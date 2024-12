„Jetzt ist Klage angesagt“: Bistum Regensburg weist Schmerzensgeldforderung wegen sexuellen Missbrauchs zurück

Nachdem das Bistum Regensburg Gesprächs- und Vergleichsangebote ausgeschlagen hat, will der frühere Domspatz Manfred van Hove Klage einreichen. Er war in den 50ern über Jahre von einem Serientäter im Priesterrock vergewaltigt worden.

Mit der Aufklärung von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs, von Gewalt und Demütigungen hat man sich nicht nur im Bistum Regensburg einige Jahrzehnte Zeit gelassen. Wenn es hingegen darum geht, außergerichtliche Schmerzensgeldforderungen und Vergleichsvorschläge von Betroffenen zurückzuweisen, kann es auch mal etwas schneller gehen.

Gerade einmal zwei Tage hat die Leiterin der Stabsstelle Kinder- und Jugendschutz im Bistum gebraucht, um ein Schreiben der Rechtsanwälte von Manfred van Hove zurückzuweisen. Wie vergangene Woche berichtet, wurde der heute 79-Jährige im Internat der Regensburger Domspatzen als Kind über Jahre hinweg von dem seriellen Missbrauchstäter Friedrich Zeitler vergewaltigt.

15.000 Euro – für jahrelange Vergewaltigungen

Die „Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen“ sprach ihm dafür 2022, „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“, eine freiwillige Leistung von 15.000 Euro zu. Für van Hove war es ein Schlag ins Gesicht, „wie billig mein Schicksal als Teil des Harems von Zeitler durch Sie bewertet wurde“.

Er forderte zunächst in einem persönlichen Schreiben an Bischof Rudolf Voderholzer und dann, als dieser auf van Hoves Gesprächsangebot nicht einging, über seine Anwälte eine Schmerzensgeldzahlung, die sich an einem 2023 in Köln gefällten Urteil orientieren solle. Dort bekam ein Missbrauchsbetroffener 300.000 Euro zugesprochen.

Nachdem das Bistum auch das letzte Schreiben abschlägig beschieden hat, sei nun „Klage angesagt“, schreibt van Hove unserer Redaktion.

In dem Antwortschreiben des Bistums vom 11. Dezember wird, obwohl es nur aus fünf dürren Sätzen besteht, klar, auf welche Argumentation man sich dort zurückzieht – und worauf man offenbar hofft. Man habe sich dem Verfahren bei der Anerkennungskommission angeschlossen. Dies sei ein „außergerichtliches Angebot der Bistümer“.

Präventionsbeauftragte weist Forderungen zurück

Diese Kommission lege „ihre Entscheidungen in Anlehnung an die Rechtsprechung fest und berücksichtigt damit auch das sogenannte Kölner Urteil“. Was in dem Schreiben unerwähnt bleibt: Das Kölner Urteil fiel erst, nachdem die Anerkennungsleistung für van Hove festgelegt wurde.

Im Übrigen weist die Leiterin der Stabsstelle, gleichzeitig Präventionsbeauftragte des Bistums, darauf hin, „dass es inzwischen auch klageabweisende Urteile“ gibt.

Und darauf scheint man bei van Hove, aber auch bei dem Ex-Domspatzen Matthias Podszus zu hoffen, der bereits Klage eingereicht hat und bei dem sich die Forderungen auf über eine Million Euro belaufen könnten. Bei beiden Betroffenen stehen Vorwürfe gegen Geistliche im Raum, die ihre Taten über Jahre und Jahrzehnte hinweg begingen.

Serientäter in beiden Fällen

Der frühere Grundschuldirektor in Pielenhofen Johann Meier, ein exzessiver Gewalt- und Missbrauchstäter, dem trotz früher Hinweise nie Einhalt geboten und der in allen Ehren verabschiedet und auch nach seinem Tod 1992 noch lange in Ehren gehalten wurde. Der geistliche Präfekt Friedrich Zeitler, geboren 1918, der seine Rolle als Beichtvater ausnutzte, um sich einen regelrechten Harem an jungen Buben zu halten.

Erste sexuelle Übergriffe Zeitlers gab es Recherchen unserer Redaktion zufolge bereits 1941 bei einer von ihm organisierten NS-Propagandareise der Domspatzen nach Frankreich und Spanien gegeben haben. 1955 durfte er in dem Domspatzen-Film „Du bis nicht allein“ den empathischen und einfühlsamen Präfekten mimen.

Täterschutz durch den Domkapellmeister

Obwohl Zeitler 1959 wegen sexueller Übergriffe zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, überschüttete ihn der damalige Domkapellmeister Theobald Schrems noch während dessen Haft mit Lob und Anerkennung. Dieses täterschützende Verhalten von Schrems über seine gesamte Amtszeit hinweg dokumentiert auch der Abschlussbericht des Domspatzen-Aufklärers Ulrich Weber.

Nach seinem Auffliegen musste mehrere von Zeitler vergewaltigte Schüler die Domspatzen verlassen, was in einem damaligen Bericht der „Woche“ mit den Worten kommentiert wurde: „Nicht der Mörder, sondern der Ermordete ist schuldig!“ Noch vor Ablauf seines vierjährigen Berufsverbots wurde Zeitler nach seiner Haftentlassung und ohne Offenlegung seiner Verbrechen an eine Schweizer Mädchenschule versetzt.

Juristisches Erbsenzählen statt Kinder- und Jugendschutz

Zur Frage, ob man sich mit Blick auf Schmerzensgeldklagen auf Verjährung berufen wird, hat sich das Bistum Regensburg bislang nicht geäußert. Das Erzbistum Köln hatte auf eine entsprechende Einrede in dem erwähnten Prozess ausdrücklich verzichtet. Auf die Idee von sich aus auf die nun klagenden Betroffenen zuzugehen, scheint man, sobald es ums Geld geht, nicht zu kommen.

Bemerkenswert bei alledem erscheint, dass es sowohl bei Manfred van Hove wie auch bei Matthias Podszus die Stabsstelle Kinder- und Jugendschutz ist, von der die ablehnenden Schreiben kommen. Eigentlich wurde diese Stelle laut Bekundungen 2016 geschaffen, um die Präventionsarbeit im Bistum Regensburg zu stärken und nicht zur juristischen Beurteilung von Schadenersatz- und Schmerzensgeldforderungen.