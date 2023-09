Spitalstiftung schickt „Kiezkneipe“ in die Wüste: La Strada soll weg vom Brückenbasar

Brauerei will „neuen Partner“

Die Spitalstiftung hat ihre Zusammenarbeit mit der langjährigen Pächterin des La Strada in Stadtamhof beendet. Offenbar, weil sie mehr Spital-Bier verkaufen will – allerdings in einem anderen Lokal.

Ein bisschen feuchte Augen bekommt Banu Tekkeci, während sie mit uns spricht. Warum die Katharinenspitalstiftung ihr nach 15 Jahren problemloser Zusammenarbeit keinen Pachtvertrag mehr für das La Strada geben will, versteht die leidenschaftliche Gastronomin nicht. „Es gab während all der Jahre nie einen Zahlungsrückstand oder etwas in der Art“, erzählt sie. „Ich hatte weder mit dem Ordnungsamt Probleme noch mit Nachbarn. Und nicht einmal während Corona-Zeiten habe ich die Stiftung um irgendetwas gebeten.“

Doch auf Tekkecis Bewerbung um eine neuerliche Verlängerung des Vertrags, in der sie sogar eine freiwillige Erhöhung der Pacht um 25 Prozent angeboten hatte, hat die Stiftung inhaltlich nicht einmal reagiert. Stattdessen erhielt sie vor ein paar Tagen ein Schreiben mit dem Hinweis, dass man die Zusammenarbeit mit ihr beendet und sie die 30 Quadratmeter mit kleinem Freisitz zum Jahresende verlassen muss.

Offenbar erhofft sich die Spitalbrauerei von diesem Schritt einen höheren Bierabsatz – doch dazu später mehr.

„Wir sind eine Kiezkneipe.“

Das La Strada am Brückenbasar in Stadtamhof darf man durchaus eine Institution nennen. Moderate Preise und ein bunt gemischtes Publikum, vornehmlich aus dem Stadtteil, das vom Stadtrat über Musikerinnen bis hin zu Studenten und Donaustrudel-Verkäufern reicht.

Die Einrichtung wurde größtenteils in Eigenregie von Tekkeci und ihren Vorgängern gestaltet. Die Metallarbeiten, allen voran das markante Fenster, das an eine Guillotine erinnert, stammen von Schlosser Siggi Heindl, gleich ums Eck am Unteren Wöhrd.

Und auch Banu Tekkeci, die 1992 als Architekturstudentin nach Regensburg kam und die sich ihre Gastrosporen in Lokalen wie Ambrosius, Leerer Beutel und Diba verdient hat, kennt man – längst nicht nur in Stadtamhof, wo sie seit 2007 wohnt. „Wir sind eine Kiezkneipe“, sagt sie. „Hier kennt man sich. Und zusammen mit unseren Nachbarlokalen haben wir den Brückenbasar zu dem machen können, was er heute ist.“

„Betriebsinterne Gründe“ für einen „neuen Partner“

Erst seit ein paar Jahren laufe das Geschäft richtig gut. „Und jetzt, wo wir die Früchte der Aufbauarbeit ernten könnten, kickt man mich einfach so raus.“ Die Kündigung möge sachlich betrachtet vertragsgerecht erfolgt sein, sagt Tekkeci. „Aber ein fairer Umgang mit einer langjährigen und zuverlässigen Pächterin ist das nicht.“

Die Spitalstiftung legt in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion Wert darauf, dass man den Vertrag nicht gekündigt habe. Dieser sei eben auf fünf Jahre befristet gewesen und laufe zum Jahresende „regulär aus“. Dazu, warum es – wie seit 2008 immer Usus – keine neuerliche Verlängerung gibt, hält man sich bedeckt (Anmerkung der Redaktion: Tatsächlich läuft der aktuelle Pachtvertrag fünf Jahre und verlängert sich – sofern er nicht aktiv gekündigt wird – jeweils um drei Monate.).

„Wir schätzen Frau Tekkeci persönlich sehr und achten ihre Leistung in den letzten Jahren am Brückenbasar“, teilt uns eine Sprecherin mit. Es gebe aber „betriebsinterne Gründe“, warum man sich „nun für einen anderen Partner entscheidet“, heißt es. Doch wer ist dieser Partner? Hat man überhaupt schon einen gefunden? „Es werden Gespräche geführt“, heißt es dazu nur.

Lokal wurde anderen Wirten angeboten – für eine Gegenleistung…

Das kommende Aus des La Strada machte in Gastrokreisen schon länger die Runde. Und die Pächterin scheint als eine der letzten davon erfahren zu haben. Der Grund: Offenbar hatte Spitalmeister Wolfgang Lindner das Café in lukrativer Lage anderen Wirten zur Pacht angeboten – sofern sie im Gegenzug in ihren bestehenden Lokalen künftig Bier der Spitalbrauerei ausschenken würden.

Banu Tekkeci war zunächst völlig arglos. Sie wollte bereits Anfang 2023 über die neuerliche Verlängerung des Vertrags mit dem Spitalmeister sprechen. „Nachdem ich fast ein halbes Jahr versucht habe, einen Gesprächstermin mit Herrn Lindner zu bekommen, hat er mir im Mai eröffnet, dass es andere Wirte gebe, die sich bereit erklärt hätten, in ihrem bestehenden Lokal Spital-Bier auszuschenken, wenn sie einen Pachtvertrag am Brückenbasar bekommen.“

Von der Wirtin zur „Quasi-Außendienstlerin“ der Brauerei

Sie solle doch – mangels eines anderen Ladens – selbst einen anderen Gastronomen suchen, der bereit wäre das Stiftungsbier auszuschenken, habe Lindner ihr geraten. „Dann könnte ich mit bei der Entscheidung über den Pachtvertrag mithalten.“

Sie habe das anfangs seltsam gefunden, „quasi als Außendienstmitarbeiterin für die Brauerei“ tätig werden zu müssen. Doch am Ende hätte Tekkeci tatsächlich jemanden gefunden, der bereit gewesen wäre Spital-Bier abzunehmen. „Das habe ich auch in meiner Bewerbung erwähnt.“ Doch der Spitalmeister habe sich nicht mehr gemeldet.

Stattdessen kam das Aus zum Jahresende, bei dem es für die langjährige Pächterin wohl nicht einmal eine Ablöse gibt. Ob dieses Vorgehen im Sinne der Spitalstiftung ist, bleibt fraglich – und, ob das tatsächlich dem Bierumsatz hilft.