570.000 Euro – das JUZ Burglengenfeld steht zum Verkauf

Das Jugendzentrum in Burglengenfeld gilt als ältestes Jugendzentrum in Bayern und einer der letzten selbstverwalteten subkulturellen Räume in der Oberpfalz – nun werden die vor zwei Jahren ins Werk gesetzten CSU-Pläne, es loszuwerden, konkret. Doch es gibt Widerstand.

570.000 Euro und vermutlich einen Haufen Ärger – das ist der Preis zu dem das JUZ Burglengenfeld seit einer guten Woche zum Verkauf angeboten wird. Damit hat der Landkreis Schwandorf einen Beschluss umgesetzt, den der Kreistag mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern und AfD bereits letzten Oktober gefasst hat.

Vorausgegangen war dem eine heftig geführte Debatte über die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes, in dem das JUZ seit bald 50 Jahren untergebracht ist. Es gilt als das älteste selbstverwaltete Jugendzentrum Bayerns und als eine der Keimzellen im Widerstand gegen die WAA.

Zunächst: Vorgeschobene Gründe für eine Kündigung

Der CSU ist die Einrichtung, die man immer mal mit der „linksautonomen Szene“ gleichsetzt, schon länger ein Dorn im Auge und Versuche, das JUZ dicht zu machen gab es schon häufiger. So konkret wie beim nun angesetzten Verkauf, dessen Vorbereitung vor knapp zwei Jahren unter Ägide des Schwandorfer CSU-Landrats Thomas Ebeling begann, war das Szenario einer Schließung allerdings noch nie.

Zunächst war – im März 2022 – von „dringendem Sanierungsbedarf“ die Rede, dessentwegen man dem Jugendzentrum wohl kündigen müsse, dann wieder hieß es, dass man dringend benötigten Sozialwohnungen dort unterbringen könne. Aussagen, denen nichts Konkretes folgte und die sich letztlich als substanzlos herausstellten.

Nach Protesten: Beschluss zum Verkauf

Nach Protesten, einer Petition, vielen Unmutsbekundungen und offenen Fragen gab es dann im September einen Vor-Ort-Termin, verbunden mit der Anregung des Landrats an den JUZ-Verein, doch ein eigenes Konzept vorzulegen – es bestünde keine Eile. Keinen Monat später folgte Anfang Oktober 2022 dann der Beschluss zum Verkauf, der nun über die Bühne gehen soll.

Auf dem Immobilienportal der Sparkasse im Landkreis Schwandorf ist von einem interessanten Objekt für Kapitalanleger im „Speckgürtel Regensburgs“ die Rede. Angeboten wird die „ungewöhnliche Immobilie“ mit einer Wohnfläche von 735 Quadratmetern plus über 6.000 Quadratmetern Grundstücksfläche.

Bauzustand ist laut Gutachten „befriedigend“

Von dem ehemals vorgeschobenem Sanierungsbedarf ist zumindest in der zunächst vorgeschobenen Dringlichkeit keine Rede mehr. Der bauliche Zustand des Gebäudes sei „laut vorliegendem Gutachten (…) für das Baujahr befriedigend“, heißt es, vor allem im Bereich des Jugendzentrums bestehe aber „relativ hoher Unterhaltungsstau und Renovierungsbedarf“.

Die Macherinnen des JUZ wurden laut einer aktuellen Mitteilung letzte Woche vom Landratsamt Schwandorf darüber informiert, dass die Anzeige zum Verkauf des Gebäudes online veröffentlicht wurde. Sie bezeichnen des geplanten Verkauf als Versuch, „die flammende Hoffnung für den Erhalt des JUZ zu löschen“. Doch das werde man nicht zulassen.

„Risiko-Investment“ JUZ

Erst Anfang Januar, noch bevor das nun veröffentlichte Angebot bekannt war, hatte JUZ-Vorstand Emanuel Nees das JUZ Burglengenfeld in einem Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung als „Risiko-Investment“ bezeichnet. „Aus unserer Sicht ist es wahrscheinlich, dass sich kein Käufer finden wird, zumal auch jedem Interessenten klar sein dürfte, was es für einen enormen Aufwand bedeuten würde zu versuchen, unseren Verein rauszuwerfen“, so Nees.

Allerdings war man im JUZ-Verein damals noch davon ausgegangen, dass man das Gebäude selbst nicht würde kaufen können – beispielsweise über eine Kooperation mit dem Mietshäuser-Syndikat. „Jetzt wissen wir, wir haben die Möglichkeit dazu“, heißt es nun in der heute verschickten Mitteilung. In den nächsten Tage und Wochen wolle man jetzt über das weitere Vorgehen beraten. „Doch eins ist schonmal sicher: WIR BLEIBEN!“