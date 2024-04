Regensburger SPD im Stadtbahnfieber

Auf ihrer Stadtverbandsdelegiertenkonferenz erklärt sich die SPD zur „Stadtbahnpartei“. Die Optimierung des Bussystems werde die Stadt teurer kommen, warnt die OB.

Von Burkhard von Grafenstein

Auf ihrer Stadtverbandsdelegiertenkonferenz am Sonntag im Gewerkschaftshaus hat die SPD Regensburg einstimmig einen Antrag verabschiedet, in dem sie sich zur „Stadtbahnpartei“ erklärt und uneingeschränkt für ein „Ja“ zur Stadtbahn beim Bürgerentscheid am 9. Juni wirbt. Zuvor sprachen sich Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Stadtratsfraktionsvorsitzender Thomas Burger, Stadtverbandsvorsitzender Raphael Birnstiel, Europakandidat Thomas Rudner, Landesvorsitzende Ronja Endres und der Referent Wolfgang Bogie vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) für die Stadtbahn in Regensburg aus.

„Wir brauchen die Stadtbahn!“, verkündete Maltz-Schwarzfischer. Leider gebe es aber Verwirrung um die Finanzierung. Es kursierten Zahlen von 1,2 Milliarden Euro Gesamtkosten, von denen 800 Millionen die Stadt aufzubringen hätte. Letzteres träfe aber definitiv nicht zu. Die Oberbürgermeisterin geht derzeit von Kosten für die Stadt von 460 Millionen aus (mehr dazu hier). Es sei auch zu beachten, dass die Stadtbahn nicht innerhalb eines Investitionszeitraum fertiggestellt sein werde.

Zur Finanzierung gibt es Ideen…

Auch Städte, denen es finanziell schlechter gehe als Regensburg, schafften es, ihre Stadtbahn zu finanzieren. Aktuell wisse man noch nicht, wie die Finanzierung konkret dargestellt werde, das heiße jedoch nicht, „dass wir überhaupt keine Ideen haben, ob wir es jemals finanzieren“. Möglicherweise werde eine eigene Projektgesellschaft gegründet. Über den regulären Haushalt werde die Stadtbahn nicht finanziert werden. Burger brachte in diesem Zusammenhang auf der Konferenz die Idee eines „Sondervermögens“ ins Spiel.

Birnstiel warnte vor einem „Verkehrskollaps“ wenn die Stadtbahn verhindert werde. Bogie, Vorsitzender des lokalen VCD, war es vorbehalten, die Argumentation für die Stadtbahn noch breiter zu unterfüttern. Eine Stadtbahn könne drei Busse ersetzen, was aufgrund des Busfahrermangels wie gerufen kommen, um die Binnenpendelung in der Stadt zu unterstützen. 300 Fahrgäste, Fahrräder, Rollstühle und Kinderwägen könne eine Bahn aufnehmen.

Bogie: „Alternativen können Verkehrsinfarkt nicht abwenden“

Die von Stadtbahngegnern gennannten Alternativen wie Wasserstoffantriebe, Platooning (elektrische Ankopplung von Fahrzeugen) und autonomes Fahren könnten den drohenden Verkehrsinfarkt nicht abwenden. Elektrobusse eines Busbahn-Systems hätten ihre Grenzen, seien zu schwer und würden Betontrassen benötigen, weil der Teer sonst Fahrspuren bekommen würde.

Nur 30 Prozent der Stadtbahnfahrten würden im Mischverkehr stattfinden, hingegen 70 Prozent auf separaten Strecken, 50 Prozent sogar auf Rasengleisen. Auch oberleitungsfreies Fahren sei teilweise möglich. Elektromobilität sei in jeder Hinsicht effizienter als der Verbrenner. Die Stadtbahn habe eine dreimal höhere Lebensdauer als Busse.

Die Nutzen-Kosten-Untersuchung der Stadtbahn habe einen glänzenden Wert errechnet, sie sei daher „wirklich ein Geschenk für Regensburg“, das nunmehr mit höchstem Fahrkomfort auf „leisen Gleisen in die Zukunft reisen“ könne. Bogie wies darauf hin, dass 49 Städte in Deutschland eine Stadtbahn hätten, auch Städte, die kleiner als Regensburg seien. Die Stadtbahn sei ein erprobtes Verkehrsmittel mit langer Tradition.

Dauerstau bei Negativ-Entscheid?

Negativ vermerkte Bogie, dass Gegner der Stadtbahn oft Infoveranstaltungen stören würden, obwohl eine positive Stimmung in der Bevölkerung vorhanden sei. Er befürchtet einen Imageschaden für Regensburg, wenn die Stadtbahn abgelehnt wird, dies werde durch die Republik gehen. In der Zukunft werde es bei einem Negativentscheid überall Stau geben, zumal mit der Sallerner Regenbrücke werde viel Autoverkehr nach Regensburg kommen.

Maltz-Schwarzfischer kündigte an, dass bei einem negativen Bürgerentscheid das Bussystem optimiert werden müsse, sogar ein zweiter Betriebshof dann unerlässlich sei. Auf 30 Jahre gerechnet werde das Bussystem die Stadt teurer kommen als die Stadtbahn.