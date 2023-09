Appell fürs La Strada: 30 Regensburger Gastronomen schreiben an Spitalmeister und Dompropst

Mit der Hoffnung, den Bierabsatz zu steigern, beendete die Spitalstiftung ihre Partnerschaft mit einer langjährigen Pächterin. Doch nun hat es sich Regensburgs älteste Brauerei mit einigen Gastronomen verdorben.

Die Nachricht vom drohenden Aus für das Café La Strada in Stadtamhof sorgt für eine Welle der Solidarität mit Pächterin Banu Tekkeci und für Kritik am Vorgehen der Spitalstiftung, Trägerin der ältesten Brauerei von Regensburg. Außergewöhnlich: Es sind, wie in ähnlichen Fällen, wenn alteingesessene und/oder beliebte Kneipen in Regensburg geschlossen werden, nicht nur (Stamm)gäste, die sich zu Wort melden.

Zwei Tage, nachdem regensburg-digital darüber berichtet hat, das Spital den Vertrag mit Tekkeci nach 15 Jahren Geschäftsbeziehung nicht mehr verlängern möchte, haben die Inhaberinnen von 30 Regensburger Kneipen, Bars, Restaurants und Cafés eine Online-Petition gestartet und appellieren in einem Offenen Brief an die Spitalstiftung, das La Strada zu erhalten.

Appell: Verlängert den Pachtvertrag!

„Mit Entsetzen haben wir aus der Presse erfahren, dass unsere geschätzte Gastrokollegin Banu vom Café ‘La Strada’ in Stadtamhof ab Dezember 2023 ihr Wohnzimmer, ihre eigene unternehmerische Existenz und ihr Zuhause verlieren wird“, heißt es in dem Schreiben, das an Spitalmeister Wolfgang Lindner und Prälat Franz Frühmorgen, seines Zeichens Dompropst und Vorsitzender des Spitalrats, gerichtet ist.

Besagter Spitalrat hat die Aufsicht über die Verwaltung der Spitalstiftung inne. Neben Frühmorgen gehören diesem Aufsichtsgremium, eines der ältesten in Deutschland, drei weitere Geistliche aus dem Domkapitel an, sowie die Stadträte Thomas Burger, Elisabeth Christoph, Erich Tahedl und Bürgermeisterin Astrid Freudenstein.

Der Appell der Wirtinnen und Wirte: Spital möge „Banu Tekkeci die Möglichkeit (…) geben, den Pachtvertrag für das ‘La Strada’ zu verlängern und somit ihre unternehmerische Existenz und ihr Zuhause zu sichern“.

Alte Gastro-Hasen, Kneipen und Spitzenköche

Zu den Unterzeichnerinnen des Offenen Briefs gehören Nachbarn aus Stadtamhof, beispielsweise Alexander Irmisch von der Schierstadt oder Marc Legras vom Early Bird, Gastro-Urgesteine aus der Altstadt wie Tobias Nerb (Paletti) oder Karin Griesbeck (u.a. Alte Filmbühne), Inhaber von Kneipen und Cafés wie Raphael Birnstiel (Olle Gaffel), Phuc Huynh (Astra Bar) oder Bianca Bergmann (Legato), aber auch von Spitzengastronomie wie Andrea und Christian Walderdorff (Rosenpalais) oder Andreas Hensler (Spelunke). Ein denkbar breites Spektrum.

Bemerkenswert ist das auch vor dem Hintergrund, dass sich Spital von der Beendigung der Partnerschaft mit Banu Tekkeci offenbar eine Steigerung des Bierabsatzes verspricht. Demnach wurde das 30-Quadratmeter-Café in lukrativer Lage anderen Gastronomen angeboten, unter der Voraussetzung, dass diese in ihrem bestehenden Lokal auf Bier der Spitalbrauerei umsteigen.

Auch Banu Tekkeci wurde vom Spitalmeister angehalten, doch einen Gastronomen zu finden, der Spital in sein Portfolio aufnehmen wolle, um für eine weitere Pacht im Rennen zu bleiben.

Imageschaden statt Absatzsteigerung…

Bevor es aber zu der erhofften Absatzsteigerung kommt, hat sich die bislang eher positive besetzte Marke Spital mit diesem Vorgehen einen gehörigen Imageschaden eingehandelt. Jedenfalls bei den Gastronomen, die nun unterzeichnet haben.

Während das Schreiben ansonsten ein sachlich-emotionaler Appell an Lindner und Frühmorgen ist, formulieren einzelne Gastronomen dies sogar explizit. „Wir sind sehr froh das wir kein Spitalbier verkaufen, denn mit einer Stiftung die so arbeitet möchten wir nichts zu tun haben“, schreiben beispielsweise die Walderdorffs.

Florian Rottke (What the Kiosk) hingegen rät der Spitalstiftung, das La Strada doch als Marke zu nutzen, „mit der man arbeiten könnte“. Und auch diverse weitere Unterzeichnerinnen appellieren für ein Umdenken.

Einen fixen Nachfolger für Banu Tekkeci scheint Spital laut einer letzten Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion noch nicht gefunden zu haben. „Es werden Gespräche geführt“, hieß es.