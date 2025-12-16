â€žHaus fÃ¼r Engagementâ€œ in Regensburg: Wie (partei)politisch darf es sein?
Ist es sinnvoll, parteipolitische Veranstaltungen aus stÃ¤dtischen RÃ¤umen zu verbannen? Am Schreiberhaus in Stadtamhof entspann sich eine Debatte um diese Frage.
Sollen im Schreiberhaus am St. Katharinenplatz auch parteipolitische Veranstaltungen stattfinden? An dieser Frage entzÃ¼ndete sich im Verwaltungsausschuss des Regensburger Stadtrats eine teils scharfe Debatte. Anlass: der erste Jahresbericht des im Januar erÃ¶ffneten stÃ¤dtischen Begegnungszentrums in Stadtamhof.
Dieser Bericht ist zunÃ¤chst ein Grund zur Freude. Seit das â€žHaus fÃ¼r Engagementâ€œ geÃ¶ffnet hat, gab dort bis Ende Oktober annÃ¤hernd 700 Veranstaltungen. Nutzer: Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen. Ein Beleg dafÃ¼r, dass die jahrelange Forderung nach gÃ¼nstigen RÃ¤umen berechtigt war.
Schreiberhaus erfÃ¼llt lange gehegten Wunsch
Insgesamt gibt es sechs RÃ¤ume, inklusive eines grÃ¶ÃŸeren Saals. Alle kÃ¶nnen gegen ein gÃ¼nstiges Entgelt gemietet werden â€“ den 60-Quadratmeter-Veranstaltungsraum bereits ab 15 Euro fÃ¼r zwei Stunden.
Wie bisher in den meisten stÃ¤dtischen RÃ¤umen sind parteipolitische Veranstaltungen verboten. Umso berechtigter die Frage der CSU-StadtrÃ¤tin Dagmar Schmidl, warum es dort im November einen Ehrenamtsempfang des Landtagsabgeordneten JÃ¼rgen Mistol (GrÃ¼ne) gab.
GeklÃ¤rt wurde das in der Sitzung nicht. Die Antwort soll schriftlich kommen. Joachim Wolbergs (BrÃ¼cke) regte jedoch an, die Regel zu Ã¼berdenken. SchlieÃŸlich suchten alle Fraktionen immer wieder RÃ¤ume fÃ¼r ihre Veranstaltungen.
â€žWir machen das deshalb, weil wir die AfD-ler nirgendwo drin haben wollen.â€œ
Mehr Info
Die Beschlussvorlage im Verwaltungsausschuss
â€žDas Problem ist, dass wir das deshalb machen, weil wir die AfD-ler nirgendwo drin haben wollenâ€œ, sagte Wolbergs. Ob man nicht zumindest zwischen Parteien und Fraktionen unterscheiden kÃ¶nne? Aktuell sitzen mit Thomas Straub und Erhard Brucker nur zwei Mitglieder der rechtsextremen Partei im Regensburger Stadtrat â€“ Fraktionsstatus gibt es erst ab drei.
Politisch, unpolitisch, parteipolitisch
Josef Zimmermann (CSU) lehnt das ab. Fraktionen hÃ¤tten Budgets fÃ¼r ihre Veranstaltungen und kÃ¶nnten sich anderswo einmieten. Die Regensburger Gastronomie werde sich freuen. â€žDann hÃ¤tten wir eine ganz, ganz klare Trennung zwischen Politik und nicht-politischer Nutzung. â€œ
So will das OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) nicht stehen lassen. â€žWir haben parteipolitisch eingefÃ¼gt, um zu unterstreichen, dass alles politisch istâ€œ, sagt sie â€“ in Anlehnung an den Leitsatz der Frauenbewegung, dass auch das Private politisch ist, und in einer Zeit, in der Demokratie zunehmend als Konsumgut gilt, nicht als etwas, an dem man sich beteiligt.
â€žEin GroÃŸteil der AfD-FunktionÃ¤re sind Nazisâ€œ
Gar nicht begeistert von der Debatte: AfD-Stadtrat Thomas Straub. Er spricht von einem â€žblÃ¶dsinnigen Sermonâ€œ, den Wolbergs da von sich gegeben habe, wird von der OB zur Ordnung gerufen und moniert dann das â€žnicht erkennbare DemokratieverstÃ¤ndnis von Herrn Wolbergsâ€œ.
Der kontert: â€žEin GroÃŸteil der AfD-FunktionÃ¤re sind Nazisâ€œ, und er werde das auch kÃ¼nftig so benennen. Mit Blick auf Zimmermanns Wunsch nach einer Trennung von politisch und (vermeintlich) unpolitisch gibt der Ex-OB zu bedenken: â€žIndem wir uns selber Ã¼berall nicht mehr zulassen, stellen wir uns selber in ein schlechteres Licht als anderes ehrenamtliches Engagement.â€œ Eine Partei oder Fraktion mache keine schlechtere Arbeit als andere Ehrenamtliche â€“ auch wenn das der Mainstream anders sehe.
Die OberbÃ¼rgermeisterin beendet die Debatte. Die Nutzungsrichtlinien habe der Stadtrat beschlossen, und nur der kÃ¶nne sie Ã¤ndern. Immerhin: Vereine abseits der Parteien dÃ¼rfen bereits jetzt Politiker einladen.
Kommentare (5)
Oleg
| #
Wieder lÃ¤cherlich wie Regeln nur gegen eine Partei gemacht werden. Dann aber selbst gegen die Regeln verstoÃŸen oder Schlupfwinkel finden wollen…..
Ansonsten stimme ich der zitierten Aussage von Herrn Zimmermann bei und halte das auch fÃ¼r die beste LÃ¶sung/ Regelungsauslegung.
Vereinsheim
| #
Zu Oleg: Bin ich dabei. Und auch bei dem Argument von Herrn Zimmermann, dass die Parteien, die ja schon Steuergeld haben, bitte wie frÃ¼her mit ihren Weihnachtsfeiern und allen andren Veranstaltungen die REGIONALE GASTRO unterstÃ¼tzen kÃ¶nnten â€“ statt Vereinen den Raum blockieren fÃ¼r gÃ¼nstig Geld.
Ist das echt so kompliziert, dass Parteien den Raum nicht buchen kÃ¶nnen? Parteien sind keine Vereine und schon gleich gar nicht bedÃ¼rftig. Eigentlich ganz einfach. Da wird’s mir direkt schwindlig, wenn das nicht einfach so geregelt werden kann fÃ¼r dieses Haus. Ist doch sein Zweck. Und hoffentlich entsteht daraus keine weitere Diskussion, weil das einfach irre ist.
Stefan Aigner
| #
@Vereinsheim
Bitte nur ein Pseudonym. Es reicht.
Name
| #
GÃ¼nther Herzig
| #
@Oleg
16. Dezember 2025 um 19:26 | #
Zuletzt wurde der Kanzler gefragt nach seiner Haltung zur Brandmauer. Absolut Ã¼berzeugend erklÃ¤rte er, dass es so gut, wie keine Schnittmengen mit den Zielen der AfD gibt. Als Beispiele nannte er die Mitgliedschaft in EU und NATO, die DM, von deren WiedereinfÃ¼hrung schon die Rede war und auch die NÃ¤he zu Russland.
Ich erinnere mich nicht dazu relativierende oder korrigierende ErklÃ¤rungen der AfD gelesen zu haben. Kann damit nur angenommen werden, dass die AfD diese Ziele weiterverfolgt, wird auch begreifbar, dass Redner der AfD in Ã¶ffentlichen Versammlungen niemals ihre Gegenpositionen darlegen und versuchen sie zu verteidigen. Stattdessen haben wir alle immer wieder pÃ¶belhafte Auftritte zu erleben. AfD-Vertreter finden offenbar selbst nichts dabei, als rechtsextrem wahrgenommen zu werden.
Die AfD verwirkt auf diese Weise jede MÃ¶glichkeit der Teilhabe. Der Rest der Parteienlandschaft handelt in einer Art von Notwehr, wenn die Diskussion Ã¼ber eine nicht mehr demokratische Ausgrenzung gar nicht mehr fortgesetzt wird.
Es gibt ungeschriebene Regeln des Miteinanders im politischen Raum. Wer als Sympathisant der AfD nicht die allgemeine Ablehnung in der Ã–ffentlichkeit miterleben will, hat genÃ¼gend MÃ¶glichkeiten sich anders zu orientieren.
Folglich sind Benutzungsregeln, die der AfD nicht gefallen und die es verhindern stÃ¤ndig dieses rechtsextreme Gedankengut zwangsweise konsumieren zu mÃ¼ssen, eher ein Akt der Notwehr. Das trifft dann auch AfD-Mitglieder, die nicht als so radikal gesehen werden wollen, die aber versÃ¤umen das andere erkennen zu lassen.