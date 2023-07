Sperrung der Nibelungenbrücke: Pflegedienste warnen vor „massiven Einschränkungen“

Für jeweils zwei Wochen wird die Nibelungenbrücke ab 31. Juli zunächst stadtaus-, dann stadteinwärts gesperrt. Private und von Verbänden getragene Pflegedienste hatten auf eine Ausnahmegenehmigung zum Durchfahren der Baustelle gehofft – so wie sie dem ÖPNV gewährt wird. Weil es die nicht gibt, schlagen sechs Unternehmen jetzt Alarm.

Angesichts der bevorstehenden Sperrung der Nibelungenbrücke wegen Sanierungsarbeiten schlägt ein Netzwerk aus ambulanten Pflegediensten in Regensburg Alarm. Kommenden Montag soll es damit losgehen. Und weil die wichtigste Nord-Süd-Verbindung in Regensburg für jeweils zwei Wochen zunächst stadtauswärts, dann stadteinwärts für den motorisierten Individualverkehr gesperrt ist, drohten „massive Einschränkungen“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von insgesamt sechs Pflegediensten.

Denn während ÖPNV, Rettungs- und Einsatzfahrzeuge die Nibelungenbrücke trotz der Sanierungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen befahren dürfen, gilt dies für die Pflegedienste nicht. Sie müssen – ebenso wie der übrige Verkehr – mit der Umleitung über Adolf-Schmetzer-Straße, Straubinger Straße, Odessa-Ring und Walhalla Allee vorlieb nehmen.

„Pflegedienst unterscheidet sich formal nicht von Pizzaservice“

Man sei als Gruppe an die Verwaltung herangetreten und habe gebeten, auch mobilen Pflegediensten die Durchfahrt während der Sanierungsarbeiten zu gewähren. Weil dies ja auch für den ÖPNV möglich und die entsprechenden Pkw der Dienste seien klar gekennzeichnet seien, habe man auf eine „unbürokratische Lösung“ gehofft.

Doch „ungeachtet der Tatsache, dass die Patienten mitunter (z.B. wegen Bettlägerigkeit) ganz existenziell auf deren Pflegeleistungen angewiesen sind“, habe die Verwaltung „angesichts der einschlägigen Vorschriften keine Spielräume zur Erteilung einer Nutzungsgenehmigung“ gesehen, heißt es in der Erklärung. „Aus deren Sicht unterscheidet sich ein Pflegedienst formal letztlich nicht von einem Pizzaservice oder Paketdienst.“

Keine Hilfe von der Stadtspitze

Interventionen bei Seniorenbürgermeisterin Astrid Freudenstein und Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer seien erfolglos geblieben. Diese sähen sich „außer Stande, etwas für die Pflegedienste zu tun“. Auch darüber hinaus hätten die beiden „kein Interesse an einem weiterführenden Austausch mit Vertretern der lokalen Pflegedienste über deren Situation erkennen“ lassen, lautet das ernüchternde Fazit der unterzeichnenden Unternehmen, die ansonsten in Konkurrenz zueinander stehen. Namentlich:

Ambulanter Burgweintinger Pflegedienst Daniela Liegl

Caritas- Sozialstation Mitte-Ost

Pegasus Pflegedienst Dagmar Müller

PflegeMobil Regensburg, Sozialteam – Management und Holding GmbH

RAD – Regensburger Ambulante und stationäre Dienste GmbH

Regensburger Sozialstation

Hintergrund der Aufregung: Bereits jetzt stehen mobile Pflegedienste angesichts von Fachkräftemangel, gestiegener Kosten und gedeckelter Pauschalen unter Druck. Hinzu komme die „zunehmend prekärer werdenden Verkehrssituation in Regensburg“, heißt es in der Erklärung.

Für die Anfahrt gibt es 5,12 Euro

Aktuell werde die Anfahrt eines privaten Pflegedienstes zu Patientinnen pauschal mit 5,12 Euro vergütet. „Sobald eine Anfahrt länger als fünf bis sechs Minuten dauert, drohen angesichts der gedeckelten und häufig zu geringen Entgelte der Pflege- und Krankenkassen erhebliche Defizite.“ Schon allein deshalb treffe die Sperrung der Nibelungenbrücke die Dienste besonders schmerzhaft. „Umwege über die Autobahn im Westen oder die Osttangente sowie die dort drohenden Staus würden deren Anfahrtszeiten schließlich um ein Vielfaches verlängern.“

Für den morgigen Dienstag hat der Zusammenschluss nun zu einer Pressekonferenz geladen. Bis dahin hat die städtische Pressestelle auch eine Stellungnahme auf eine Anfrage unserer Redaktion in Aussicht gestellt.

Nachtrag der Redaktion: Ein zuvor genanntes Unternehmen wurde heute auf eigenen Wunsch aus dem Artikel entfernt. Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt.