Volt will in Regensburg antreten: Wie europÃ¤isch ist Kommunalpolitik?

Warum Volt zur Kommunalwahl in Regensburg antreten will. Gastautor Robert Riedl hat sich darÃ¼ber mit Gwydion Enbarr unterhalten. Der Lehrer fÃ¼r Deutsch als Fremdsprache kandidiert auf Listenplatz 2 bei Volt fÃ¼r den Regensburger Stadtrat. Wenn â€“ ja, wenn sie es schaffen, bis zum 19. Januar 430 Unterschriften zu sammeln. Die Crux? Wer unterschreiben will, muss zu den Ã–ffnungszeiten in eines der Regensburger BÃ¼rgerbÃ¼ros; denn nur dort ist das Unterschreiben mÃ¶glich.

Von Robert Riedl

Es ist kurz vor Silvester. Ich bin in einer Wohnung im Stadtosten. Dort sitze ich auf einer Couch, trinke Tee und unterhalte mich mit Gwydion Enbarr. Der Lehrer kandidiert fÃ¼r die Partei Volt. Er und seine Mitstreiterinnen wollen in den Regensburger Stadtrat. Das Besondere an ihrer Partei: Sie ist paneuropÃ¤isch. Das langfristige Ziel: die Vereinigten Staaten von Europa.

Supranationalismus und Kommunalpolitik â€“ wie passt das zusammen? Um das zu verstehen, bin ich hier. Enbarr erzÃ¤hlt von seiner Kindheit im bayerischen Wald, unvermittelt bezeichnet er sich als â€žWaidlerâ€œ. Aber, sagt er: zum Bayerischen Wald gehÃ¶rt eben auch der Å umava â€“ der Nationalpark auf tschechischer Seite. Zusammen bilden sie den BÃ¶hmerwald.

Regional oder global? FÃ¼r Enbarr kein Widerspruch.

Die NÃ¤he zu Tschechien und Ã–sterreich habe ihn sehr geprÃ¤gt. â€žWie kannst du da nicht als EuropÃ¤er aufwachsen?â€œ, fragt er. Wenn Enbarr vom BÃ¶hmerwald erzÃ¤hlt, dem â€žwilden Herzen Europasâ€œ, wenn er von seiner Idee fÃ¼r Europa schwÃ¤rmt und von seiner Heimat Regensburg erzÃ¤hlt, kann ich die Euphorie fÃ¶rmlich spÃ¼ren.

Volt gibt es in 32 LÃ¤ndern in Europa. Jedes Land ist ein eigenes Chapter und in den Kommunen gibt es sogenannte Teams. Jedes Team wird von einer Doppelspitze gefÃ¼hrt. Aber nicht Ã¼berall ist Volt eine Partei.

In Albanien sind sie beispielsweise eine Bewegung und kÃ¶nnen nicht zu Wahlen antreten. Die Ideen seien aber Ã¼berall die Gleichen, so Enbarr. Man stehe fÃ¼r einen Ã¶kologisch-sozialen Liberalismus. Volt fordere eine gleichwertige, offene, tolerante und nachhaltige, europÃ¤ische Gemeinschaft, die fÃ¼r eine gemeinsame Zukunft eintrete. Die Partei stehe fÃ¼r einen starken wissenschaftlichen Realismus, gepaart mit radikalem Antipopulismus.

Gesellschaftlicher Liberalismuss statt Neoliberalismus

VorwÃ¼rfe, sie seien eine â€žneoliberale Parteiâ€œ weist er weit von sich. â€žWir stehen fÃ¼r einen gesellschaftlichen Liberalismus.â€œ Ohne verbindliche Grundrechte fÃ¼r die einzelne Person sei Politik fÃ¼r Volt nicht zu denken.

Enbarr betont, wie wichtig den glÃ¼henden EuropÃ¤ern politische Gleichheit sei. Alle Voltas, so die Bezeichnung, berufen sich auf Dokumente wie die Amsterdamer ErklÃ¤rung oder die 5+1 Herausforderungen (nÃ¤heres bei Volteuropa.org).

SchlieÃŸlich zitiert er Art.1 des Grundgesetzes, â€ždie WÃ¼rde des Menschenâ€œ, nicht die â€žWÃ¼rde des Deutschenâ€œ sei unantastbar. Und macht damit klar: die Voltas aus Regensburg stehen fÃ¼r eine Politik des Miteinanders, sie vertreten ein positives Menschenbild.

â€žBest Practice Prinzipâ€œ

Um dem europÃ¤ischen, wie dem kommunalen Anspruch gerecht zu werden, hat das Regensburger Team um die potentielle OB-Kandidatin Lisa Brenner ein akribisches Wahlprogramm ausgearbeitet. Darin liegen die Schwerpunkte auf bezahlbarem Wohnen, grÃ¼ner MobilitÃ¤t, digitaler und bÃ¼rgernaher Verwaltung, sozialer Teilhabe und Integration sowie Klimaschutz und nachhaltiger Quartiersentwicklung.

Aber was unterscheidet Volt eigentlich von den anderen Parteien im Rennen um die Stadtratsmandate?

Zum einen sei es das â€žBest Practice Prinzipâ€œ, sagt Enbarr. Dinge, die anderswo in Europa oder der Welt bereits funktionieren werden gesammelt, geprÃ¼ft, angepasst und schlieÃŸlich umgesetzt. Ihre Ideen beruhten auf evidenzbasiertem, kollektivem Lernen und internationalem Austausch.

Beim Blick ins Wahlprogramm wird klar, was er meint. Es finden sich einige internationale Beispiele wie es â€žbesser gehtâ€œ darin. Wiens soziale Wohnungspolitik ist ebenso zu finden wie Kopenhagens Fahrradpolitik und Helsinkis Sozialpolitik.

Schwerpunkt Digitalisierung

Ein Schwerpunkt des Wahlprogramms liegt auf der Digitalisierung von kommunalen VerwaltungsablÃ¤ufen â€“ ohne zu radikal Stellen zu streichen. Die BÃ¼rgerinnen am Prozess beteiligen, sei die Devise. Verwaltung brauche Transparenz und Erreichbarkeit, aber auch persÃ¶nlichen Kontakt und individuelle Betreuung.

Eine Seniorin habe dabei andere BedÃ¼rfnisse als ein Azubi. Ohne eine nahe zu volle Digitalisierung der VerwaltungsablÃ¤ufe sei Zukunft nicht einmal zu denken, erklÃ¤rt Enbarr.

Und wieder einmal: Ideen fÃ¼r den Kaufhof

SchlieÃŸlich bitte ich meinen GesprÃ¤chspartner um ein konkretes Beispiel, wo europÃ¤isches Denken die Kommunalpolitik in Regensburg messbar verbessern wÃ¼rde. Enbarr nennt das Galeria-Kaufhof-GebÃ¤ude und verweist auf das â€žBest Practice Prinzipâ€œ. Als Beispiel dient Helsinki. Dort wurde die â€žBibliothek des Lebensâ€œ gegrÃ¼ndet. Es sei ein â€žherausragendes Beispiel fÃ¼r partizipative Stadtgestaltung.â€œ Das GebÃ¤ude bietet auf drei Etagen Raum, in dem sich die BÃ¼rger aktiv einbringen kÃ¶nnen. Lese- und Arbeitsbereiche, Reparaturcafes, ProberÃ¤ume oder VeranstaltungssÃ¤le stehen zur freien VerfÃ¼gung, um die Gemeinschaft zu stÃ¤rken und soziale Teilhabe zu garantieren.

Diesem Beispiel folgend, kÃ¶nne dem leeren Betonriesen im Herzen Regensburgs wieder Leben eingehaucht werden. Mit dem â€žBest Practice Prinzipâ€œ habe man eine solide und funktionierende Methode zur Hand, um Politik europÃ¤isch zu gestalten. Im Sinne der EuropÃ¤erinnen.

Kaufhof-Ideen verschleiern stÃ¤dtische Ohnmacht

Aber wie passt das mit der Volt-Vision des Galeria-Kaufhof-GebÃ¤udes zusammen? WÃ¤re es nicht politisch ehrlicher, einzugestehen, dass all diese Visionen nur die stÃ¤dtische Ohnmacht verschleiern, so lange unklar ist, wie man an die Immobilie kommt?

Diese â€žvisionÃ¤reâ€œ und damit verschleiernde Herangehensweise an das Thema Kaufhof vertreten Ã¼brigens auch CSU und SPD. Volt steht damit keineswegs alleine.

Enbarr sagt, es sei notwendig, WidersprÃ¼che auszuhalten. Man kÃ¶nne sehr wohl eine Vision fÃ¼r das Kaufhof-GebÃ¤ude verfolgen und gleichzeitig Ã¼ber die schwierigen BesitzverhÃ¤ltnisse aufklÃ¤ren. Wichtig sei zum einen IntegritÃ¤t und Transparenz, zum anderen Haltung. Beides vermisse er in der Regensburger Stadtpolitik zuweilen.

Die einzigen ohne AnimositÃ¤ten und â€žKlÃ¼ngelpolitikâ€œ?

Volt sei die einzige Partei im Rennen, die keine â€žKlÃ¼ngelpolitikâ€œ mache, keine AnimositÃ¤ten oder Verstrickungen aufweise. Allein das mache es so wichtig, dass die paneuropÃ¤ische Partei in den Rat der Donaustadt einziehe.

Betrachte man die Konzepte der anderen Parteien zur europÃ¤ischen Zusammenarbeit, drÃ¤nge sich der Eindruck auf, â€žBest Practiceâ€œ, evidenzbasierte Politik und Europa als politischer Referenzraum â€žvon Morgenâ€œ stÃ¼nden nicht immer oben auf der politischen Agenda.

Das GesprÃ¤ch mit Enbarr hat mir gezeigt, dass Europa und Kommunalpolitik mehr sind, als finanzielle FÃ¶rdermittel aus BrÃ¼ssel einzustreichen und unliebsame Politikerinnen dort zu parken. Es ist die Idee und die Umsetzung des europÃ¤ischen Gedankens. Durch Vernetzung. Durch Austausch. Und durch gemeinsame Werte. Auch in der Kommunalpolitik.