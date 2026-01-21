â€žDu bist ganz Duft, Kolibri und Goldhaar!â€œ Eine Lesung Ã¼ber die Frau in der StaBi Regensburg

Christoph Maltz las die ErzÃ¤hlung â€žDer Korsetten-Fritzâ€œ von Oskar Panizza in der Staatlichen Bibliothek in Regensburg.

Die ErzÃ¤hlung, die zu hÃ¶ren die knapp dreiÃŸig ZuhÃ¶rer in die Staatliche Bibliothek in der GesandtenstraÃŸe gekommen waren, sei nicht nur geschrieben worden, sondern spiele auch â€žbevor das 20. Jahrhundert ausbrachâ€œ. Mit dem Versprecher von Bibliotheksleiter Bernhard LÃ¼bbers bei seiner EinfÃ¼hrung zur Lesung von Christoph Maltz war schon viel gesagt.

WERBUNG



Der â€žAusbruch des 20. Jahrhundertsâ€œ

Denn die ErzÃ¤hlung â€žDer Korsetten-Fritzâ€œ von Oskar Panizza, die Maltz an diesem Abend sehr gekonnt vortrug, stammt zwar von 1893, zeugt aber von nichts geringerem als eben dem bevorstehenden â€žAusbruch des 20. Jahrhundertsâ€œ, das sich fÃ¼r die zweitausend Jahre alte Herrschaft des Christentums tatsÃ¤chlich wie ein Weltkrieg ausnehmen sollte.

Das 20. Jahrhundert: der GAU fÃ¼r das Christentum

Oder, anders gesagt: Der Erste Weltkrieg sowieso nicht, aber auch der Zweite Weltkrieg traf das Christentum bei weitem nicht so ins Mark wie das Jahrhundert an sich. Denn das Jahrhundert, das stellte das Christentum in Frage. (NatÃ¼rlich stellten auch die beiden Weltkriege das Christentum in Frage, aber das haben die meisten Christen bis auf den heutigen Tag noch nicht mitgekriegt.)

Die Lebensbeichte eines frischgebackenen Pastors

Nun also der bevorstehende Ausbruch des 20. Jahrhunderts, den Lesern zu Ende des 19. Jahrhunderts schonend dargebracht in Form einer Lebensbeichte eines frischgebackenen Pastors, die sich einzig und allein um ein Thema dreht, ein delikates, wie man in der guten, alten Zeit mit vielsagend-beklopptem LÃ¤cheln gesagt hÃ¤tte. Es geht um die Frau.

Von â€žTango Perversâ€œ zu â€žLarifariâ€œ

Aber bevor es ans Eingemachte ging, trug LÃ¼bbers noch Eulen nach Athen und stellte dem Publikum den Vortragenden vor. Christoph Maltz sei allseits als Direktor des Kasperltheaters â€žLarifariâ€œ bekannt, doch bereits lange vor der GrÃ¼ndung dieser Institution vor 32 Jahren habe Maltz als SÃ¤nger der Punkband â€žTango Perversâ€œ Kulturgeschichte geschrieben.

â€žEigentum ist Diebstahlâ€œ

Die Bedeutung dieser Band, so LÃ¼bbers weiter, kÃ¶nne man daran ermessen, dass es dazumal in Regensburg einen gemeinsamen Auftritt von â€žTango Perversâ€œ mit den â€žToten Hosenâ€œ gegeben habe. Da hat LÃ¼bbers recht. Das war am 30. MÃ¤rz 1983 im Wirtschaftswunder in der Oberen Bachgasse. Womit LÃ¼bbers nicht recht hat (was er nicht direkt aussprach, aber worauf er hinauswollte): dass sich Maltz als SÃ¤nger von â€žTango Perversâ€œ heute noch was darauf einbilden kÃ¶nne, dass er vor bald 43 Jahren mit den â€žToten Hosenâ€œ zusammen aufgetreten ist.

â€žLiebe ist Sklavereiâ€œ

Wenn, dann umgekehrt. Die â€žToten Hosenâ€œ kÃ¶nnen stolz darauf sein, 1983 mit â€žTango Perversâ€œ aufgetreten zu sein. Denn â€žTango Perversâ€œ hat sich im Gegensatz zu den â€žToten Hosenâ€œ nicht kommerzialisieren und korrumpieren lassen. â€žTango Perversâ€œ hat â€žEigentum ist Diebstahlâ€œ nicht nur gesungen, sondern auch sich daran gehalten. Die â€žToten Hosenâ€œ hingegen haben sich alsbald zur beliebigen, gefÃ¤lligen Trallala-Truppe â€žgemausertâ€œ, die Stadien fÃ¼llt.

Der Teufel in der HimmelstragÃ¶die

Das wichtigste vergaÃŸ der Herr Doktor Bibliotheksdirektor sowieso zu erwÃ¤hnen: Christoph Maltz spielte 1988 den Teufel in Joseph Berlingers legendÃ¤rer Inszenierung von Oskar Panizzas â€žHimmelstragÃ¶die in fÃ¼nf AufzÃ¼genâ€œ mit dem Titel â€žDas Liebeskonzilâ€œ. Die satanischen MaÃŸstÃ¤be, die Maltz damals setzte, gelten in der Bischofsstadt und darÃ¼ber hinaus bis heute und ad infinitum.

Der Sohn eines protestantischen Pfarrers

Und noch eine Kleinigkeit lieÃŸ LÃ¼bbers unerwÃ¤hnt: Christoph Maltz ist der Sohn eines protestantischen Pfarrers. Sodass er mit Fug und Recht die ErzÃ¤hlung â€žDer Korsetten-Fritzâ€œ von Oskar Panizza vortragen kann, die da anhebt mit dem Satz: â€žIch bin der Sohn eines protestantischen Pfarrers.â€œ

â€žDer Korsetten-Fritzâ€œ im Internet

Ganz ohne etwas von der Geschichte zu verraten, wird es im folgenden naturgemÃ¤ÃŸ nicht abgehen. Deshalb, wer sie vorher lesen mÃ¶chte, hier gibt es Panizzas ErzÃ¤hlung von 1893 zu lesen (bei gemÃ¤chlichem Lesetempo braucht man etwa eine Stunde).

Erziehungsprinzip hermetische Abschottung

Es geht also um einen Pfarrerssohn, einen mehr als behÃ¼teten Knaben, der von seinem Vater zwecks Besuchs einer Lateinschule und dann eines Gymnasiums in andere StÃ¤dte weitergereicht wird, freilich nur â€žzu Leuten, die mich ebenso streng vor allem, was man Welt nennt, abschlossen wie mein Vaterâ€œ.

Ein protestantisches Programm wird abgespult

Eine Kopie seines Vaters soll aus dem Buben werden, ein von der Predigtkanzel herabplÃ¤rrender Pfarrer. Schon vor seiner Geburt scheint sein Lebensweg genau geplant worden zu sein, und der Junge hat sich lÃ¤ngst in sein Schicksal gefÃ¼gt: â€žDieses Programm war mir vollkommen gelÃ¤ufig, ich hatte mich auch vollstÃ¤ndig mit ihm ausgesÃ¶hnt.â€œ

â€žMeine Seele, jenes Wandertierâ€œ

Da ist nur dieses stete, leise Unbehagen in der Brust: â€žAber was meine Seele dazu sagen werde, jenes Wandertier, welches auf eigene Faust auf Eroberungen ausging, und jeder Klausur, jedem Stubenarrest spottete, das wuÃŸte ich natÃ¼rlich nicht.â€œ All die Zucht- und ZwangsmaÃŸnahmen haben es nicht vermocht, den Lebenswillen ganz zum schweigen zu bringen.

Ein Blick in ein Schaufenster

Dieser vollkommen welt- und lebensfremde Knabe steht nun eines Abends, als er einmal kurz nicht unter Beobachtung steht, plÃ¶tzlich vor dem groÃŸen Schaufenster eines KorsettengeschÃ¤fts. Und ist vÃ¶llig von den Socken. Aus seiner Unkenntnis der weiblichen Anatomie und seiner dafÃ¼r umso zÃ¼gelloseren und gleichzeitig noch ganz kindlichen Phantasie braut sich im Nu etwas zusammen.

Eine selten kostbare Menschenrasse

Es ist Liebe auf den ersten Blick. Der 15jÃ¤hrige ist fortan vÃ¶llig verrÃ¼ckt nach diesem Fetisch. Dunkel ist ihm klar, dass der Fetisch dazu da ist, Wesen aus Fleisch und Blut zu umhÃ¼llen, die noch Ã¼berirdischer als der Fetisch sein mÃ¼ssen, Exemplare einer seltenen, kostbaren Menschenrasse, die man als Normalsterblicher nie zu sehen bekommt. Ob es sie wirklich gibt?

â€žDiese federleichte, graziÃ¶se Sippeâ€œ

Hinter der Glasscheibe, das mÃ¼ssen â€žMenschenhÃ¼lsen von einem eigenartigen Geschlechtâ€œ sein. â€žKÃ¶nnte man da nicht hinkommen, wo die leben? Und glÃ¼cklich sein?â€œ Ob es Ã¼berhaupt noch lebende Exemplare gibt? â€žUnd wo die sich aufhalten mÃ¶gen? In einem fernen Land, wo ewiger Sonnenschein herrscht, mag sie wohl in der Luft schweben, diese federleichte, graziÃ¶se Sippe!â€œ

Zur Sache, SchÃ¤tzchen

â€žDu bist ganz Duft, Kolibri und Goldhaar!â€œ deliriert der Korsetten-Fritz an spÃ¤terer Stelle. Es wird bÃ¶se enden, wÃ¼rde Werner Enke sagen. Aber ab jetzt wird nichts weiter mehr verraten. Nur noch, dass Christoph Maltz nach bravourÃ¶s vorgefÃ¼hrter Lesung noch ein paar Anstrengungen unternahm, die ErzÃ¤hlung zu interpretieren. Was er besser bleiben hÃ¤tte lassen.

Nur das Schreckgespenst der PrÃ¼derie?

Denn er kaprizierte sich fast nur darauf, daÃŸ der gute Korsetten-Fritz doch nachweislich psychisch krank sei, Panizzas Figur folglich nichts als das Ergebnis kohlrabenschwarzer PÃ¤dagogik und das Schreckgespenst einer prÃ¼den Verbotserziehung. Naja, vordergrÃ¼ndig gesehen ist das natÃ¼rlich vollkommen richtig. Nur schwingt in dieser Geschichte ja wohl noch was anderes mit.

Bericht aus der Psychiatrie

SchlieÃŸlich hatte es im Einladungstext zur Lesung geheiÃŸen: â€žGetarnt als Lebensbeichte eines psychisch Kranken entwickelt Panizza eine beiÃŸende Satire auf Themen, die Ã¼ber 130 Jahre spÃ¤ter leider immer erschreckender aktuell werden.â€œ Denn am Ende entpuppt sich der ganze Text als pflichtschuldigst abgefasster Lebenslauf des gerade ins Irrenhaus eingelieferten jungen Erwachsenen.

Rein in die Schublade, fertig, aus

Nur ist eben die Frage, ob man den Umstand, dass die Sache, wie kaum anders zu erwarten, bÃ¶se endet, dafÃ¼r ausschlachten darf, dass man dem Korsetten-Fritz einfach schweren psychischen Schaden attestiert, Stempel drunter, fertig aus. Das verbietet sich ja eigentlich schon allein deshalb, weil man darin mit allen Ã¼brigen Figuren der ErzÃ¤hlung Ã¼bereinstimmen wÃ¼rde.

Wer ist hier der Irre?

Und damit wÃ¤re man nicht in guter Gesellschaft. All die angeblich ganz Normalen um den Korsetten-Fritz herum, die sich Ã¼ber ihn lustig machen und ihn fÃ¼r verrÃ¼ckt erklÃ¤ren, von seinem Vater bis zu seinen Klassenkameraden, die keinerlei Problem damit haben, sich mit der viktorianischen Gesellschaft des Kaiserreichs zu arrangieren, sind die nicht viel irrer?

Ein Irrer, der richtiger tickt als die Normalen

Es ist doch nicht zu Ã¼bersehen, dass der Korsetten-Fritz in all seinem Wahn, in all seiner Durchgeknalltheit, in all seinen Halluzinationen definitiv noch richtiger tickt als all die anderen um ihn herum. Dass also der â€žVerrÃ¼ckteâ€œ hier schon fast der einzige normale ist.

Die FrauenverÃ¤chter kommen ungeschoren davon

All die abgebrÃ¼hten Frauenbeherrscher und FrauenverÃ¤chter â€“ gegenÃ¼ber denen ist der Korsetten-Fritz zwar naiv bis zum Gehtnichtmehr, aber er ist der einzige, der sowas wie Respekt hat vor den Frauen, der ihnen aufrichtige Verehrung entgegenbringt, auch wenn diese Verehrung so Ã¼bergeschnappt ist, daÃŸ die Frauen ReiÃŸaus nehmen vor ihm.

Das Krankenkassenschema

Zuguterletzt brachte Maltz allen Ernstes eine konkrete Klassifizierung des psychischen Defekts daher, die eine Psychologiestudentin dem Korsetten-Fritz nach dem derzeit gÃ¼ltigen deutschen Krankenkassenschema erstellt habe. Ach, Herr Maltz! Nachdem Oskar Panizza selbst per Psychiatrisierung zu Tode gebracht wurde, muss man jetzt auch noch seine Figuren psychiatrisieren?

Ein â€žschwarz geschniegelter Judeâ€œ

Ãœbrigens kommt im â€žKorsetten-Fritzâ€œ auch noch ein bÃ¶ser Jude vor. Diese Figur ist aber keineswegs antisemitisch, auch wenn man das im ersten Moment meinen kÃ¶nnte. Denn es stellt sich nur fÃ¼r den Helden, den Korsetten-Fritz, so dar, dass es ein frecher Jude ist, der ihm seine Halluzinationen von Weiblichkeit im Schaufenster wegnimmt und streitig macht.

Eine Karikatur des antisemitischen Wahns

Dass der Jude an allem schuld ist, das ist nicht die Meinung des ErzÃ¤hlers, und schon gar nicht des Autors, sondern nur die deutlich als wahnhafte Einbildung gekennzeichnete Wahrnehmung des tragischen Helden dieser wunderbaren Geschichte. Panizza macht sich lustig Ã¼ber den zu seiner Zeit bereits weitverbreiteten antisemitischen Wahn.

Thomas Mann meint es ernst

Im Vergleich dazu finden sich zum Beispiel bei Thomas Mann tatsÃ¤chliche, handfeste antisemitische Einsprengsel, man denke nur an den Inhaber der Kunsthandlung in â€žGladius Deiâ€œ. Denn die antisemitischen Stereotypien gehen bei Thomas Mann durchaus auf das Konto von ErzÃ¤hler und Autor.