Gesperrte Nibelungenbrücke: Keine Ausnahme für Pflegedienste

Die Stadt könnte zwar eine Durchfahrt für Pflegedienste durch die anstehende Baustelle auf der Nibelungenbrücke gewähren, aber dort hält man das nicht für sinnvoll.

Die Stadt könnte, wenn sie wollte – aber sie will nicht. Die Rede ist von einer Durchfahrt für mobile Pflegedienste über die anstehende Baustelle auf der Nibelungenbrücke. Wie berichtet, wird die wichtigste Nord-Süd-Verbindung für den Verkehr in Regensburg ab kommendem Montag wegen Sanierungsarbeiten zunächst zwei Wochen stadtauswärts, dann weitere zwei Wochen stadteinwärts für den motorisierten Individualverkehr gesperrt.

Ausnahmen gibt es lediglich für Einsatzfahrzeuge und den ÖPNV – Linienbusse. Und dabei bleibt es auch – trotz massiver Kritik eines Netzwerks von mobilen Pflegediensten, die sich am gestrigen Montag zu Wort gemeldet und vor „massiven Einschränkungen“ ihrer Arbeit gewarnt haben. Man hätte auf eine „unbürokratische Lösung“ durch die Stadtverwaltung gehofft, so die Betreiber von sechs Pflegediensten, darunter auch die Caritas.

Doch diese Hoffnung war vergeblich. „Seit September 2022 haben wiederholt Verkehrsbesprechungen zwischen den zuständigen städtischen Fachämtern und den sogenannten ‘Trägern öffentlicher Belange’ (…) stattgefunden“, teilt die Stadt mit. Und zu diesen Trägern öffentlicher Belange zählten zwar Polizei, Linienbusse, Feuerwehr oder Krankenwagen, aber eben keine ambulanten Pflegedienste.

Zwar sei sich die Stadt der „Bedeutung und Leistung“ dieser Pflegedienste bewusst, dennoch würden diese zum Individualverkehr zählen und hätten im Gegensatz zu „Blaulicht-Fahrzeugen“ gemäß der Straßenverkehrsordnung keine Sonderrechte. Diese Einordnung von Pflegediensten nähmen auch nicht die Kommunen vor, heißt es weiter. „Vielmehr handelt es sich hierbei um rechtliche Bewertungen durch den Gesetzgeber.“

Erst auf Nachfrage rückt die Pressestelle damit heraus, dass die Stadt ungeachtet dieser „rechtlichen Bewertung durch den Gesetzgeber“ selbstverständlich die Möglichkeit hätte, Durchfahrtsrechte für mobile Pflegedienste einzuräumen. Die Pressestelle gibt aber zu bedenken:

„Doch welche Differenzierung nach welchen Berufsgruppen nimmt man im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz vor? Und wie viel Verkehr verträgt eine Baustelle, um die Maßnahme so zügig wie möglich für alle abzuschließen? Wie kann man eine erhöhte Anzahl an Ausnahmen zur Einfahrt in eine Baustelle kontrollieren?“