â€žHaus fÃ¼r Engagementâ€œ in Regensburg: Wie (partei)politisch darf es sein?

Ist es sinnvoll, parteipolitische Veranstaltungen aus stÃ¤dtischen RÃ¤umen zu verbannen? Am Schreiberhaus in Stadtamhof entspann sich eine Debatte um diese Frage.

Sollen im Schreiberhaus am St. Katharinenplatz auch parteipolitische Veranstaltungen stattfinden? An dieser Frage entzÃ¼ndete sich im Verwaltungsausschuss des Regensburger Stadtrats eine teils scharfe Debatte. Anlass: der erste Jahresbericht des im Januar erÃ¶ffneten stÃ¤dtischen Begegnungszentrums in Stadtamhof.

WERBUNG





Dieser Bericht ist zunÃ¤chst ein Grund zur Freude. Seit das â€žHaus fÃ¼r Engagementâ€œ geÃ¶ffnet hat, gab dort bis Ende Oktober annÃ¤hernd 700 Veranstaltungen. Nutzer: Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen. Ein Beleg dafÃ¼r, dass die jahrelange Forderung nach gÃ¼nstigen RÃ¤umen berechtigt war.

Schreiberhaus erfÃ¼llt lange gehegten Wunsch

Insgesamt gibt es sechs RÃ¤ume, inklusive eines grÃ¶ÃŸeren Saals. Alle kÃ¶nnen gegen ein gÃ¼nstiges Entgelt gemietet werden â€“ den 60-Quadratmeter-Veranstaltungsraum bereits ab 15 Euro fÃ¼r zwei Stunden.

Wie bisher in den meisten stÃ¤dtischen RÃ¤umen sind parteipolitische Veranstaltungen verboten. Umso berechtigter die Frage der CSU-StadtrÃ¤tin Dagmar Schmidl, warum es dort im November einen Ehrenamtsempfang des Landtagsabgeordneten JÃ¼rgen Mistol (GrÃ¼ne) gab.

GeklÃ¤rt wurde das in der Sitzung nicht. Die Antwort soll schriftlich kommen. Joachim Wolbergs (BrÃ¼cke) regte jedoch an, die Regel zu Ã¼berdenken. SchlieÃŸlich suchten alle Fraktionen immer wieder RÃ¤ume fÃ¼r ihre Veranstaltungen.

â€žWir machen das deshalb, weil wir die AfD-ler nirgendwo drin haben wollen.â€œ

â€žDas Problem ist, dass wir das deshalb machen, weil wir die AfD-ler nirgendwo drin haben wollenâ€œ, sagte Wolbergs. Ob man nicht zumindest zwischen Parteien und Fraktionen unterscheiden kÃ¶nne? Aktuell sitzen mit Thomas Straub und Erhard Brucker nur zwei Mitglieder der rechtsextremen Partei im Regensburger Stadtrat â€“ Fraktionsstatus gibt es erst ab drei.

Politisch, unpolitisch, parteipolitisch

Josef Zimmermann (CSU) lehnt das ab. Fraktionen hÃ¤tten Budgets fÃ¼r ihre Veranstaltungen und kÃ¶nnten sich anderswo einmieten. Die Regensburger Gastronomie werde sich freuen. â€žDann hÃ¤tten wir eine ganz, ganz klare Trennung zwischen Politik und nicht-politischer Nutzung. â€œ

So will das OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) nicht stehen lassen. â€žWir haben parteipolitisch eingefÃ¼gt, um zu unterstreichen, dass alles politisch istâ€œ, sagt sie â€“ in Anlehnung an den Leitsatz der Frauenbewegung, dass auch das Private politisch ist, und in einer Zeit, in der Demokratie zunehmend als Konsumgut gilt, nicht als etwas, an dem man sich beteiligt.

â€žEin GroÃŸteil der AfD-FunktionÃ¤re sind Nazisâ€œ

Gar nicht begeistert von der Debatte: AfD-Stadtrat Thomas Straub. Er spricht von einem â€žblÃ¶dsinnigen Sermonâ€œ, den Wolbergs da von sich gegeben habe, wird von der OB zur Ordnung gerufen und moniert dann das â€žnicht erkennbare DemokratieverstÃ¤ndnis von Herrn Wolbergsâ€œ.

Der kontert: â€žEin GroÃŸteil der AfD-FunktionÃ¤re sind Nazisâ€œ, und er werde das auch kÃ¼nftig so benennen. Mit Blick auf Zimmermanns Wunsch nach einer Trennung von politisch und (vermeintlich) unpolitisch gibt der Ex-OB zu bedenken: â€žIndem wir uns selber Ã¼berall nicht mehr zulassen, stellen wir uns selber in ein schlechteres Licht als anderes ehrenamtliches Engagement.â€œ Eine Partei oder Fraktion mache keine schlechtere Arbeit als andere Ehrenamtliche â€“ auch wenn das der Mainstream anders sehe.

Die OberbÃ¼rgermeisterin beendet die Debatte. Die Nutzungsrichtlinien habe der Stadtrat beschlossen, und nur der kÃ¶nne sie Ã¤ndern. Immerhin: Vereine abseits der Parteien dÃ¼rfen bereits jetzt Politiker einladen.