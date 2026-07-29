Stellenstreichungen am Uniklinikum Regensburg sind ein â€žfatales Signalâ€œ: Medizinstudierende schreiben Offenen Brief an Minister Blume und Gerlach

Wegen des geplanten Abbaus von Arztstelllen schlagen nun Medizinistudentinnen und -studenten Alarm. Das werde auf Kosten von Lehre und Patienten gehen. Im kommenden Semster mÃ¼ssen am Uniklinikum 50 Prozent mehr Studierende betreut werden.

Die Kritik am Stellenabbau am UniversitÃ¤tsklinikum Regensburg (UKR) verstummt nicht. Durch Recherchen von regensburg-digital kam heraus: 40 Arztstellen sollen auf Druck von Wissenschaftsminister Markus Blume hin wegfallen â€“ aus KostengrÃ¼nden. Sechs Prozent der gesamten Ã„rzteschaft am UKR.

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Zuletzt hatte der UKR-Vorstand diesen Abbau kleingeredet. Dem widersprechen nun die Fachschaft fÃ¼r Humanmedizin Regensburg und die Fachschaft Medizincampus Niederbayern deutlich.

Kaum Zeit fÃ¼r praktische Lehre: Arbeitsdruck fÃ¼r Ã„rzte bereits jetzt â€žunerverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig hochâ€œ

Sie haben sich mit einem Offenen Brief an Gesundheitsministerin Judith Gerlach und Wissenschaftsminister Markus Blume gewandt und nennen die KÃ¼rzungen ein â€žfatales Signalâ€œ. Die Einsparungen gingen zulasten der Lehre.

Schon jetzt bleibe fÃ¼r praktische Anleitung und individuelle Betreuung kaum Zeit. â€žGrund hierfÃ¼r ist der unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig hohe Arbeitsdruck, mit dem Ã„rztinnen und Ã„rzte bereits jetzt konfrontiert sind und der sie zu chronischer Mehrarbeit zwingt.â€œ Doch gerade der Kontakt mit Patienten unter Anleitung erfahrener Kolleginnen und Kollegen sei in der Ausbildung essenziell.

Die BefÃ¼rchtung: Durch den Stellenabbau werde die Zeit fÃ¼r Lehre und praktische Ausbildung weiter sinken. Leidtragende seien auch Patientinnen und Patienten.

Stellenabbau – obwohl die Zahl der Studierenden deutlich steigt

Am Standort Regensburg kommt erschwerend hinzu, dass ab dem kommenden Wintersemester die erste Kohorte des Medizincampus Niederbayern in den klinischen Abschnitt des Studiums wechselt.

Rund 100 Studierende pro Jahr zusÃ¤tzlich mÃ¼ssen dann betreut werden â€“ 50 Prozent mehr, bei gleichzeitig reduziertem Lehrpersonal. â€žDiese Entwicklung steht im Gegensatz zum Anspruch an eine hochwertige medizinische Ausbildung.â€œ

Die Studierenden fordern einen sofortigen Stopp des Stellenabbaus und eine verbindliche Sicherung der AusbildungsqualitÃ¤t.

Marburger Bund: â€žWer so handelt, verschÃ¤rft den Ã„rztemangel sehenden Auges.â€œ

SolidaritÃ¤t erfahren die beiden Fachschaften von der Ã„rztegewerkschaft Marburger Bund. â€žWer heute Ã¤rztliche Stellen an einem UniversitÃ¤tsklinikum abbaut, gefÃ¤hrdet nicht nur die Patientenversorgung, sondern auch die Ausbildung der Ã„rztinnen und Ã„rzte, die wir morgen dringend brauchenâ€œ, erklÃ¤rt Bayern-Vorsitzender Dr. Andreas Botzlar.

â€žMehr Medizinstudierende auszubilden und gleichzeitig Ã¤rztliche Stellen abzubauen, ist ein eklatanter Widerspruch. Wer so handelt, bekÃ¤mpft den Ã„rztemangel nicht, sondern verschÃ¤rft ihn sehenden Auges.â€œ

Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) hatte sich bislang aus der Debatte um den Stellenabbau weitgehend herausgehalten und die Kommunikation darÃ¼ber auf den UKR-Vorstand abgewÃ¤lzt. Der hatte zunÃ¤chst versucht, Berichte Ã¼ber den Stellenabbau bei regensburg-digital mit Anwaltsschreiben zu unterbinden.

UKR-Vorstand: â€žIn der Industrie hÃ¤tte damit niemand ein groÃŸes Problem.â€œ

Erst nach breiter Berichterstattung und Debatten im bayerischen Landtag sahen sich Vorstandsvorsitzender Professor Oliver KÃ¶lbl und KaufmÃ¤nnische Direktorin Sabine Lange auf Druck von Minister Blume am 25. Juni zu einer Pressekonferenz veranlasst.

Dort nannten beide die Lage am UKR ernst, erklÃ¤rten den Stellenabbau aber fÃ¼r nichts UngewÃ¶hnliches. â€žIn der Industrie hÃ¤tte damit niemand ein groÃŸes Problemâ€œ, so KÃ¶lbl damals. Er selbst mÃ¼sse als Direktor der Klinik fÃ¼r Strahlentherapie eine Vollzeitstelle streichen, sagte KÃ¶lbl. â€žDas schaffe ich auch mit einem Arzt weniger. Das wird bei anderen auch so sein.â€œ

Diese Gelassenheit teilen die angehenden Ã„rztinnen und Ã„rzte offenkundig nicht.