Betonwüste statt „kühler Ort“: Eigentümer im Marinaquartier lassen Wasserbecken seit Jahren leer – trotz Rechtspflicht
„Mehr als unbefriedigend“ nennt die Stadt Regensburg die Situation im Marinaquartier. Zwei Grundstückseigentümer lassen die großen Wasserbecken – Bestandteil des Hitzemanagements von Regensburg – leer stehen. Sie berufen sich auf einen technischen Defekt. Dauert es zwei Jahre, so etwas zu beheben?
Eine Bademöglichkeit, ein schattiger Platz im Freien, ein Wasserspiel direkt vor dem Marinaforum, beliebt bei Kindern. So preist die Karte der kühlen Orte den Brunnen im Marinaquartier an – ein Ort zum Wasserplanschen.
Diese Karte ist ein kleines Puzzleteil im Hitzemanagement der Stadt. Sie soll zeigen, wo man Erfrischung und Schatten findet. Doch im Marinaquartier ist vom Planschen kaum die Rede. Zwei der drei Wasserbecken stehen leer – seit rund zwei Jahren. Sehr zum Ärger von Bewohnern im Viertel.
Die Becken – der letzte Rest der großen Marina-Pläne
Die drei betonierten Becken sind die letzten Zeugen der einst großen Pläne für das im Kern 2018 fertiggestellte Marinaquartier.
Die Innenmarina mit direktem Donauzugang ins Viertel? Früh beerdigt. Die Außenmarina mit Yachthafen? Lange versprochen, 2017 aus Kostengründen gestrichen. Geblieben sind der Name – und die drei Becken.
Im 2014 beschlossenen Bebauungsplan steht unmissverständlich: Auf den privaten Grundstücken sind diese Becken zu errichten – „als weiteres attraktives Gestaltungselement und zur Stärkung des Themas Wasser“.
Für das Stadtklima „vor allem in den Sommermonaten von zentraler Bedeutung“
Die Wasserflächen sollen dem zentralen Freiraum rund um das Marinaforum „nicht nur eine hohe Aufenthaltsqualität“ geben, sondern auch „positiv zu einem angenehmen Kleinklima innerhalb des Planungsgebiets“ beitragen.
Gerade dieser Temperaturausgleich durch Wasser sei für das Stadtklima „vor allem in den Sommermonaten von zentraler Bedeutung“, betont die städtische Pressestelle auf Nachfrage.
Im stark versiegelten Marinaquartier herrschen regelmäßig Temperaturen wie in der steinernen Altstadt. Die Becken sind damit auch ein Baustein des Hitzeschutzes.
Rechtspflicht, „das Wasserbecken dauerhaft zu betreiben, zu pflegen und instand zu halten.“
Dass die beiden großen Becken vor dem Marinaforum und dem Gebäude „Marina Bricks“ mit 48 Eigentumswohnungen seit geraumer Zeit leer bleiben, sei „mehr als unbefriedigend“, schreibt die Pressestelle.
Die Rechtslage sei klar, heißt es aus dem Rathaus: „Die jeweiligen Grundstückseigentümer sind rechtlich verpflichtet, das Wasserbecken dauerhaft zu betreiben, zu pflegen und instand zu halten.“
Warum aber hält nur der Hoteleigentümer am Marinaforum sein Becken in Betrieb, während beim Marinaforum und bei den Marina Bricks seit etwa zwei Jahren Ebbe herrscht?
Eigentümer berufen sich auf technischen Defekt
„Nach unserem letzten Kenntnisstand können die Wasserbecken aufgrund eines Defekts nicht befüllt werden“, antwortet die Stadt.
Ob das nur die Auskunft der Eigentümer ist oder von den zuständigen Ämtern geprüft wurde, bleibt offen. Ebenso, warum die Reparatur eines technischen Defekts zwei Jahre und länger dauern soll. Entsprechende Anfragen unserer Redaktion laufen.
Auch die Frage steht im Raum, ob und welche Mittel der Stadt zur Verfügung stehen, um die Eigentümer zur Erfüllung ihrer rechtlichen Pflicht anzuhalten.
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Kommentare (10)
Christoph Högl
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Grob überschlägig würden etwa 5-7mm = 5-7l/m² / Tag (bei ~400m² also 2000-2.800l/Tag) verdunsten, das entspricht grob
bzw. 1350-1900kWh/Tag, was grob der Leistung von 45-60 üblichen Klimasplitgeräten entspricht.
Der Schaden für alle Anwohner beträgt bei üblichen Stromkosten (mit 40ct/kWh) also grob: 540-760€/Hitzetag (>25°C über 12h)
Leider passen Anspruch und Wirklichkeit bei Stadt und Eigentümer nicht wirklich zusammen, aber das scheint ein eher strukturelles Problem der Stadt zu sein.
Max
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Spürt man denn von dem Wasserbecken am Hotel eine Abkühlung? Ist es fünf Meter weiter wärmer?
Man könnte die Becken auch Bepflanzen. Mit richtigen Bäumen, nicht diesen dünnen Schößlingen, die noch fünfzehn Jahre brauchen, bis sie Schatten spenden können.
Robert
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@Högl das klingt gut, dürfte aber nur ein Argument der Erbauer der Becken gewesen sein.
Wie soll das funktionieren, 1350kWh Kühlleistung je Tag zu erzeugen?
Offene Straßenzüge und nachbarschaftliche Bereiche von Anwohnern kann man durch Verdunstung aus offenen Becken nicht kühlen! Man kann damit nur nur Wasser verschwenden. Insofern ist es gar nicht so schlecht, dass die Anlage steht.
@Redaktion: Diese Hitzemanagment sollten überprüft werden.
Regina
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Danke für den Artikel, im Übrigen ist das Becken vor den Steuerberatern seit vier Jahren nicht in Betrieb!!! Auf Google Maps heißt der Ort zwischen Babostraße und dem Hotel – der gelbe Platz! Spricht sehr gegen kühlen Ort
Realist
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Wenn es hier eine rechtliche Verpflichtung gegenüber der Stadt gibt, verstehe ich nicht warum diese von der Stadt nicht durchgesetzt wird.
Den Eigentümern eine Frist setzten, wenn die nicht eingehalten wird, Klage erheben.
Wenn wirklich eine Verpflichtung besteht ist es dann wohl ein reiner Urkundenprozess den die Stadt gewinnen dürfte und die Eigentümer sämtliche Gerichtskosten zu tragen haben.
Welche Abteilung und welcher Sachbearbeiter schläft hier vielleicht wieder mal bei der Stadt.
Herr Burger eine weiter Aufgabe für Sie…bitte kümmern. Danke
Clara
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Und selbst die armen kleinen Bäumchen gehen im Marina Quartier regelmäßig ein und müssen ausgetauscht werden, weil es ihnen zu heiß ist…
Hermann
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Was soll da rein? Trinkwasser?
Daniela
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@ Realist
30. Juli 2026 um 18:20 |#
Ich habe dieselben Gedanken, wie Sie. Wenn es eine entsprechende Klausel in den Verträgen gibt. Nicht trödeln, handeln.
Wenn man Bäume pflanzen wollte, dann sollte man schon entsprechende hitzebeständige Bäume und Sträucher suchen. Die gibt’s, wenn man das herausfinden möchte, ist das kein größeres Problem, es gibt schon immer Orte auf der Welt, wo es tagsüber um die 40 Grad hat und nachts die Temperaturen in den Minusbereich rutschen. Die halten unser jetziges und später wärmeres Klima aus.
Larifari
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Der besagte Brunnen bzw. Ort zum Wasserplanschen aus der Karte der kühlen Orte befindet sich direkt am Haupteingang zum Marinaforum. Dort ist es am erträglichsten in diesem Quartier.
Uli
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Ich wohne in Burgweinting seit 15 Jahren direkt an einem Wasserspiel, das von Ostern bis Ende Oktober 2x täglich für mehrere Stunden sprudelt, egal, bei welchem Wetter. Wurde das Wasser samt Becken bis vor ein, zwei Jahren noch regelmäßig von der Stadt gepflegt, gereinigt und auch der Wasserstand konstant gehalten, ist es jetzt ein dreckiges Tümpelloch, von wie vorgeschlagen mit Solarpanel und Regensensor auszustattendes Kühlungsobjekt meilenweit entfernt. Hundeklo und Magnet für Spassvögel, die regelmäßig Waschmittel reinschütten-das ist das Ergebnis