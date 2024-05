Erzwingungsstreik gegen DumpinglÃ¶hne sorgt fÃ¼r Aufruhr am Uniklinikum Regensburg

Die Beschäftigten der Service-GmbH am Uniklinikum Regensburg sind am Donnerstag in einen unbefristeten Streik getreten. Über die Hälfte der Belegschaft kam zu einer ersten Kundgebung.

An der Uniklinik Regensburg (UKR) scheint eine gewisse Panik ausgebrochen zu sein. Zumindest steht das Handy von Gewerkschaftssekretär Sven Czekal und anderen verdi-Vertretern nicht mehr still, während sie inmitten einer Menschentraube beim Gewerkschaftshaus in der Richard-Wagner-Straße stehen. Philipp Atzler, Geschäftsführer der KDL GmbH, ausgelagerte Dumpinglohn-Gesellschaft am Uniklinikum, sei der Ansicht, dass der Notdienst zu knapp besetzt sei, erzählt Czekal. „Wir haben aber jetzt mal durchgezählt.“ Da sei Atzler wohl auf dem falschen Dampfer.

Doch natürlich ist es ärgerlich für den Geschäftsführer der Krankenhausdienstleistungsgesellschaft, der seine Brötchen übrigens hauptberuflich als Abteilungsleiter am UKR verdient, dass der lange angekündigte Erzwingungsstreik von Reinigungskräften für OP-Säle und Intensivstationen und Beschäftigten, die unter anderem in der Patientenbegleitung und im Hol- und Bringdienst tätig sind, schon am ersten Tag deutliche Auswirkungen zeitigt.

„Die Schnauze voll“ von der Ungleichbehandlung

Auswirkungen, deren Sichtbarkeit nach außen man gerne minimieren möchte. Als unsere Redaktion kürzlich Fotos von Müll und Dreckwäsche veröffentlichte, die sich bereits angesichts des letzten Warnstreiks am Uniklinikum stapelte, folgte eine nachdrückliche Aufforderung, solche Bilder nicht zu veröffentlichen. Das sei nicht zulässig (Das sehen wir anders und veröffentlichen hier ein Video davon.).

Vor dem Gewerkschaftshaus haben sich am Donnerstag gut 150 KDL-Beschäftigte versammelt, mehr als die Hälfte der Gesamtbelegschaft, in der überwiegenden Mehrheit Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, die keinen Hehl daraus machen, dass sie „die Schnauze voll“ haben von der Zwei-Klassen-Gesellschaft am Uniklinikum.

DGB-Chef: „Skandal, der seit 20 Jahren flächendeckend praktiziert wird“

Die Schnauze voll von 13,50 Euro die Stunde, Verweigerung von Corona-Prämie und Inflationsausgleich, von der Ungleichbehandlung, die dazu führt, dass sie oft nur etwas mehr als die Hälfte dessen verdienen, was ihre direkt am Uniklinikum beschäftigten Kolleginnen und Kollegen bekommen. Die Schnauze voll davon, dass das Geld nur mit Zweit- und Drittjobs zum Leben reiche.

Christian Dietl, Geschäftsführer der DGB-Region Oberpfalz und damit Vertreter von knapp 90.000 Gewerkschaftsmitgliedern, spricht in einem Grußwort von einem „Skandal, der seit 20 Jahren flächendeckend praktiziert wird“. Zum Beispiel auch in Erlangen und Würzburg. Dass das Uniklinikum und damit der Freistaat Bayern mit 51 Prozent die Mehrheit an der KDL hält und dieses Lohndumping, wie es die Gewerkschaft verdi ausdrückt, „im öffentlichen Auftrag“ stattfindet, macht diesen Skandal umso größer.

Statt Gespräche gab es Drohungen und Verbotsversuche

Bereits seit Jahren gibt es die Forderung, die Entlohnung der KDL-Beschäftigten an den Tarifvertrag der Länder anzugleichen, der ansonsten am Uniklinikum gilt. Im März gab es erste Warnstreiks, die Aufforderung an die Geschäftsführung, sich zu Verhandlungen an einen Tisch zu setzen.

Allerdings ohne Resonanz von Geschäftsführung, UKR-Leitung und dem verantwortlichen bayerischen Wirtschaftsministerium Stattdessen kam es zu, so erzählen es Beschäftigte, Drohungen und emotionalen Ausbrüchen des Geschäftsführers bei Betriebsversammlungen und bislang erfolglosen Versuchen, Streiks gerichtlich untersagen zu lassen. Jetzt mache man eben ernst, sagt die Betriebsratsvorsitzende Nelli Nentschuk. „Wir haben keine Angst mehr.“ Und Christian Dietl rät den Anwesenden: „Zieht es durch. Ihr vertretet ein gesamtgesellschaftliches Anliegen.“

Kommunalpolitik macht sich rar

Der Demonstrationszug zum Alten Rathaus ist denkbar laut. Passanten, die aus den Sprechchören und Transparenten mitbekommen, dass es um schlechte Bezahlung am Uniklinikum geht, spenden teilweise Applaus, recken den Daumen nach oben.

Zur Abschlusskundgebung vors Rathaus dann hat es aus der Kommunalpolitik – trotz vorheriger Ankündigung – nur Stadtrat Alexander Irmisch von der SPD geschafft. Die OB, Bürgermeisterin Freudenstein und Bürgermeister Artinger ließen sich dem Vernehmen nach entschuldigen.

Irmisch allerdings stärkt den streikenden Beschäftigten mit deutlichen Worten den Rücken. „Es ist eine Sauerei, wie mit euch umgegangen wird“, sagt er. Es können nicht sein, dass diejenigen, ohne die das Krankenhaus nicht laufen würde, zu derart schlechten Löhnen arbeiten müssten.

Freitag: Streik direkt vor dem Uniklinikum

„Das ist erst der Auftakt“, kündigt Gewerkschaftssekretär Czekal in seinem Schlusswort an. Dann muss er hoch ans Uniklinikum, um mit KDL-Geschäftsführer Atzler zu verhandeln. Nicht über vernünftige Löhne. Gespräche darüber verweigern die Verantwortlichen am UKR bislang noch. Es geht darum, ob der Notdienst tatsächlich nicht mit ausreichend Personal besetzt ist, wie Atzler behauptet. Ein verdi-Vertreter, der vor Ort war, um durchzuzählen sagt: „Der Geschäftsführer lügt wie gedruckt.“

Am Freitag werden die Beschäftigten ihren Streik direkt vor dem UKR fortsetzen.