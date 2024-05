Verquickung Staat-Kirche: „Mit demokratischem Ethos nicht vereinbar“

Diskussion an der Uni Regensburg

Eine Podiumsdiskussion an der Universität Regensburg lotete das Verhältnis zwischen Christentum und Politik aus und setzte sich mit dem Kooperationsmodell Staat-Kirche kritisch auseinander.

Trotz des Mitgliederschwunds bleiben die christlichen Kirchen weiterhin privilegierte Körperschaften des öffentlichen Rechts. Vor diesem Hintergrund wurde bei einer Podiumsdiskussion, die sich an der Universität Regensburg mit dem Verhältnis von Christentum und Politik befasste, überraschend revolutionäre Forderungen laut.

Der Politikwissenschaftler Professor Martin Sebaldt erinnert daran, dass Laizität, also die Trennung von Staat und Kirche kaum je wirklich konsequent verwirklicht worden sei. Zumal in Deutschland habe sich ein Kooperationsmodell mit Konkordaten entwickelt, in dem die Kirchen seit Weimar öffentlich-rechtliche Körperschaften seien.

Dieser privilegierte Status der großen christlichen Kirchen sei „mit einem demokratischen Ethos nicht vereinbar“, so Sebaldt. Es sei daher ein für alle Religionsgemeinschaften gleicher privatrechtlicher Status anzustreben, wie das in den USA realisiert worden sei. Sebaldt ist aber skeptisch, ob sich dies noch zu Lebzeiten der Diskutanten in Deutschland realisieren lässt.

Fördert das Kooperationsmodell demokratische Entwicklung des Glaubens?

Die ehemalige Landtagsabgeordnete Diana Stachowitz (SPD) verteidigt hingegen aus protestantischer Perspektive das Kooperationsmodell mit der öffentlich-rechtlichen Stellung Kirchen. Dieses müsse nur weiterentwickelt werden, sagt sie, und formulierte Skepsis gegenüber Sekten und Freikirchen. Auch die Erkenntnis, dass sich der öffentlich-rechtliche Status auf Muslime nicht so ohne weiteres übertragen lasse, brachte Stachowitz nicht von ihrem Standpunkt ab.

Das Christentum bringe Werte des Zusammenlebens in die Gesellschaft und ergänze und korrigiere damit das rein auf Optimierung bedachte Streben der Wirtschaft. Ausdrücklich bejaht sie, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen Religion und Politik gebe. Das Kooperationsmodell trage dazu bei, dass sich der Glaube in Richtung der demokratischen Strukturen entwickle, in anderen Ländern wie Russland und der Türkei werde der Glaube jedoch durch die Politik instrumentalisiert. Zu den großen Baustellen der Kirchen rechnet sie die Missbrauchsproblematik, das kirchliche Strafrecht, Konkordate und Ablösungen.

Wie politisch soll das Christentum sein?

Professor Werner Veith vom Lehrstuhl für katholische Sozialethik geht der Frage nach, wie es sich begründen lässt, dass das Christentum politisch sein soll. Erstens aus dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe, die sich in Solidarität auch den Fremden und Armen zuzuwenden habe. Aus der Leitidee des Reichs Gottes ergebe sich sodann der Auftrag zu Mitgestaltung der sozialen Beziehungen in der Welt.

Ferner ergebe sich aus der Pastoralkonstitution Gaudium et spes die Pflicht der Kirche nach den „Zeichen der Zeit“ zu forschen, zu denen heute Gleichberechtigung von Mann und Frau, die „ökologische Krise“ und die Digitalisierung gehörten. Die Kirche müsse im Gespräch mit Gesellschaft und Wissenschaft einen politikfähigen Glauben entwickeln, so Veith. Zu den Parteien müsse die Kirche eine neutrale Äquidistanz einhalten, sofern sie die Würde des Menschen nicht in Frage stellten, wie dies die AfD tue. Die Kirche könne den öffentlichen Raum durch Einladung zum Dialog gestalten und an der Entwicklung eines gesellschaftlichen Ethos mitwirken, dabei insbesondere Position für die Armen beziehen.

Stadtrat: Christentum muss offen sein für Dialog mit der AfD

Der Regensburger Stadtrat Josef Zimmermann (CSU) meint, dass Religion eine Hilfe sei, wenn er als Kommunalpolitiker oder Kirchenpfleger Entscheidungen treffen müsse, sie gebe ihm ein Fundament und Leitlinien für den Umgang mit Mensch und Politik an die Hand. Er sehe deshalb kein Spannungsverhältnis zwischen Religion und Politik. Das Christentum müsse auch für den Dialog mit Parteien wie der AfD offen sein. Politik müsse wiederum aber für alle Religionen offen sein.

Die Podiumsdiskussion unter dem Titel „Heilige Allianz oder heillose Vermischung? Die Spannung zwischen Christentum und Politik“ war von der Fachschaft für Katholische Theologie, vom RCDS und der Juso-Hochschulgruppe organisiert worden. Als Moderatorin fungierte die Theologie-Absolventin Belinda Hartmann.