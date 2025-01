„Ein Porsche, den wir uns nicht mehr leisten können“: Ganztagskonzept am Regensburger VMG soll umgestellt werden

Ein Brief des Elternbeirats am Von-Müller-Gymnasium kritisiert die geplante Umstellung des Ganztagesangebots. Die Stadt begründet die Änderungen mit Lehrkräftemangel, fehlender Förderung durch den Freistaat und angespannter Haushaltslage.

Es zeichnet sich ein hitziger Diskussionsabend ab, wenn die Regensburger Bildungsreferentin Dr. Sabine Kellner-Mayrhofer am kommenden Dienstagabend das Von-Müller-Gymnasium (VMG) besucht. Das VMG ist das einzige Gymnasium in städtischer Trägerschaft. Der wesentliche Unterschied: Im Gegensatz zu den staatlichen Gymnasien finanziert die Stadt Regensburg hier nicht nur den Gebäudeunterhalt, Hausmeister, Sekretärinnen und Schulbücher, sondern auch die Lehrkräfte.

Diese Lehrkräfte sind städtische Beamte, deren Gehälter nur zu 61 Prozent vom Freistaat Bayern refinanziert werden. Zudem wird die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung am VMG, anders als an den staatlichen Gymnasien in Regensburg, von Lehrkräften übernommen. Doch dieses 2015 eingeführte „Leuchtturmprojekt“ steht in seiner bisherigen Form vor dem Aus.

Elternbeirat: „Für die Bildung unserer Kinder muss das der Standard sein.“

Bereits im Dezember kündigte Kellner-Mayrhofer bei einem Treffen des Schulforums, an dem Eltern- und Schülervertretungen sowie Lehrkräfte und die Schulleitung teilnahmen, das Ende der Nachmittagsbetreuung durch Lehrkräfte an. Sie bezeichnete diese Betreuung als „Luxus“, einen „Porsche, den wir uns nicht mehr leisten können“.

Sollte der Stadtrat der geplanten Umstellung zustimmen, wird die Betreuung künftig von einem Träger der freien Jugendhilfe übernommen – vermutlich durch Sozialpädagogen. Zudem soll das Angebot deutlich reduziert werden, heißt es in einem Brief des Elternbeirats. Seit dieser Ankündigung brodelt es an der Schule.

In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, kritisiert der Elternbeirat insbesondere die Bezeichnung des aktuellen Konzepts als „Luxus“ und „Porsche“. „Für die Bildung unserer Kinder muss das der Standard sein“, heißt es darin. Das Konzept sei ein Alleinstellungsmerkmal des (neben den Domspatzen) einzigen musischen Gymnasiums in Regensburg.

„Solidarität zeigen und an die bereits geleistete Arbeit an unseren Kindern erinnern.“

Es gewährleiste eine fachkundige Betreuung durch vollausgebildete Lehrkräfte, stärke die Schulfamilie und fördere „Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für alle Schüler“, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Die Eltern werden aufgefordert, sich an die Stadtspitze und die Stadträtinnen zu wenden, um die Umstellung doch noch zu verhindern.

Es sei nämlich völlig unklar, welches Konzept künftig angewendet wird. Dieses werde vom freien Träger erstellt, den die Stadt Regensburg noch sucht. Zudem können im Gegensatz zum bisherigen Konzept nur noch Schüler die Betreuung, Wahlfächer und Workshops am Nachmittag in Anspruch nehmen, die an mindestens zwei Tagen daran teilnehmen. Ansonsten gibt es vom Freistaat nämlich keine Förderung.

„Auch wenn es nicht alle Eltern betrifft, sollten wir doch Solidarität zeigen und an die bereits geleistete Arbeit an unseren Kindern erinnern“, heißt es in dem Brief des Elternbeirats. Es gelte, die Schulfamilie zu stärken und sich gemeinsam für die Beibehaltung des bestehenden Konzepts einzusetzen.

Stadt: „Bei angespannter Haushaltslage müssen freiwillige Leistungen reduziert werden.“

Die Stadt Regensburg rechtfertigt die geplante Umstellung gegenüber unserer Redaktion mit dem Mangel an Lehrkräften im Zuge der Wiedereinführung des G9, den Förderrichtlinien des Freistaats Bayern und der „besonders angespannten Haushaltslage“. In solchen Zeiten sei man gezwungen, „freiwillige Leistungen konsequent zu hinterfragen und gegebenenfalls zu reduzieren“.

Die Stadt trage Verantwortung für die gesamte Bildungslandschaft in Regensburg. Deshalb sei es „nicht zu verantworten, dass im städtischen Gymnasium zusätzliche Ressourcen an Lehrkräften im Offenen Ganztag gebunden werden“. Allein am VMG würden durch das G9 sieben zusätzliche Lehrkräfte benötigt. Deren Einsatz am Nachmittag werde durch den Freistaat überhaupt nicht bezuschusst, die Arbeit eines freien Trägers hingegen schon.

„Daher wird dem politischen Entscheidungsgremium vorgeschlagen, dass künftig Lehrerwochenstunden, die bisher für Hausaufgabenbetreuung und Workshops im Offenen Ganztag gebunden sind, für den Pflichtunterricht eingesetzt werden. “ Dieser sei notwendig, „um für alle Gymnasien in Regensburg den Pflichtunterricht zu gewährleisten“.

Keine Antwort zur Frage nach Kosten und Einsparung

Das Betreuungsangebot werde sich vom Umfang her nicht reduzieren, widerspricht die Stadt den Befürchtungen des Elternbeirats. „Eine Betreuung am Nachmittag ist weiterhin gewährleistet, der dem Schulprofil zuträgliche Wahlunterricht sowie ein ausgeweitetes Intensivierungsangebot bleibt als freiwillige Leistung der Kommune erhalten. “ Die Entscheidungshoheit über das Betreuungskonzept bleibe in den wesentlichen Punkten bei der Schule.

Antworten auf Fragen zu den bisherigen Kosten und Einsparungen durch die geplante Umstellung bleibt die Stadt Regensburg schuldig. Dem Vernehmen nach soll es um einen hohen sechsstelligen Betrag pro Jahr gehen. Die Stadt legt allerdings Wert auf die Feststellung, dass die Kommune für Zusatzangebote am späteren Nachmittag Gebühren erheben könne, man in Regensburg aber darauf verzichte. Ob sich die Eltern am VMG von dieser Linie überzeugen lassen, wird sich am kommenden Dienstag zeigen.