Energiekrise und Trägheit bei LED-Umstellung kosten Regensburg Hunderttausende

Eine „exorbitante Steigerung“ der Stromkosten für Ampeln verzeichnet die Stadt Regensburg 2023. Als Grund nennt die Stadt die nicht vorhersehbare Energiekrise, doch es liegt auch an der geradezu gemächlichen Umstellung auf LED. Die kam zuletzt fast zum Erliegen.

Eine Kostensteigerung um fast 350 Prozent von 199.650 auf 676.300 Euro beim Strom für Lichtsignalanlagen verzeichnet die Stadt Regensburg für das letzte Jahr. In der Beschlussvorlage für den Verwaltungs- und Finanzausschuss, wo die Stadträtinnen kürzlich zusätzliche Haushaltsmittel dafür bewilligen mussten, wird dieser Umstand ungeschönt als „exorbitanten Steigerung“ bezeichnet. Doch damit – Energiekrise im Zuge des russischen Angriffskriegs – habe niemand rechnen können.

Es unterbleibt auch jedwede Andeutung, dass das etwas mit einer verfehlten Einkaufspolitik bei der REWAG zu tun haben könnte, was gelegentlich als Vorwurf herhalten musste, um den früheren Vorstandschef Torsten Briegel zu schassen. Das Ganze ist, folgt man der Argumentation von Stadt und REWAG, wo man den Strom für die Lichtanlagen eingekauft hat, einfach Pech gewesen.

Haushaltskunden: plus 40 Prozent, Stadt Regensburg: plus 340 Prozent

REWAG-Sprecher Martin Gottschalk begründet die gewaltige Steigerung damit, dass die Strommenge, welche die Stadt Regensburg für 2023 benötigte, im Jahr 2022 beschafft werden musste. Damals seien die Preise aber gerade auf Rekordniveau gestiegen – historischer Höchststand im August 2022.

Der vergleichsweise kurzfristige Zeitpunkt dieser Anschaffung der städtischen Energie folgt laut Gottschalk auch den üblichen Gepflogenheiten.

Der Grund, warum private Haushaltskunden der REWAG im Jahr 2023 eine Preissteigerung von „lediglich“ rund 40 Prozent (von 25,51 auf 36,57 Cent/kWh) hinnehmen mussten und die Stadt mehr als das Dreifache von 2022 hinblättern durfte, liegt Gottschalk zufolge einfach an unterschiedlichen Einkaufsstrategien.

„Im Unterschied zu den Privatkunden, für die wir als Grundversorger langfristig beschaffen, werden im Falle von Großkunden, wie es letztlich auch die Stadt Regensburg ist, Energiemengen immer recht kurzfristig, soz. je nach Auftrag eingekauft“, so Gottschalk. Das habe für solche Großkunden üblicherweise den Vorteil, dass man abwarten könne, „wann die Preise besonders günstig sind“.

Doch diese Strategie ging für das vergangene Jahr ordentlich nach hinten los, oder war, wie es die Stadt Regensburg in einer Stellungnahme ausdrückt, „offensichtlich unvorteilhaft“.

Mögliche Kostenersparnis: 89 Prozent, auf LED umgestellte Ampeln: vier Prozent

Bei der unerwarteten Kostensteigerung auf fast 700.000 Euro geht es übrigens nur um die knapp 190 Lichtsignalanlagen – Ampeln – der Stadt Regensburg. Und neben der nicht vorhersehbaren Energiekrise fiel der Stadt hier zusätzlich etwas auf die Füße, worauf Umweltinitiativen, Vereine und einzelne Parteien bereits seit Jahren hinweisen: die zuletzt fast in Untätigkeit mündende Behäbigkeit bei der Umstellung auf LED.

Die Stadt selbst spricht auf ihrem Internetauftritt von einer „kontinuierlich steigenden finanziellen Belastung“ angesichts der Stromkosten und davon, dass man bei der Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED „circa 89 Prozent“ dieser Kosten sparen könne. Durch dieses erhebliche Einsparpotential würden sich auch die notwendigen Ausgaben für den „kostspieligen Umbau des Steuergeräts der jeweiligen Lichtsignalanlage“ amortisieren. Deshalb seien dies „Projekte mit Vorbildcharakter“.

Doch trotz all dieser Vorteile, welche die Stadt selbst geradezu verschwenderisch ins Feld führt, hat man laut eigener Veröffentlichung von den knapp 190 Signalanlagen seit 2017 bislang ganze acht auf LED umgestellt.

Straßenbeleuchtung schneller auf LED: eine alte Forderung

Langsam geht es auch bei der Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung insgesamt voran – ungleich mehr Lampen, deutlich höhere Kosten und entsprechende Einsparpotentiale in Sachen Euro und CO2. Darauf weist beispielsweise Wolfgang Wegmann, unter anderem Vorstand beim Solarförderverein SAMOS, im Gespräch mit unserer Redaktion hin.

Bei der Erstellung des städtischen Leitbildes Energie und Klima 2016/17 sei diese Umstellung auf LED „als dringliche Maßnahme von der teilnehmenden Zivilgesellschaft als sehr hoch bewertet“ worden, so Wegmann. In der Endfassung aber sei „das komplette Thema dann herausgestrichen worden“. Wegmanns nüchterne Bilanz: „Seit 2016 treten wir mit der Stadt bei diesem Thema regelmäßig fast auf der Stelle.“

Erst 2021 hatten 26 Vereine, Initiativen und Umweltverbände in einem Offenen Brief an Umweltbürgermeister Ludwig Artinger zum „Green Deal Regensburg“ unter anderem die komplette Umrüstung der Beleuchtung von Straßen und öffentlichen Einrichtungen auf LED-Technik bis Mitte 2023 gefordert. Zum wiederholten Mal.

Wenn es in dem Tempo weitergeht, braucht man noch über 50 Jahre

Die traurige Realität: Seit Beginn der ersten Umrüstungen 2009 hat die Stadt es bis Ende 2023 gerade einmal geschafft, etwas mehr als 60 Prozent der Straßenbeleuchtung umzurüsten – laut eigenen Angaben etwa 11.000 Lampen. Seit 2022 hat man aber offenbar komplett die Lust daran verloren.

Für 2022 und 2023 war angekündigt, pro Jahr mindestens 2.000 Leuchten auszutauschen. Ein ohnehin nicht sonderlich ambitioniertes Ziel. Geworden sind es am Ende laut den eigenen städtischen Veröffentlichungen gerade einmal 235. Insgesamt in beiden Jahren.

Geht es in dem Tempo weiter, braucht man noch über 50 Jahre für die übrigen 40 Prozent der Beleuchtung.

2023: 3,4 Millionen Euro für Straßenbeleuchtung veranschlagt

„Die Beleuchtung stellt mit circa 5,7 Gigawattstunden pro Jahr (rund 38 Prozent des Gesamtverbrauchs) den größten Verbraucher dar und ist daher entsprechend kostenintensiv“, ist im Energiebericht der Stadt von 2019 zu lesen.

Hier wäre am einfachsten jede Menge Energieeinsparung – 50 Prozent und mehr – durch eine Umstellung auf LED zu erreichen, sagt Wolfgang Wegmann. Gut fürs Klima und den städtischen Haushalt.

2022 gab die Stadt Regensburg laut dem aktuell gültigen Haushaltsplan rund 2,05 Millionen Euro an Stromkosten für Straßenbeleuchtung aus. Für das Jahr 2023 sind es mit 3,4 Millionen Euro mehr als das Anderthalbfache. Allerdings ist das bisher nur der bei den Haushaltsplanungen angesetzte Betrag, nicht der abschließende.