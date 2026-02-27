Alle zwölf waren da! Regensburgs OB-Kandidaten im Live-Gespräch

90 Minuten bei Musik, Getränken und nicht nur Politik: Seit letztem Dezember haben wir die OB-Kandidatinnen und -Kandidaten zum Live-Gespräch ins Studio von Ghost Town Radio eingeladen. Alle sind gekommen. Mit Ingo Frank (Die Partei) haben wir diese Gesprächsreihe am Mittwoch abgeschlossen. Hier nochmal alle Kandidaten in der Reihenfolge ihres Erscheinens.

Kommenden Sonntag werden wir in einer kleinen „Elefantenrunde“ einen Ausblick auf die Wahl am 8. März werfen – 18.30 Uhr, live. Zu Gast ist unter anderem Alexander Roth, der in seinem Format „Rennen ins Rathaus“ die Kandidaten ebenfalls befragt hat. Wir bedanken uns fürs Mitmachen – und bei Adam Lederway, der das alles überhaupt erst möglich macht.

Alle Podcasts zum Nachhören gibt es auch bei Soundcloud. Wir werden dieses Gesprächsformat auch nach der Wahl fortsetzen und haben bereits Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer eingeladen.

Jakob Friedl (Ribisl)

Sebastian Wanner (Linke)

Helene Sigloch (Grüne)

Horst Meierhofer (FDP)

Christian Janele (CSB)

Astrid Freudenstein (CSU)

Lisa Brenner (Volt)

Michael Schien (Freie Wähler)

Thomas Thurow (Brücke)

Benedikt Suttner (ÖDP)

Thomas Burger (SPD)