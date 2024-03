„Händelbares Milliardenprojekt“: Bürgerentscheid über Stadtbahn Regensburg am 9. Juni

Der Nutzen der Stadtbahn übersteigt laut der nun vorliegenden Untersuchung die Kosten um das Anderthalbfache, dennoch werden laut aktuellen Hochrechnungen über 400 Millionen Euro durch die Stadt Regensburg zu schultern sein. Zeitgleich zur Europawahl soll es einen Bürgerentscheid geben.

„Sind Sie dafür, dass die Stadt Regensburg die Planungen für eine Stadtbahn fortsetzt?“ Diese Frage wird den Regensburgerinnen und Regensburgern am 9. Juni, zeitgleich zur Europawahl, im Rahmen eines Bürgerentscheids zur Entscheidung vorgelegt. Kommende Woche soll der Stadtrat dieses Vorgehen inklusive des dafür vorgesehenen Infoblatts noch absegnen.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch trat Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer der Lesart entgegen, dass sie sich dabei von der CSU habe treiben lassen. Für das Projekt sei eine „Rieseninvestition“ notwendig. Deshalb müsse die Stadtbahn auch von weiten Teilen der Gesellschaft getragen werden.

Außerdem wisse man ja, „wie die Regensburger sind“, sagt die Oberbürgermeisterin. Diese würden, das hätten diverse Bürgerentscheide in der Vergangenheit gezeigt, dann eben selbst Unterschriften sammeln, um eine Abstimmung herbeizuführen. Und diese käme dann womöglich zum falschen Zeitpunkt.

Planungsreferent spricht „eindeutige Empfehlung pro Stadtbahn“ aus

Dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die Entscheidung über eine Fortsetzung der Stadtbahn-Planungen in die Hände der Bürgerinnen zu legen, davon ist Maltz-Schwarzfischer überzeugt. Am Mittwoch stellt sie mit den Vertretern von Stadtwerk und Stadtverwaltung Neuigkeiten zur Streckenführung und das mit Spannung erwartete Ergebnis der Nutzen-Kosten-Untersuchung vor.

Damit, dass der Faktor über dem Wert 1 liegen würde, was eine grundsätzliche Förderfähigkeit gewährleistet, hatte wohl jeder gerechnet. Das Ergebnis von 1,54, zu dem man aufgrund der standardisierten Bewertungsvorgaben des Bundesverkehrsministeriums und der Verkehrsminister der Länder gekommen ist, bewertet Planungsreferent Florian Plajer aber auch als „eindeutige Empfehlung pro Stadtbahn“.

Andere Städte wie Karlsruhe, Saarbrücken und Mannheim, wo es um Ergänzungen des bestehenden Straßenbahnnetzes geht, hätten Werte zwischen 1,06 und 1,27 erreicht, so Plajer. Kiel, wo ähnlich wie in Regensburg ein komplett neues Stadtbahnnetz in Planung ist, liegt mit 1,47 immer noch unter dem Regensburger Ergebnis.

Hochrechunung für 2030 prognostiziert Gesamtkosten von 1,2 Milliarden

Plajer spricht mit Blick auf diesen Wert, der im Grunde besagt, dass der Nutzen das Anderthalbfache der Kosten bringt, von einem „Türöffner“ für Fördergelder. Diese Fördergelder braucht es freilich auch.

Nach heutigen Preisen liegen die Gesamtkosten für die Stadtbahn – inklusive der bisher ausgegebenen Planungsmittel – laut Plajer bei 880 Millionen Euro. Rechne man das auf das Jahr 2030 hoch – was aber immer „ein Blick in die Glaskugel“ sei – beziffert der Planungsreferent die notwendigen Investitionen auf 1,2 Milliarden Euro.

Förderquote für alle Kosten von gut 60 Prozent

Quer über alle Bereiche – Stadtbahnnetz, 24 Fahrzeuge mit einer Länge von 45 Metern, Betriebshof, Planungsmittel, Verlegung von Anlagen Dritter – rechnet man mit einer Förderquote durch Bund und Land von etwas mehr als 60 Prozent. Den städtische Anteil nach Abzug von Fördermitteln durch Bund und Land beziffert Plajer auf 334 (aktuelle Preise) bzw. 464 Millionen Euro (Hochrechnung für 2030). Das entspricht einer Förderquote von etwas mehr als 60 Prozent.

Die Stadtbahn sei „sicherlich ein Milliardenprojekt“, so der Planungsreferent. Die Kosten für die Stadt aber befänden sich in einer absolut „händelbaren Größenordnung“.

Sandgasse raus, Gewerbepark rein

Bei all diesen Zahlen gehen die Stadtbahnplaner mittlerweile von einem Netz aus, dass sich im Vergleich zur ersten Machbarkeitsstudie deutlich verändert und konkretisiert hat. Die Sandgasse in der Konradsiedlung, neben der Wöhrdstraße und Burgweinting einer der drei Hot Spots des Protests gegen die Stadtbahnpläne, flog nach einer Prüfung verschiedener Alternativrouten aus den Planungen raus.

Beim nun favorisierten Kernnetz endet die von Burgweinting kommende Linie A an der Aussigerstraße auf Höhe der Kirche St. Konrad. Diese Linie A wird zudem über die sogenannte Südspange vorbei an Jahn-Stadion, Uniklinik und Universität zum Hauptbahnhof und von dort in den Stadtnorden geführt. Das ursprüngliche Kernnetz verlängert sich dadurch von 14,5 auf 17 Kilometer.

Die ursprünglich über Wutzlhofen geplante Anbindung der Stadtbahn an die Eisenbahn entfällt. Stattdessen fährt die ebenfalls von Burgweinting startende Linie B, die ursprünglich in der Isarstraße bei der Heilig-Geist-Kirche geendet hätte, nun vorbei an DEZ und Gewerbepark zum Endpunkt Walhalla-Bahnhof.

„Begeisterung ist kein Kriterium“

Diese Umplanung sei keinesfalls den Protesten vieler Sandgassler geschuldet, so die OB. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir alle Alternativstrecken prüfen.“ Zwischenzeitlich habe sich herausgestellt, das die Variante A2-B2, so der Name der von den Planern empfohlenen Trassenführung, die höchste „Verkehrswirksamkeit“ aufweise, also ein deutlich höheres Potential an Anwohnerinnen und Arbeitsplätzen entlang der Strecke als eine Trasse durch die Sandgasse.

„Wir haben nicht umgeplant, weil sich dort viele Leute beschwert haben“, so die OB. „Für die Nutzen-Kosten-Untersuchung ist die Begeisterung in der Bevölkerung kein Kriterium“, sagt auch Plajer.

OB: Auch Stadtbahn-Alternativen wären teuer

Maltz-Schwarzfischer gibt sich überzeugt, dass man das Geld in die Stadtbahn investieren müsse, „wenn man es mit der Verkehrswende ernst meint“. Wenn man sich dagegen entscheide, dann flössen die Fördergelder eben woanders hin und man müsse dann über Alternativen zur Stadtbahn nachdenken. „Aber auch dafür wären hohe Investitionen nötig.“

Gleichzeitig betont sie, dass auch bei einem Bürgerentscheid, der pro Stadtbahn ausfällt, noch längst nicht gesagt sei, dass diese dann auch definitiv gebaut werde.

„Das passiert nur, wenn wir uns zu dem Zeitpunkt auch sicher sind, dass wir den notwendigen Eigenanteil aufbringen können.“ Im Moment gehe es ums Weiterplanen. Und um die Regensburger darüber entscheiden zu lassen, lägen jetzt genügend Fakten auf dem Tisch.

Kommende Woche werden die Stadträte am Dienstag im Stadtbahnausschuss über die Nutzen-Kosten-Untersuchung, Kostenschätzung und Fördervolumen die empfohlene Trassenführung informiert. Am Mittwoch soll dann im großen Plenum der Bürgerentscheid auf den Weg gebracht werden.