Stadtbahn-Wahlkampf in Regensburg mal unterirdisch: Hakenkreuz contra AfD-Keule

Die einen schmieren Hakenkreuze auf Pro-Stadtbahn-Plakate, die anderen stellen die BI Gleisfrei der Stadtbahngegner in die AfD-Ecke. Das Niveau ist in beiden Fällen beschämend und primitiv.

„Fuck U“. „Asozial.“ Hakenkreuz. Das dumpfe Niveau, dass bislang unbekannte Stadtbahngegner in Burgweinting in der Nacht von Samstag auf Sonntag an den Tag gelegt haben, hat die Polizei auf den Plan gerufen.

Wegen beschädigter und beschmierter Pro-Stadtbahn-Plakate wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Außerdem wegen Diebstahl und – das hingeschmierte Hakenkreuz – wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Bei der Polizeiinspektion Süd liegen laut einer Sprecherin Strafanzeigen wegen insgesamt fünf Plakaten vor.

Stadtbahngegner auf Zerstörungstour

Mehrere Zuschriften betroffener Anwohner, bei denen die Plakate auf Privatgrund beschmiert, zerstört oder entwendet wurden, oder wo beleidigende Briefchen hinterlassen wurden, legen aber nahe, dass es sich um mehr Fälle handeln dürfte. Nicht alle haben Strafanzeige erstattet.

Und es kommt nicht nur in Burgweinting vor. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht in schöner Regelmäßigkeit eingetretene Pro-Stadtbahn-Aufsteller, beschmierte oder zerrissene Plakate.

„Es macht uns sehr betroffen, dass auf eine sachliche, politische Meinungsäußerung in einer derartigen Form reagiert wird, die uns persönlich beleidigt und bedroht“, schreibt uns ein Anwohner. Während Stadtbahngegner, deren Häuser an der möglichen Trasse lägen, unbehelligt „monströse Banner mit abstrusen und falschen Angaben anbringen, werden Stadtbahnbefürworter auch mit militanten ‘Mitteln’ bekämpft“, teilt uns ein anderer angesichts dieser nächtlichen Zerstörungsaktion mit.

BI Gleisfrei beklagt ebenfalls zerstörte Plakate

Allerdings ist diese primitive Form der Auseinandersetzung offenbar keine Einbahnstraße.

Christian Pöschl, Sprecher der BI Gleisfrei, die sich gegen eine Stadtbahn ausspricht, distanziert sich zwar zum einen „deutlich“ von den Schmierereien und Pamphleten. Das sei nicht der Stil der BI Gleisfrei. Man lege „großen Wert auf respektvollen Umgang miteinander und eine Kommunikation auf Augenhöhe“, sagt er. „Im Gegensatz zu manchen Befürwortern.“

Pöschl beklagt nämlich seinerseits, dass in den zurückliegenden Monaten auch „über 40 Plakate“ der Bürgerinitiative zerschnitten und zerstört worden seien. „Das nimmt man meistens hin und ärgert sich.“ Auch wenn die BI schon wegen Fällen in der Wöhrdstraße und in Burgweinting ebenfalls mal Anzeige erstattet habe.

Inflationärer Vorwurf: AfD-Nähe

Was den Sprecher der Bürgerinitiative aber viel mehr trifft, sind die Verunglimpfungen auf persönlicher Ebene, mit denen die organisierten Stadtbahngegner zu kämpfen hätte. Vor allem, dass man in die Nähe von Rechtsradikalen, der AfD gerückt werde, nur weil die sich ebenfalls gegen das Projekt ausspricht.

Mehrere Screenshots aus Facebook und Instagram belegen das. Man sei der „AFD nahe“, heißt es zum Beispiel regelmäßig im populären Account „Stadtbahn Regensburg unofficial“ oder auch dass „Hetze“ gegen die Stadtbahn aus der „AFD-Hochburg“ komme.

Aber auch namhafte Stadtbahn-Befürworterinnen springen auf diesen Zug auf, sprechen in Postings von einer „Allianz“ zwischen der BI Gleisfrei und der AfD und davon, dass man die Unterstützung durch eine menschenverachtende Partei akzeptiere, wenn man die Bürgerinitiative unterstütze.

Aussagen, mit denen man die BI in toto in die rechtsextreme Ecke stellt und sie mehr oder weniger gleichsetzt mit einer Partei, unter deren Dach sich Rassisten, Neonazis, Kriminelle und Vaterlandsverräter versammeln.

Verharmlosung von Rechtsextremismus

Egal, was man von manchen Aussagen und Argumenten der BI Gleisfrei halten mag: Stadtbahnbefürworter, die so vorgehen, begeben sich auf ein ähnlich beschämend-primitives Niveau wie die Contra-Schmierer in Burgweinting. Tatsächlicher Rechtsextremismus wird verharmlost, der Kampf dagegen delegitimiert.

Dem dahinter stehendem Anliegen, Menschen vom Nutzen der Stadtbahn zu überzeugen, nutzt es in etwa genau so viel wie den Gegnern ein hingeschmiertes Hakenkreuz oder ein „Fuck U“.