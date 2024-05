„Verwerflich und kriegsverbrecherisch“: Die NS-Vergangenheit des Erfinders der Strath-Kräuterhefe

In Donaustauf, im Landkreis Regensburg, sind eine Straße und ein größeres Areal zumindest mittelbar nach dem NS-Profiteur und Denunzianten Walter Strathmeyer benannt. Sein Name war bislang nur als Naturphilosoph und Hersteller von Hefeprodukten bekannt.

Von Robert Werner und Stefan Aigner

WERBUNG





Es gab Leute, die nannten ihn den „Paracelsus unserer Zeit“. Die Mittelbayerische Zeitung bezeichnete ihn 1946 in einem Bericht anlässlich seines ersten, glimpflich verlaufenen Entnazifizierungsverfahrens kaum verklausuliert als Verbrecher. In der damaligen Klageschrift wird sein Verhalten als „derart verwerflich, kriegsverbrecherisch und der Ausdruck einer völlig überzeugten Haltung und seines Anhängertums zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ beschrieben, „dass eine andere Einstufung als die als Hauptschuldiger bei schwerster Sühne nicht vertreten werden könnte“.

Die Rede ist von Dr. Walter Strathmeyer, bislang allenfalls bekannt als Chemiker, Naturphilosoph, Inhaber zahlreicher profitabler (teils naturheilkundlicher, teils großtechnischer) Patente zur Herstellung von Hefeprodukten („Strath-Kräuterhefe“ bzw. Holzverzuckerung). Von ihm sind philosophisch-esoterisch anmutende Floskeln überliefert wie: „Die Krankheit ist ein Zeichen, daß Dein Weg fehlerhaft ist. Du mußt die Fehler suchen und sie überwinden, und damit findest Du den Weg aus der Krankheit zur Gesundheit“. Doch welchen „fehlerhaften“ Weg Strathmeyer selbst bisweilen einschlug, war bislang nicht bekannt.

Fabel-Einkommen als Chef der Holzverzuckerung in Regensburg

Vor 75 Jahren, am 10. November 1949, gründete er in Regensburg seine erste Nachkriegsfirma. Vor 70 Jahren, ein weiteres Jubiläum, nahmen in der benachbarten Marktgemeinde Donaustauf die von ihm gegründeten Strath-Labore ihren Betrieb auf. Noch heute erinnern dort die Strathstraße und das Strath-Areal daran.

Die geforderte „schwerste Sühne“ für den NS-Profiteur blieb bis zu seinem Tod 1969 aus. Als Werksleiter des Holzverzuckerungswerks Regensburg (Südholag) kam Strathmeyer auf ein Fabel-Einkommen von über 40.000 Reichsmark jährlich (zum Vergleich für auch für das Jahr 1944: ein Hilfsarbeiter erhielt etwa 1.200 Reichsmark, eine kaufmännische Angestellte etwa 2.160 RM, die über 1.100 namentlich bekannten Zwangsarbeiter fast gar nichts und selbst der Regensburger NS-Multifunktionär und Direktor des NS-Ostmarkmuseums Walter Boll kam auf „nur“ knapp 10.000 Reichsmark).

Chlorgas gegen Ausländer, Strafanzeigen gegen Hilfsarbeiter

Laut Spruchkammer-Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern soll Betriebsleiter Strathmeyer in der Südholag kurz vor Kriegsende unter anderem öffentlich gefordert haben, „dass bei einer Revolte der Ausländer, diese mit Chlorgas ausgeräuchert werden sollten.“ Aber auch gegen deutsche Arbeiter, die nicht in seinem Sinne spurten, ging er vor.

So stellte er im Juli 1943 Strafantrag gegen den Hilfsarbeiter Josef K. aus Wörth an d. Donau, da dieser nach einer Krankheit nicht zur Arbeit erschienen war. K. wurde daraufhin in einem beschleunigten Verfahren als ein selten hartnäckiger arbeitszuchtloser Volksgenosse bezeichnet und zu einer Gefängnisstrafe von fünf Monaten verurteilt, um ihm, wie es in der Urteilsbegründung heißt, „den Ernst der Sachlage und die Wichtigkeit des Arbeitseinsatzes in der jetzigen Kriegszeit zum Bewußtsein zu bringen …“ Der Stundenlohn von Josef K. betrug circa 50 Reichspfennige netto.

Protektion und Persilscheine bewahrten Strathmeyer vor Verurteilung

Dank Protektion von höchster Stelle, aber auch durch Persilscheine von Parteigenossen wie dem Regensburger Amtsarzt Pius Scharff (er war einer der ersten, die dafür plädierten, dass auch Trinker als Volkschädlinge in Konzentrationslager eingewiesen und zwangsweise sterilisiert werden sollten), wurde Strathmeyer in einem ersten Spruchkammerverfahren 1946 zunächst als Mitläufer eingestuft.

Dieses damalige Urteil, das laut Mittelbayerischer Zeitung unter anderem mit „Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen“ kommentiert wurde, hob der Kassationshof im Bayerischen Staatsministerium für Sonderaufgaben im Oktober 1949 zwar wegen gravierender Formfehler auf. Nach weiteren Rechtsstreitigkeit wurde das Verfahren gegen Strathmeyer aber dann im August1951 eingestellt – gemäß §1 des Gesetzes zum Abschluß der politischen Befreiung von 1950, das bis auf wenige Kriegsverbrecher alle unerledigten Fälle zu den Akten legte.

Drohung mit Standgericht und Waffen für „Werwolf-Aktionen“

Die Ermordung von Domprediger Johann Maier, Josef Zirkl und Michael Lottner im April 1945 hieß Strathmeyer laut Aussagen in den von unserer Redaktion erstmals ausgewerteten Unterlagen ausdrücklich gut. All jenen, die nicht Widerstand gegen die vorrückenden Amerikaner leisten würden, drohte er demnach, sie selbst vor ein Standgericht stellen zu lassen. Er soll laut der Klageschrift im Spruchkammerverfahren sogar Waffen gehortet haben, um sogenannte „Werwolf-Aktionen“ aufziehen zu können.

Eine Aufarbeitung von Strathmeyers Vergangenheit blieb bis heute aus. Lobhudlerische Heimatschriften wie zum Beispiel aktuell jene von Volker Heyse („Persönlichkeiten in Donaustauf“, 2024) liefern ein verklärtes und mithin falsches Bild des Mannes, der – das ist seinen Spruchkammerakten und damaligen Zeugenaussagen zu entnehmen – als Südholag-Chef von 1940 bis 1945 dortige Zwangsarbeiter gewalttätigen Misshandlungen aussetzte und NS-Gegner denunzierte, so dass sie in der Folge im KZ landeten und dort ihr Leben verloren (unsere Recherche zur Südholag).

Geschichte von Strathmeyer und Südholag bisher nicht aufgearbeitet

Strathmeyers Aufstieg zum Firmenpatriarchen in Donaustauf begann in der Südholag, wo er ab 1940 als Betriebsleiter das Herstellen von Hefeprodukten (hier Viehfutter für die Wehrmacht) im großtechnischen Maßstab organisierte. Wie in Donaustauf ist auch sein Wirken im Regensburger Holzverzuckerungswerk bislang nicht aufgearbeitet.

Stattdessen wird er in einer von der Stadt finanzierten Publikation irreführend als Geschäftsführer eines Werkes bezeichnet, das im Nachkrieg „besonders bei der Produktion der fürs Brotbacken und Bierbrauen benötigten Hefe“ wichtig gewesen wäre (Roman Smolorz: April 1945, 2019). Der Hintergrung: Der noch amtierende ehemalige NS-Bürgermeister Hans Herrmann setzte sich bereits Anfang Mai 1945 für den vom Dienst suspendierten Strathmeyer (NSDAP-Mitglied 1940) bei der amerikanischen Militärregierung ein. Erfolglos. Strathmeyer durfte die Südholag bis zur Liquidation nicht mehr betreten.

Informationstafeln für das Strath-Areal

Das Strath-Areal in Donaustauf, ehemaliger Standort von Strathmayers Unternehmen, wurde zwischenzeitlich unter allerlei Schwierigkeiten verkauft und „entwickelt“. Nun will die Marktgemeinde dort noch Informationstafeln aufstellen. Mit der Person von Walter Strathmeyer sollen sich diese Tafeln allerdings nicht beschäftigen. „Diese zeigen (…) nur das Areal vor und nach dem Umbau bzw. der Errichtung“, heißt es auf Nachfrage im dortigen Rathaus.

Auch gehe man davon aus, dass die Benennung der Strathstraße „in keinem Zusammenhang mit der Person ‘Herrn Walter Strathmeyer’ steht, sondern dass der Name der Straße ausschließlich aufgrund der Firma ‘Strath-Labor’ entsprechend benannt wurde“. Welche wiederum von Walter Strathmeyer gegründet und nach ihm benannt wurde…