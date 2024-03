Kampf um Naturfriedhof Schlosswald: Will die Stadt Nittenau den Gründer in die Insolvenz treiben?

Seit drei Jahren wartet Schlosswald-Gründer Jürgen Kölbl auf seinen Prozess vor dem Verwaltungsgericht Regensburg. Es geht um einen Vertrag, den die Stadt Nittenau urplötzlich als nichtig ansieht, und um über 100.000 Euro an offenen Forderungen, die sie zuvor über Monate hat auflaufen lassen. Das Vorgehen der Kommune wirkt wie eine konzertierte Aktion.



„Reich wird man damit nicht, aber wer will schon reich werden“, sinniert Jürgen Kölbl „Es soll genug sein zum Leben und einem ein gutes Gefühl geben. Dass man was Sinnvolles macht.“ Dann schaut der Regensburger Unternehmer vom Waldrand aus den Berg hinunter, wo man das Örtchen Stefling sieht und das Schloss des Grafen von Drechsel.

Von ihm hat Kölbl das Waldstück in der Nähe der Stadt Nittenau 2015 gepachtet, um daraus einen der ersten Naturfriedhöfe in Bayern zu machen – insgesamt 22 Hektar. Das Einzugsgebiet des Schlosswald, so der Name, reicht bis in den Raum München. Fast 500 Menschen haben mittlerweile ihre letzte Ruhestätte unter einem der Bäume oder Findlinge dort gefunden. Ein Erfolgsprojekt. Doch zum Leben reicht es für den 62-Jährigen schon lange nicht mehr.

Naturfriedhof Schlosswald: ein Projekt, an dem sich andere orientiert haben

2011, nach dem Tod seines Vaters, der unter einem Baum beigesetzt werden wollte, begann Kölbl sich mit dem Thema Naturfriedhöfe zu beschäftigen. „Das hat mich schließlich in dieses Waldstück geführt“, sagt er. Kölbl einigte sich mit dem Grafen von Drechsel darüber, seinen Wald über 30 Jahre zu pachten, mit Verlängerungsoption. Er schloss einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Nittenau. Rund 500.000 Euro – finanziert über Kredite – investierte er für Gutachten, Bauleitplanverfahren und daraus folgende Auflagen.

Kölbl baute Holzpavillons für die Trauerzeremonie, ein Tiny House als Empfangsbereich, fand einen Schreiner in Regenstauf, der Holzurnen für den Schlosswald herstellt, und einen Glaskünstler in Pirkensee, der individuelle Tafeln für Felsen und Bäume gestaltet. Er engagierte den örtlichen Bestatter, um die Beisetzungen im Schlosswald zu übernehmen.

Fünf Jahre lang lief alles bestens

Der Naturfriedhof lief zur Zufriedenheit aller Beteiligten – insbesondere auch der Stadt Nittenau. Er sorgte für Schlagzeilen, Nachfrage und Furore. Zwei Naturfriedhöfe der Bayerischen Staatsforsten in Mittenwald (eröffnet 2021) und Königsholz (eröffnet 2023) orientieren sich bei der Gestaltung von Gebühren, Aufteilung von Grabstätten und bei der Friedhofssatzung nahezu vollständig am Konzept des Schlosswald.

Doch seit drei Jahren kämpft Kölbl um seine wirtschaftliche Existenz, viel mehr noch um sein Lebenswerk. Die Stadt Nittenau stellte sich Anfang 2021 nämlich auf den Standpunkt, dass der Vertrag mit dem Überzeugungstäter in Sachen Beisetzungskultur nichtig sei.

Zur Erläuterung: Privatpersonen oder Unternehmen dürfen Friedhöfe nur im Auftrag von Kommunen oder Anstalten öffentlichen Rechts – Kirchen – betreiben. Dazu ist ein entsprechender Dienstleistungsvertrag nötig. Einen solchen hat die Stadt Nittenau 2015 mit Kölbls Schlosswald GmbH geschlossen. Gibt es keinen Vertrag mehr, darf die GmbH auch den Friedhof nicht mehr weiter betreiben. Neue Gräber können aufgrund der Haltung der Stadt Nittenau und des anhängigen Rechtsstreits deshalb seit 2021 nicht mehr erworben werden.

Stadt zahlte monatelang nicht und hielt Kölbl hin

Dies Position der Stadt zur angeblichen Unwirksamkeit des Vertrags dürfte – darauf deuten erste Stellungnahmen des Verwaltungsgerichts Regensburg hin – rechtlich so nicht haltbar sein. Doch ob Kölbl bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung durchhält, ist ungewiss. Denn das Handeln der Verantwortlichen bei der Stadt Nittenau wirkt wie eine konzertierte Aktion, um ihn zu zermürben und finanziell auszubluten.

Bereits Monate vor der Kündigung des Vertrags stellte die Stadt die Zahlung der von ihr für Bestattungen und den Erwerb von Gräbern vereinnahmten Gebühren an Kölbl ein. „Ich wurde beschwichtigt damit, dass es interne Probleme gebe oder dass da was mit der Software sei“, erzählt Kölbl. Eine offensichtliche Unwahrheit, wie sich später herausstellen sollte.

Nahezu zeitgleich: Anwalts-Fax und Pressemitteilung

Nachdem rund 100.000 Euro an offenen Forderungen aufgelaufen waren, ließ man Kölbl von einer Anwaltskanzlei am 8. März 2021 per Fax informieren, dass man den Vertrag als nichtig ansehe und außerordentlich kündige. Nahezu zeitgleich ging eine entsprechende Mitteilung an die Presse.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) habe „Ungereimtheiten“ in dem Vertragswerk festgestellt, heißt es darin. Deshalb gehe man von der Unwirksamkeit dieses Vertrages aus, ließ die Stadt Nittenau Kölbl und die Medien wissen.

Dieser Umgang mit einem Vertragspartner, mit dem es zuvor fünf Jahre lang keine Probleme gegeben hatte, ist aus mehren Gründen erstaunlich.

Prüfbericht lag der Stadt seit Monaten vor

Erstaunlich ist zum einen, dass der Stadt Nittenau der entsprechende Prüfbericht des BKPV bereits seit Dezember 2020 vorlag. Der Nittenauer Stadtrat wurde bereits im Februar 2021 in nichtöffentlicher Sitzung informiert. Doch Kölbl erfuhr von alledem erst am 8. März, fast zeitgleich mit der Presse, und nachdem man ihn über drei Monate vertröstet und auf rund 100.000 Euro an offenen Forderungen hatte sitzenlassen – übrigens bis heute.

Ebenso erstaunlich ist, dass nicht Kölbl, sondern die Stadt Nittenau für das Vertragswerk verantwortlich zeichnet, das sie nun für nichtig erklären möchte und noch erstaunlicher ist, dass die Stadt bereits vor Vertragsunterzeichnung – also schon im Jahr 2015 – eine Stellungnahme des Bayerischen Gemeindetag zu just diesem Vertrag eingeholt hatte.

Die fiel zwar ähnlich kritisch aus wie der spätere Prüfbericht des BKPV, schien die Stadt Nittenau aber nicht zu interessieren – er wurde nach ein paar kleineren Änderungen unterzeichnet. Und tatsächlich war diese Stellungnahme auch unverbindlich.

So unverbindlich übrigens wie es der BKPV-Prüfbericht ist, mit dem die Stadt Nittenau 2021 eine angebliche Unwirksamkeit des Vertrags begründete. Er verpflichtet die Stadt ausdrücklich zu nichts.

Kölbl hatte zuvor einen anderen Vertrag gekündigt

Erstaunlich ist auch noch der zeitliche Zusammenhang mit einer anderen Vertragskündigung. Eine nämlich, die Kölbl zuvor vorgenommen hatte. Er beendete zum Jahresende 2020 die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Bestatter, einem Unternehmen, das zur Aevum GmbH gehört, einer Tochter des Versicherungskonzerns IDEAL.

Durch die Vertragskündigung wurde dem Bestattungsunternehmer auch der Zugang zum Verkauf von Vorsorgeversicherungen und dergleichen an Interessenten des Schlosswalds abgeschnitten, zumindest erschwert. Ein Geschäft, das weitaus lukrativer ist, als die reine Beisetzung vor Ort am Friedhof, für die es keine 400 Euro gibt.

Besteht zwischen dieser Kündigung und dem urplötzlich kritischen Blick der Stadt Nittenau auf das von ihr selbst erstellte Vertragswerk ein Zusammenhang? Es ist nicht die einzige Frage, die man uns dort nicht beantworten will.

Fragenkatalog und Gesprächsangebot: Stadt verzögert und vertröstet

Nachdem wir einen Katalog mit 16 Fragen mit der Bitte um Beantwortung und dem Angebot eines persönlichen Gesprächs geschickt haben, hören wir zunächst zwei Wochen gar nichts. Dann erhalten wir einen Anruf des Inhalts, dass man bedauere und bald antworten werde.

Schließlich, drei Wochen nach unserer Anfrage und einer neuerlichen Erinnerung, teilt man uns in ein paar dürren Worten mit, was schon in der Pressemitteilung von 2021 stand: „Aufgrund der Feststellungen und Beanstandungen im Rahmen der überörtlichen Prüfung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands geht die Stadt Nittenau von der Nichtigkeit des Dienstleistungsvertrags mit der Schlosswald GmbH aus und hat diesen zudem vorsorglich gekündigt.“

Zu allem anderen wolle man sich „aufgrund des derzeit anhängigen gerichtlichen Verfahrens“ nicht weiter äußern.

Gericht deutet an: Vertrag nicht nicht, die Stadt muss zahlen

Das Verfahren ist nun fast auf den Tag genau drei Jahren am Verwaltungsgericht Regensburg anhängig. Ein Verhandlungstermin ist bislang nicht absehbar, schon gar nicht eine Entscheidung, vor allem keine rechtskräftige. Derweil versucht Jürgen Kölbl, sich irgendwie über Wasser zu halten, trotz der, so nennt er es, „aggressiven Vorgehensweise“ der Stadt Nittenau.

Das Gericht hat in ersten Schreiben aber zweierlei angedeutet: Von einer Unwirksamkeit des kompletten Vertragswerks sei wohl nicht auszugehen – und: selbst wenn dem so wäre, hätte Kölbl bzw. dessen Schlosswald GmbH einen Anspruch auf angemessene Vergütung für die zuletzt durchgeführten Bestattungen. Doch die Mühlen der Justiz mahlen langsam – und genau darauf scheint man in Nittenau zu setzen.