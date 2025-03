Kaum konkret und wenig ambitioniert: Die REWAG-Pläne für Regensburgs Energiewende

Auf Einladung der Bürgerinitiative Rettet die REWAG versammelten sich letzten Mittwoch rund 150 Interessierte im Kolpinghaus, um sich über die bevorstehende Energiewende zu informieren. Wer jedoch konkrete Maßnahmen, Zeitpläne oder Kosten der Energiewende für die Bürger erwartete, wurde enttäuscht. Die Beschlüsse des Stadtrats zur Erreichung einer regenerativen Energieversorgung bis 2035 erscheinen zudem unerreichbar. Die einschlägigen Planungen sind noch lange nicht konkret genug.

Auf dem Podium saßen REWAG-Vorstand Robert Greb und Prof. Michael Sterner, Energieexperte von der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH). Obwohl der Titel „Energiewende in Regensburg – Die Strategien der REWAG“ konkrete Planungen und Wegmarken zumindest in Aussicht stellte, dämpft Greb die im Raum schwebenden Erwartungen. „Wir können nicht alles machen“, lautet sein Credo. Die REWAG müsse sich auf ihre Kernkompetenzen besinnen: den Ausbau und die Ertüchtigung der Stromnetze sowie die Schaffung neuer Wärmenetze im Versorgungsgebiet.

WERBUNG





Greb bezeichnet es als „extrem ambitioniertes“ Ziel, wenn die REWAG im Jahr 2035 rund 35 Prozent der Haushalte über ein noch zu errichtendes Fernwärmenetz mit Energie versorgen will. Tatsächlich fällt Grebs Ziel weit hinter einen noch gültigen Stadtratsbeschluss zurück.

REWAG-Chef hält Klimaziele für „komplett unrealistisch“

Bereits im Sommer 2021 hat sich der Regensburger Stadtrat mit dem Green Deal Regensburg klare und absolute Klimaziele gesetzt. Die Emission von Treibhausgasen soll bis zum Jahr 2035 weitgehend vermieden oder kompensiert werden. In fünf Jahren schon, 2030, sollen die städtischen Treibhausgasemissionen um 65 Prozent reduziert werden. Die Stadtverwaltung selbst will bereits im Jahr 2030 Klimaneutralität erreicht haben.

Während Michael Sterner, diese Ziele bei entsprechendem politischen Willen für erreichbar hält, bezeichnet Greb sie im Kolpinghaus als „komplett unrealistisch“. Konkrete Strategien zur Erreichung der Energiewende präsentiert der REWAG-Chef nicht.

Wie andere Großstädte muss auch Regensburg gemäß dem bundesweiten Wärmeplanungsgesetz (WPG) vom November 2023 einen sogenannten kommunalen Wärmeplan erstellen. Ziel des Gesetzes ist es, im Wärmesektor konsequent Energie einzusparen. Bis spätestens 2045 soll die Wärmeversorgung klimaneutral ausgestaltet sein. Der Gesetzgeber favorisiert dabei den Aufbau neuer Netze zur Wärmeversorgung. Der Anteil an erneuerbaren Energien in neuen Wärmenetzen muss dabei mindestens 65 Prozent betragen. Wo keine Wärmenetze möglich oder vertretbar sind, müssen Immobilienbesitzer individuelle Lösungen finden.

Wärmewende steckt noch in den Kinderschuhen

Die Wärmewende gilt als gewichtigster Baustein der Regensburger Energiewende. Knapp 60 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs entfallen auf den Wärmesektor, der zu knapp 90 Prozent mit fossilen Energieträgern versorgt wird.

Die entsprechenden Daten liefert Ludwig Friedl, Chef der Regensburger Energieagentur. Nicht einmal ein Zehntel der in Regensburg für Heizung und Warmwasser benutzten Energie stammt demnach aus erneuerbaren Quellen. Die restliche Wärmeenergie komme zu 78 Prozent aus dem Gasnetz, zu neun Prozent aus Öltanks. Trotz einiger erfolgreicher Maßnahmen und Projekte für die Erreichung der Energiewende, beziffert Friedl die Gesamtkosten für die neu zu schaffende regenerative Infrastruktur und die Energiewende in Regensburg auf eine Milliarde Euro, die innerhalb von rund zehn Jahren aufgebracht werden müssen. Zur Einordnung dieser riesigen Summe: laut Friedl fallen in Regensburg an Beschaffungskosten rund „160 Millionen Euro pro Jahr für fossile Energie“ an.

Die Regensburger Ausgangslage ist in Sachen Wärmeplan alles andere als einfach. Als Stadt an der regelmäßig über die Ufer tretenden Donau mit ihren Inseln, als enge Stadt mit mittelalterlichem Kern, als zersiedelte Stadt mit Einfamilienhäusern an langgezogenen Straßen, als Industrie- und Unistandort mit hohen Verbräuchen. Welche Stadtteile, Straßenzüge und Standorte von einem Wärmenetz profitieren könnten, ist laut Greb bislang unklar. Mitte nächsten Jahres, 2026, sollen konkrete Planungsdetails vorliegen. Für die enge Altstadt dürfte ein Fernwärmenetz eher nicht zum Zug kommen, so lauten zumindest einige Andeutungen vom Podium.

„Cashcow“ REWAG

Die Podiumsdiskussion im Kolpingsaal leitet Robert Fischer von der Bürgerinitiative Rettet die REWAG. Diese plante 2023 einen (nicht umgesetzten) Bürgerentscheid, der den Energieversorger zu 100 Prozent Ökostrom bis 2030 und mehr eigener Erzeugung verpflichten hätte sollen. Professor Sterner trat damals als Schirmherr des Bürgerbegehrens und massiver Kritiker der Energiepolitik der bayerischen Staatsregierungen unter Seehofer und Söder (Stichwort Verhinderung von Windenergie und Verzögerung der Überlandleitungen von Norddeutschland nach Bayern) auf.

Während Sterner seine Kritik an der Energiepolitik des Landes und der Stadt erneut scharf vortrug, sieht er das Regensburger Stromnetz als „gar nicht so schlecht“ aufgestellt. Anders als etwa beim angrenzenden Netzbetreiber Bayernwerk gäbe es im Gebiet der Regensburger Netz GmbH schon einen ersten großen Stromspeicher. Dieser steht im Ortsteil Kneiting (mit einem Megawatt Leistung und ca. 1,5 Megawattstunden Speichervermögen), könne das Netz stabilisieren und unvermeidliche Schwankungen im Bereich Photovoltaik ausgleichen.

Sterner fordert dennoch, dass die REWAG für Netzausbau und eine ganze Struktur mit Stromspeichern weiter ertüchtigt werden soll, und nicht mehr, wie in der Vergangenheit, als „Cashcow“ und für die Erbringung anderer öffentlicher Leistungen (Bäder, Busse und Arenen der Stadt) oder zur Gewinnabschöpfung benutzt wird.

Anteilseigner Bayernwerk schöpft fast zehn Millionen Euro im Jahr ab

Dass die REWAG anders als in den letzten Jahren mehr von ihren Einnahmen „thesaurieren“, also für Investitionen nutzen darf, stellt Robert Greb als wichtige Maßnahme und neue Entwicklung heraus. Acht bis zehn Millionen Euro seien dafür nun jährlich eingeplant. Dass Summen in dieser Größenordnung Jahr für Jahr als Gewinnanteil an das Bayernwerk als REWAG-Anteilseigner (mit 35,48 Prozent) ausbezahlt werden, bleibt unerwähnt. Fast 9,5 Millionen gingen laut REWAG-Geschäftsbericht von 2023 an das Bayernwerk.

Ebenso unerwähnt bleibt an diesem Abend die seit vielen Jahren vorgetragene zivilgesellschaftliche Forderung, die Stadt Regensburg möge die Anteile des Bayernwerks zurückkaufen, um eine regenerative Energieversorgung der Stadt schneller und unabhängiger erreichen zu können.

REWAG-Chef ist kein absoluter Freund von Photovoltaik

Bemerkenswert scheinen die an diesem Abend am Podium nur leise zu vernehmenden Differenzen zwischen den beiden Diskutanten Sterner und Greb. So stößt etwa die Forderung von Sterner, befestigte Parkplätze nahe der OTH mit PV-Modulen zu überbauen, nicht auf Grebs Zustimmung. PV-Anlagen seien zu teuer und eher bei gegebenem Eigenverbrauch oder Privathaushalten sinnvoll, meint der REWAG-Chef.

Der Hintergrund: Greb hat sich bereits in einer Stadtratssitzung vom November 2024 dezidiert gegen den Ausbau von REWAG-eigenen regenerativen Erzeugungsanlagen ausgesprochen. Das würden andere Akteure besser können als die REWAG. Priorität habe für ihn der Ausbau von Strom- und Wärmenetzen. Diese Abkehr von den bisherigen Zielen hat auch massive Folgen für bereits existierende Projekte.

So veräußerte die REWAG etwa Ende 2024 ihre 50-prozentige Beteiligung an einem Lappersdorfer Solarpark, der demnächst ans Netz geht. Dieser hat eine maximale Leistung von fast 596 Megawatt und wurde noch unter Grebs Vorgänger, dem 2022 geschassten Vorstandsvorsitzenden Dr. Torsten Briegel, als strategische Investition in regenerative Eigenanlagen gesehen.

Das Desinteresse der REWAG an dem am Regen gelegenen Solarpark geht sogar so weit, dass sie den am Stadtrand erzeugten grünen Strom auch nicht vermarkten will. Dies übernimmt nun WINDPOWER, die auch die 50 Prozent Anteile von der REWAG übernommen hat.

Absage auch für Wärmepumpe in der Donau

Nachdem zunächst die Experten miteinander diskutiert haben, wurde auch das Publikum mittels Fragen auf Bierfilzln gelungen einbezogen. Die Antworten darauf waren nicht immer schlüssig und konkret.

Auf die Frage etwa, woher die REWAG die regenerative Wärme für das noch aufzubauende Fernwärmenetz nehmen wolle, blieb Grebs Antwort schwammig und ausweichend. Als zentrale Wärmequelle nannte er das an der östlichen Stadtgrenze gelegene Klärwerk. Wie Wärme in die etwa sechs Kilometer entfernte Stadtmitte transportiert werden könne, wäre aber noch unklar, so Greb.

Anders als Sterner, der eine Flusswasser-Wärmepumpe in der Donau propagierte, grenzt sich Greb auch von einer solchen ab. Während Sterner auf die Stadt Köln verweist, wo derzeit am Rhein eine zentrale Wärmepumpe mit 150 Megawatt thermischer Leistung errichtet wird, erteilte Greb dieser Technik für Regensburg eine Absage.

Die Donau sei im Winter zu kalt, lautet seine nicht gerade überzeugende Begründung dafür. Städte wie Flensburg planen, Rosenheim, Mannheim und Berlin hingegen nutzen bereits ihre Flüsse als Wärmeträger für zentrale Wärmepumpen und versorgen ihre Fernwärmenetze damit.

In Bonn beispielsweise plant Olaf Hermes, der Vor-Vorgänger von Robert Greb, als Geschäftsführer der dortigen Stadtwerke eine zentrale Flusswasser-Wärmepumpe, die schon in zwei Jahren Wärme liefern soll. Die Stadtwerke Bonn halten an ihrem Ziel – Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 – bislang fest. Im Gegensatz zur REWAG für Regensburg.