mit linksorientiertem Charakter sein.
Studi
| #
Interessant zu bemerken: Die Differenz zwischen dem Ergebnis für Frau Freudenstein und der Stadtratswahl für die CSU beträgt ziemlich genau den Stimmen der AfD. Das gute Ergebnis von Frau Freudenstein liegt also hauptsächlich daran, dass die AfD keinen Kandidaten stellen konnte. Für ihre(n) Gegner(in) kann man das gegenteilige Muster erkennen. Dadurch dass jede Partei einen eigenen Kandidaten gestellt hat, konnte keiner eine deutliche Mehrheit erhalten. Wenn man zusammenrechnet wer “links” und wer “rechts” gewählt hat, stehen die Chancen für Herrn Burger gut. Dass er deutlich mehr Stimmen als OB-Kandidat im Vergleich zur Stadtratswahl der SPD holen konnte, deutet für mich darauf hin, dass ihn viele aus taktischen Gründen gewählt haben. Ich vermute dass es vielen darum geht schlicht eine CSU OB zu verhindern. Er hat zudem den Vorteil gegenüber Frau Sigloch, dass rechts von ihm nur die CSU/FW/AfD stehen. Es ist also unwahrscheinlich, dass jemand links der SPD bei einer Stichwahl die CSU wählen wird. Egal wie es ausgeht, im Endeffekt haben die Wähler so gewählt dass sich möglichst wenig verändern wird, dafür sind sowohl CSU als auch SPD bekannt.
BvG
| #
Die Stadtrat ist nicht zerplittert wie nie. Aus dem Stadtrat fliegen: BSW, Die Partei und die CSB. Neu rein kommen Volt und Die Linke. Also eine Partei weniger im Stadtrat als bisher. Die Stadtrat ist aber deutlich polarisierter als bisher, da die Wahlsieger nach Stimmenzuwächsen die AfD und die Linkspartei sind.
Markus Feilner
| #
@studi: Kann ich so bestätigen. Als ich im Marinaforum die Hauspresse der CSU fragte (Dr. Dr. Erpel), wie denn Frau AF die Tatsache beurteile, dass ca 6-7 Prozent der 37 % nur mit Hilfe der AFD möglich waren, reagierte man sehr ungehalten “So was sollte die SPD doch auch schaffen” und “Das sieht Frau Freudenstein genau wie ich!” . Interessant, wenn selbsternannte, eigentlich unabhängige Medienprofis so leicht aus der Fassung (und der Feierlaune) zu bringen sind. :-) Man darf gespannt sein wie das weiter geht. Berührungsängste zwischen CSU und AfD gab es gestern abend jedoch nicht, man parlierte ungeniert – aber das heißt natürlich nichts.
Joe_Kerman
| #
Der Unterschied zwischen dem Ergebnis von Frau Sigloch und Herrn Burger spiegelt meine persönliche Entscheidungsfindung sehr gut wieder.
Mir war es wichtig dass es Frau Freudenstein (vorerst) nicht wird, als wer am Ende als Konterpart in die Stichwahl zieht. Da waren Burger, Sigloch und Thurow die wahrscheinlichsten Lösungen. Sonst hätte ich kleiner gewählt.
Ich hätte gerne mehr Grün gewählt. Aber leider muss ich sagen dass sie bzw. ihre Kandidatin mir nichts bieten konnten. Frau Sigloch wirkt zwar sympathisch, aber absolut uninspiriert. Aus ihrem Interview bei Regensburg Analog blieb mir nichts im Kopf. Auf ihren Plakaten kann man gerne Mal übersehen in welcher Partei sie ist. Auf Insta macht sie nonsens wie “Überdachte Fahrradstellplätze” zum Wahlkampfthema und ihre grünen Wahlkampf-Minions waren leider in nur sehr wenigen Themen wirklich auskunftsfreudig.
Herr Burger war inhaltlich zwar wenig besser, vermittelt aber wenigstens Ahnung in der Systematik und hat immerhin die 2.-Besten Wahlplakate im Wahlkampf gehabt.
Realist
| #
Das Rennen um den OB-Posten ist alles andere als entschieden. Fast alle Wähler der Grünen, der Linken und der Brücke werden sicher nicht die Freudenstein wählen. Hoffentlich gehen auch alle wieder zur Wahl, den es macht trotz der 38 % der Freudenstein noch mehr als Sinn.
Ich bin mal gespannt, ob die gute Frau nochmals zu dem versprochenen Podcasttermin zu Regensburg digital kommt. Burger wird sich sicher nicht drücken. Wäre schön wenn beide Kandidaten an einem gemeinsamen Termin Rede und Antwort stehen würden. Freu mich auf den übernächsten Sonntag.
Was mich als Briefwähler noch interessieren würde: muß man die Briefwahlunterlagagen für die Stichwahl nochmal neu beantragen oder erhält man die auf Grund der ersten Stichwahl automatisch zugesendet. Herr Aigner könnten Sie das bitte mal abklären?…Danke
Studi
| #
@Max Kreitmair
9. März 2026 um 13:10
Links der CSU zähle ich 28 Stimmen (ohne FDP). Wenn die CSU nicht Politik mit AfD Stimmen machen will, brauchen sie neben FW auch immer mindestens zwei Partner. Dabei ist der Weg politisch gesehen meistens weiter als in der proklamierten Mitte-Links Koalition die sich programmatisch deutlich näher stehen
Mr. T.
| #
Max Kreitmeier, natürlich wirds eng. Aber die Scheiß-AfD als Mehrheitsmacher wäre ein Dammbruch, der in Regensburg trotz der hiesigen CSU doch nicht passieren wird.
Die beim letzten. Mal entscheidenden Petitessen zwischen SPD, Grüne und brucke sollten auszuräumen sein. Nochmal geht mit der korrupten und ehrlosen CSU keiner in die Koalition. Wie schnell einen die verkaufen, haben ja alle erlebt.
Studi
| #
@Joe_Kerman
9. März 2026 um 14:11
Ihre Ansichten gegenüber Frau Sigloch und den Grünen kann ich nicht teilen. Im Gegenteil hatte ich das Gefühl dass von ihnen die konkretesten und klarsten Statements kamen. Man weiß genau was sie vorhaben und was sie verändern wollen, nicht nur deren Ideologie, sondern auch die ganz konkreten Schritte die auf dem Weg dahin unternommen werden sollen. Das Wahlprogramm ist auch erstaunlich detailiert und konkret.
Die Wissenschaft zeigt außerdem dass bei Lokalen Personenwahlen, wie die des OB der Name und das Gesicht wichtiger sind als Parteizugehörigkeit oder Programm. Das erklärt die Plakate die sie gesehen haben.
Max Kreitmair
| #
Studi: Ich zähle die ÖDP eher zum konservativen, nicht-linkem Lager, insbesondere deren beiden gewählten Vertreter. Wäre dem nicht so, müsste ich mich schon arg täuschen. Und damit hätte die Mitte-Links-Koalition nur 26 Stimmen, wie gesagt, hauchdünne Mehrheit. Eine evtl. zusätzliche SPD-Bürgermeisterstimme macht da auch nicht mehr viel aus – und selbst diese evtl. SPD-Bürgermeisterstimme ist noch gar nicht mal sicher. Abweichler, wenn auch nur in der jeweiligen Sache, dürfte sich die Mitte-Links-Koalition nicht erlauben
Ok, eine mögliche konservative Koalition hats auch nicht leichter, vor allem müsste diese ja komplett die AfD ins Boot holen, was sie sicher nicht wird.
Nichtsdestotrotz: In beiden Fällen hat die AfD die Zügel in der Hand, leider..
Volker Artmann
| #
Eine Koalition mit einer großen Anzahl Splitterparteien halte ich nicht für regierungsfähig. Splitterparteien sind grundsätzlich kompromissUNfähige Einzel-Ideologen, was es extrem schwierig bis unmöglich macht, sie stabil auf Koalitionslinie zu halten.
Die stabilste Form der Koalition sehe ich hier in CSU/FW/GRÜNE/SPD. Alle diese Parteien haben auf Länder- und Bundesebene bereits ihre Koalitionsfähigkeit bewiesen, nicht zuletzt die Grünen mit der CDU in Baden-Württemberg
Jo
| #
Demokratie ist nicht immer einfach; Sie erfordert ständige Debatte, ständige Suche nach einem Kompromiss bzw. Ausgleich und dem kontinuierlichen Ringen um Positionen. Manche, die das Wesen der Demokratie oft nicht verstehen, sagen dazu streiten. Die Mehrheit im Regensburger Stadtrat liegt bei 26 Sitze oder 25 plus OB Stimme. Die Regensburger:innen haben klar Links-Mitte gewählt, und diesen Parteien auch den Auftrag zu Koalitionsverhandlungen gegeben. Die CSU, AFD, FW, FDP kommen auf weniger als 25 Sitze, genauer gesagt auf 22.
Es kommt jetzt auf SPD und Brücke an, ob sie sich von der CSU kaufen lassen. Die SPD hat ja bereits 5 Jahre ihre leidigen Erfahrungen mit der CSU gemacht. Vieles hat die CSU Versprochen, im Koalitionsvertrag verankert und dann nicht erfüllt. Die SPD Basis hat keine Lust mehr darauf. Ich hoffe, die SPD und die Brücke lassen sich nicht von der CSU mit Posten und Pöstchen zu einer Koalition locken. Sondern verhandeln mit Grüne, Linke, ÖDP, Volt etc für eine erfolgreiche Regenbogenkoalition, in der die Menschen der Stadt im Fokus stehen und nicht Autos oder Großkopferte. Mal sehen
Roche-Dirac
| #
Ich seh schon, die Koalitionsspekulationen sind schon weit fortgeschritten. Da mach ich natürlich auch mit :-)
Ich tippe auf eine Graue Koalition II
(@Aigner: Ihre Bezeichnung CSB-Koalition funktioniert ja jetzt nicht mehr, da Janele verabschiedet wurde.)
… die Grünen werden nicht dabei sein, das ist mein Punkt.
Es wird sich irgendwas mit CSU, SPD, Brücke, FDP, etc. zusammentun. Für 25 Sitze wird es da schon irgendwie grad so reichen und dann muss man sich nicht mit irgendwelchen “Radikalforderungen”, Achtung Ironie, auseinandersetzen und den Grünen, ach Du Schreck, auch noch einen Bürgermeisterposten geben.
Realist
| #
erhält man die auf Grund der ersten Stichwahl automatisch zugesendet…Fehler in meiner o.a. Frage: es soll natürlich auf Grund der ersten Briefwahl heißen.
Dominik Müller_alt
| #
Ach Studi im 13:15 Uhr, so einfach sollte man es sich bei der Interpretation von Wahlergebnissen nicht machen.
Falls Sie die Ergebnisse von 2020 nicht parat haben, hier ein Link.
https://www.regensburg.de/fm/121/statistischer-wahlbericht-kommunalwahl-2020.pdf
Auch damals hatte Frau Freudenstein im ersten Wahlgang als OB-Kandidatin ziemlich genau den Stimmenanteil wie AfD und CSU zusammen für die Stadtratswahl. Jedoch schaffte die SPD-Kandidatin in der Stichwahl nicht einmal den Stimmenanteil des ersten Wahlgangs von Grünen, Bruecke und SPD – die Wähler aller anderen OB -Kandidaten des ersten Wahlgangs müssten Ihrer Theorie nach also Freudenstein gewählt haben und ein Teil der Bruecke- und Grünenwähler, warum nicht auch diesmal? Die Wahlbeteiliging war bei der Stichwahl ähnlich hoch. Freudenstein hat die Wahl noch nicht gewonnen, ihre Ausgangslage ist aber wesentlich besser, als sie 2020 mit 49,3% in der Stichwahl scheiterte. Soll ich – um Gegenargumenten vorzubeugen – auch noch irgendwas von Studien oder Wissenschaft einbauen?
Novalis
| #
@Studi
Ich sehe das ähnlich. Ich finde ein Detail sehr spannend: Wieviele Stimmen haben Burger und Freudenstein im Vergleich zum nächstfolgenden Kandidaten der Stadtratsliste erhalten. Klar ist: Sie haben ihrer Liste genutzt. Aber Burger vielmehr als Freudenstein.
Und: Man schaue auch auf 2014. Damals hat der dritte Bürgermeister Wolbergs trotz einer etwas durchwachsenen Bilanz fast die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang geholt und seiner damaligen Partei ein Plus von mehr als 10 % gebracht. Diesen Amtsbonus hat doch Freudenstein sichtlich nicht. Die Destruktionshaltung der CSU ist NICHT bekohnt worden und einen Amtsbonus kann ich hinter dem kumulierten CSU-AfD-Ergebnis nicht erkennen.
Es ist vielmehr so: Ich kenne kreuzbrave, konservativ biedere Kirchgänger, denen vor allem im Stadtrat graust, was nicht CSU ist. Die aber definitiv sagen: Die kann es nicht. Da ist ein im Vereinswesen beheimateter, sogar die Kirche besuchender Sozialdemokrat das geringere Übel.
Und letzterem schließe ich mich an. Die CSU ist eine Partei, die der Stadt schadet. Übertroffen nur noch von der AfD. Mein Kreuz erhält die Freudenstein daher nicht.
Robert Fischer ÖDP
| #
@Realist: Soweit ich mich erinnere gabs da einen Haken, den man beim Beantragen setzen konnte, dass man automatisch bei einer Stichwahl auch Briefwahl haben möchte.
@Max Kreitmair: Interessante Einschätzung. Wir sind uns zwar nicht einig, ob wir eine Empfehlung abgeben, aber eine Empfehlung pro Freudenstein kann ich jetzt schon ausschließen.
Novalis
| #
@ Max Kreitmair
Sie haben schon recht, dass die ÖDP eher zum konservativen Lager neigt, aber den autopolitischen Crashkurs und die Geisterfahrt der CSU auf dem Mietmarkt macht die ÖDP nicht mit. Überhaupt: Ich kann mir beschränktes und sehr fragiles Regieren durch Burger vorstellen (und wir WählerInnen mögen uns bitte nicht beklagen: Wer eindeutig regiert werden will, muss für eine absolute Mehrheit sorgen. Das hatten wir zuletzt 2002-2008 und an den Fehlentscheidungen Schaidingers tragen die Menschen heute noch) – aber mit wem will die Freudenhaus regieren, außer mit den FW? Den Horst Meierhofer hat man doch 2024 nach der Stadtbahn genauso düpiert? Will sie mit Grün? Wie soll das gehen? Man kann die Stadt nicht mit Autos fluten UND mit Rädern. Die Roten werden sich hüten, nochmal einen Vertrag aufzusetzen. Als drittstärkste Kraft hätten sie in einer linksliberalen Koalition das Recht auf einen weiteren Bürgermeisterposten.
Ich finde, die Sozis sollten zB Volt ein Angebot auf Fraktionsgemeinschaft machen. Da kommt Volt an mehr Posten und Gelder und die Fraktion wird stärker. Die Linken haben ja schon mal gesagt: Ruft uns an. Entscheidend wird sein, ob Burger und Wolbergs FÜR die Stadt über ihren Schatten springen. Ich bin ja schon länger nicht mehr von Wolbergs angetan, aber ich kann ihm nicht auf redliche Weise absprechen, dass er für unsere Stadt glüht. Ich hoffe, er wird sie nicht in die Hände sinstrer, von der AfD abhängiger Mächte fallen lassen.
da_Moartl
| #
Leider ist es in Deutschland noch immer verpönt: Hätten wir eine offene, konstruktive politische Diskussionskultur, wäre nichts gegen eine ganz offene All-Parteien-“Koalition” ins Feld zu führen. Was soll daran schwierig sein, wirklich ALLE Parteien mit demokratischem Willen und entsprechender Grundhaltung in die Gestaltung dieser Stadt einzubeziehen. Die “Großen” repräsentieren mit den drei Bürgermeisterposten ein parteiübergreifendes Wohlwollen. Dazu bräuchte es einen motivierenden, gelassenen, offenen und präsenten Oberbürgermeister, der dies über Parteigrenzen hinweg moderiert. Ehrlich gesagt traue ich dies Thomas Burger noch am ehesten zu.
Thilo B.
| #
Dass sich unsere derzeitige Oberbürgermeisterin als Rathauschefin mit der konservativen Stadtverwaltung sehr schwer getan hat, sich durchzusetzen (freundlich ausgedrückt) ist kein Geheimnis. Ich hab meine Zweifel, dass das einem Dr. Burger leichter fällt.
Und sollte eine CSU-Oberbürgermeisterin (zusammen mit der stärksten Fraktion, ihrer CSU) der SPD und den Grünen die Hand reichen für eine Regierungskoalition, wäre es wohl ziemlich naiv, wenn diese das ablehnen.