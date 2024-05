Nach Auftritt bei Pflege-Demo in Regensburg: Macht Hubert Aiwanger den Dumpinglöhnen an Bayerns Unikliniken ein Ende?

Bei einer Kundgebung zum Thema Pflege in Regensburg lässt sich Hubert Aiwanger mit den streikenden Beschäftigten der KDL am Uniklinikum Regensburg ablichten. Als bayerischer Wirtschaftsminister hätte er einigen Einfluss, um für ein Ende der schlechten Bezahlung zu sorgen.

Die Enttäuschung ist Daniela Liegl nicht nur anzusehen, die Hauptorganisatorin der Kundgebung „Pflege formiert sich – Versprechungen reichen nicht!“ spricht es auch mehrfach offen aus, wie „beschämend und traurig“ es sei, dass sich so wenig Leute für das Thema interessieren, über das gerade am Regensburger Domplatz informiert werden soll. „Die Pflege ist ja so unwichtig“, ruft die Gründerin des Burgweintinger Pflegediensts hörbar frustriert gegen Ende der gut zweistündigen Veranstaltung zu der spärlichen Schar an Zuhörerinnen von der Bühne hinunter. Wohlwollend geschätzt sind in der Spitze vielleicht 200 Menschen gekommen, ein Großteil von auswärts angereist.

WERBUNG









Der bayerische Wirtschaftsminister und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist nach seinem viertelstündigen Redebeitrag, einem anschließenden TV-A-Interview, Selfies und Fotos mit ein paar der Anwesenden schon vor über einer Stunde wieder abgereist. Bemerkenswert: Der stellvertretende Ministerpräsident lässt sich unmittelbar nach seiner Ankunft am Domplatz milde lächelnd auch mit einer Delegation der KDL mbH ablichten.

Service-GmbH am Uniklinikum Regensburg: der Freistaat hält die Mehrheit

Die Beschäftigten der Servicegesellschaft am Uniklinikum Regensburg (UKR) sind Anfang Mai in einen Erzwingungsstreik getreten, um eine anständige Bezahlung zu erreichen (Mehr darüber). Sie fordern die Angleichung an den ansonsten am UKR gültigen Ländertarif, der je nach Beschäftigungsdauer annähernd 50 Prozent über dem liegt, was die KDL bezahlt. Das kann auf dem Lohnzettel bis zu 1.000 Euro weniger im Monat bedeuten.

Verantwortlich für dieses Lohndumping bei den ausgelagerten „Service-GmbHs“, die es auch in Würzburg und Erlangen gibt, ist letztlich der Freistaat Bayern. Der hält beispielsweise über das Uniklinikum Regensburg mit 51 Prozent die Mehrheit an der KDL, hätte also Bezahlung und Beschäftigungsbedingungen in der Hand.

Bislang aber verweigern Uniklinikum und KDL-Geschäftsführung jedwedes Gespräch mit Betriebsrat und Gewerkschaft über eine Tarifangleichung und verschicken interne Mitteilungen zweifelhaften Inhalts. Das unmittelbar zuständige bayerische Wissenschaftsministerium hält sich raus.

Aiwanger: „Wir als Politik müssen uns euch gegenüber anständiger verhalten.“

In seiner Rede am Samstag versichert der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger den Anwesenden: „Wir als Politik müssen uns euch gegenüber anständiger verhalten. Wir dürfen euch nicht weiter ausnutzen. Wir müssen euch mehr bezahlen, bessere Arbeitsbedingungen geben, damit ihr weiterhin diesem System nutzt.“

Es bleibt unklar, ob Aiwanger bewusst ist, mit wem er zuvor für ein Foto posiert hat und wer die Leute sind, die während seiner Rede die Bühne mit ihren Forderungen, Transparenten und Plakaten flankiert haben. Kurz vor seiner Abfahrt aber nimmt er noch ein Plakat der KDL-Beschäftigten entgegen, faltet es ordentlich zusammen und steckt es in die Innentasche seiner Jacke, ehe er Regensburg wieder verlässt.

Als Mitglied der bayerischen Staatsregierung jedenfalls hätte Aiwanger einigen Einfluss auf die Bezahlung und Arbeitsbedingungen an den bayerischen Universitätskliniken.

Nur zwei Politiker bei Pflege-Kundgebung

Aiwanger ist neben dem Regensburger CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen Eberwein, der kommt in Stellvertretung des früheren bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek, einer von nur zwei Politikern, die bei der Kundgebung am Samstag sprechen. Dabei habe man längst nicht nur Vertreter von CSU und Freie Wähler eingeladen, versichert Organisatorin Liegl. Doch von den anderen Parteien sei niemand gekommen.

Politisch klug ist das nicht, denn die Kundgebung am Samstag hebt sich zum überwiegenden Teil wohltuend ab von den teils offensichtlich parteipolitisch motivierten und gelegentlich auch aggressiven Anti-Ampel-Veranstaltungen, die es im Zuge und als Ausfluss der Bauern-Proteste gab. Auch als Grüner oder Sozi käme man am Samstag wohl zu Wort und ins Gespräch.

Eberwein fordert Schulterschluss

Auf der Bühne sprechen Betroffene aus der Pflege, aber auch Medizinerinnen, ein Apotheker und ein Landwirt über die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, gelegentlich werden Lösungsvorschläge oder Forderungen an „die Politik“ formuliert – nicht an einzelne Parteien oder Personen in Regierungsverantwortung.

Selbst CSU-Abgeordneter Jürgen Eberwein, der ganz zum Schluss zu Wort kommt, spart sich größere Seitenhiebe in Richtung Berlin und parteipolitisches Geplänkel, gesteht eher ein: „Es besteht kein Erkenntnisproblem, wir brauchen Lösungen.“ Und für solche Lösungen brauche es den „Schulterschluss miteinander“.

Wettern gegen Lauterbach, Sticheleien gegen Cannabis und Bürgergeld

Lediglich Hubert Aiwanger kann es nicht lassen und wettert in seiner ansonsten vergleichsweise zahmen Rede gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und „seine Lobbyisten“, die Cannabisfreigabe und streift natürlich das in seinen Augen zu hohe Bürgergeld – nicht ohne Beifall dafür zu bekommen.

Franz Huber, Vorsitzender des Vereins „Hand in Hand für unser Land“, der Liegl bei der Organisation der Kundgebung unterstützt hat, lässt es sich nicht nehmen, die vor geraumer Zeit von Aiwanger (ebenfalls in Regensburg) in die Welt gesetzte Verschwörungserzählung zu wiederholen, dass es schon „ein bissl ein System“ habe, „dass man die Wirtshäuser ausbluten lässt, dass einfach zusperren, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt einfach geringer wird“.

Pflegekräfte und Mediziner sprechen über ihren Berufsalltag

Diese vereinzelten Ausreißer können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den Rednerinnen und Rednern und auch den Organisatoren augenscheinlich vor allem darum geht, von der Politik gehört zu werden. Etwa wenn es um so Kleinigkeiten geht wie den Parkausweis in Regensburg, der mobile Pflegedienste zusätzlich zu allen anderen Belastungen weitere 90 Euro kostet, wie Daniela Liegl beklagt. Oder Fahrtrechte über Baustellen, mit denen man zuletzt bei einer Baustelle auf der Nibelungenbrücke bei der Stadtpolitik auf Granit biss.

Zuhören lohnt auch, wenn der Regensburger Hausarzt Wolfgang Fischer mit eindringlichen Worten den großflächigen „Notstand“ in Pflegeheimen skizziert – durchgeweichte Wundverbände, Menschen, die wochenlang nicht geduscht werden, stundenlang nass im Bett liegen oder regelrecht abmagern, weil niemand Zeit hat, sich um sie zu kümmern. Beispiele, die Fischer persönlich erlebt hat.

Seine Forderungen: endlich den Pflegeberuf aufwerten. „Warum verdienen Büroangestellte der Krankenkassen deutlich mehr als Fachkräfte vor Ort?“ Junge Menschen über Pflicht- und Freiwilligendienste wieder einbinden – „es würde beiden Seiten guttun.“ Den Pflege- und Gesundheitssektor vom reinen Profitdenken abkoppeln. Gewinne, die ja erwirtschaftet würden, müssten wieder reinvestiert werden, so Fischer. Ganz grundsätzlich plädiert er für ein Umdenken in der Gesellschaft – mehr Miteinander, Gemeinschaft. „Wenn wir den Staat immer nur als Selbstbedienungsladen sehen, wird es dort immer leerer werden in den Regalen.“

Kein parteipolitischer Protest

Hier herrscht noch keine einheitliche Haltung oder festgelegte Position. Hier ist man im Gespräch oder hört einander erst einmal zu.

Ein Ordner, der von Anfang an bei den Protesten und dem Verein „Hand in Hand für unser Land“ dabei war, erzählt, dass er großen Wert darauf lege, dass hier nicht das Parteibuch ein Rolle spiele. „Von uns ist keiner in einer Partei“, beteuert er.

 

Man habe immer, auch am Samstag in Regensburg, besonders viele Ordner dabei, um zu verhindern, dass beispielsweise Redner von den Grünen, wie etwa in der Vergangenheit Ludwig Hartmann, durch massiven Trillerpfeifeneinsatz am Reden gehindert würden oder dass es sonst zu irgendwelchen Übergriffen komme. „Es bringt ja nix, wenn man fordert, dass die Ampel weg muss“, sagt er. Die Ampel müsse „umschalten“ so wie die Politik im Allgemeinen.

Interesse bleibt gering

Doch mittlerweile ließen sich Politiker der Ampel-Fraktionen nur noch selten bewegen, zu solchen Veranstaltungen zu kommen. Und auch die Regensburgerinnen und Regensburger bleiben am Samstag weitgehend weg.

Als Jürgen Eberwein als vorletzter Redner ans Podium tritt und mit teils sehr persönlichen Worten Verständnis, aber trotz vereinzelter Lösungsvorschläge auch eine gewisse Ratlosigkeit zeigt, hören ihm vielleicht noch 50 Personen zu. Die Beschäftigten von der KDL sind da, nachdem sie eineinhalb Stunden vor der Bühne in der prallen Sonne gestanden sind, schon wieder gegangen. Aber über sie hat der Regensburger Landtagsabgeordnete ohnehin kein Wort verloren.