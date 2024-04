Eskalation bei Protest gegen wirre Rechtsaußen-Demo in Regensburg

Etwa 200 Menschen protestierten am Sonntag gegen ein wirres Häuflein um die Schierlinger Aktivistin Nadine Alt. Am Ende stehen drei leicht verletzte Polizeibeamte und Vorwürfe wegen Polizeigewalt.

Das Video ist verstörend. Der junge Mann mit Brille und blauem Anorak wirkt zwar etwas aufgeregt, aber alles anders als aggressiv, während er aus einer kleineren Gruppe heraus auf einen der Polizeibeamten einredet. Er zeigt ihm sogar seinen Ausweis. Den Gesprächsfetzen ist vor dem Hintergrund antifaschistischer Sprechchöre nicht genau zu entnehmen, worum es geht. Die Situation wirkt aber allenfalls etwas hektisch, nicht wie eine Auseinandersetzung, schon gar nicht handgreiflich oder kurz vor der Eskalation.

Urplötzlich, ohne Vorwarnung gehen der Beamte und seine Kollegen ein paar Schritte zurück, ziehen ihre Schlagstöcke, stürmen brüllend in die Gruppe hinein. Mindestens eine Person knallt mit dem Kopf auf das Pflaster, ein anderer Demonstrant wirft sich schützend über sie. Als lautstark „Wir sind friedlich, was seid ihr“ gerufen wird, lassen die Polizisten ab, ziehen sich zurück und werden von Kollegen abgelöst, die nun augenscheinlich deeskalieren sollen. Dann bricht die Aufnahme ab.

Angriffe von Gegendemonstranten und bewusste Eskalation durch Polizeibeamte

Im Nachgang zu der von Gegendemonstrationen begleiteten Kundgebung der Schierlingerin Nadine Alt, früher aktiv bei der Neonazi-Partei Dritter Weg, die mit etwa 50 Gleichgesinnten durch die Regensburger Altstadt zog, meldete die Polizei drei Beamte, die durch tätliche Angriffe von zwei Gegendemonstranten leicht verletzt worden seien.

Doch auch auf Seiten der Gegendemonstranten wird eine bewusste Eskalation von Teilen der eingesetzten Polizeibeamten beklagt. Das belegen neben Aussagen einzelner (namentlich bekannter) Teilnehmerinnen, die uns vorliegen, augenscheinlich auch das eingangs beschriebene Video sowie weitere Aufnahmen vor und nach der Situation. Derzeit sammle man noch, heißt es aus dem Umfeld der „Initiative gegen Rechts“, von der die Gegendemonstration angemeldet wurde.

„Wir haben mehrfach versucht, eine Spontankundgebung anzumelden“, sagt Daniela Deisenroth, die bei der Situation am Domplatz dabei war. Man habe um Kommunikationsbeamte gebeten, um das Ganze zu klären. Doch diese Beamten mit den gut erkennbaren gelben Warnwesten bleiben, das zeigt eine weitere Aufnahme, die uns vorliegt, zunächst auf Abstand – bis die Situation schließlich eskaliert und eine Person aufs Pflaster knallt.

Klärendes Gespräch mit der Polizei?

Eine schwerwiegende Verletzung habe die Betroffene wohl nicht davongetragen, erzählt Deisenroth, sei aber zunächst minutenlang liegengeblieben und habe geweint. Dem Vernehmen nach gibt es zwischenzeitlich Stimmen innerhalb der „Initiative gegen Rechts“, die auf ein klärendes Gespräch mit der Polizei drängen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Denn die Berichte, dass Beamte und Demonstranten aneinandergeraten und es zu Gewalt kommt, haben sich vor allem seit dem letzten Jahr gehäuft – nach einer langen Zeit, in der es vergleichsweise wenig Probleme gab.

Ein wirres Kritik-Potpourri

Ein Großteil des Versammlungsgeschehens am Sonntag verläuft trotz alledem zwar hitzig, aber eher friedlich. Das kleine Grüppchen um Nadine Alt liefert ein wirres Potpourri an Kritik an der Ampel-Regierung, wettert gegen „Linksfaschisten und Studenten“, Wärmepumpen und „kriminelle Ausländer“. Aus dem Zusammenhang gerissene Überschriften von Medien, irrtümlich oder bewusst falsche Zitate, Plattitüden.

Dann geht es mal um Veganer, Geschlechtsumwandlungen, die „Altparteien“ und persönliche Anekdoten von Wortführerin Alt, die auf keinen Fall rechtsextrem genannt werden will und aufzählt, gegen wen sie nicht schon Klage erhoben hätte. In den sozialen Medien feiert sie hingegen Beiträge der AfD, wettert gegen Juden und Israel, gegen Flüchtlingsunterkünfte, den ukrainischen Präsidenten Selensky, den Holocaustüberlebenden Ernst Grube. Manchmal verbreitet sie auch einfach hanebüchenen Unsinn.

Revanchismus und Corona, Friede und Liebe

Ein Mobilisierungsvideo für die Demo wird untermalt von revanchistischem Säuselrock des Liedermachers Alex Olivari, der „unser Land zurück“ fordert und über „Regenbogenmenschen der Nacht“ singt, die „Kinderseelen töten“.

Ähnlich durcheinander geht es bei der kleinen Schar von Alts Anhängern. Wohl mit Blick auf Corona-Impfungen wird auf einem Transparent auf den „Nürnberger Kodex“, ethische Richtlinie zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen, angespielt.

„Israel wird in den Arsch gekrochen“, zischt eine Teilnehmerin. „Wenn der Söder sagt, sie sollen uns erschießen, dann erschießen’s uns“, meint eine andere mit Blick auf die anwesende Polizei, die gerade einen Teilnehmer kontrolliert. „Aber vor den Messerstechern ziehen’s den Schwanz ein.“ Ein Mann ruft später ins Mikro, dass man doch nur „Frieden, Liebe und Freiheit“ wolle und „jede Meinung“ akzeptiere. „Ihr seid’s die Nazis“ ruft ein anderer in Richtung der Gegendemonstranten.

Ein Mann mit Jagdhorn intoniert die Deutschlandhymne. Der aus dem Münchner Umland mit seiner Mutter angereiste Marcel Dold filmt gleich mit zwei Handys und beklagt in einem Redebeitrag vor allem, dass er immer wieder zu Unrecht als rechtsextrem bezeichnet werde…

Großes Polizeiaufgebot

Das kleine Grüppchen von Menschen, die sich da um Nadine Alt versammelt haben, scheint mit vernünftigen Argumenten nicht mehr erreichbar zu sein, aber auch kaum anschlussfähig.

Auf der anderen Seite etwa 200 Gegendemonstrantinnen und ein immenses Polizeiaufgebot inklusive Sanitätsfahrzeug, das dafür sorgt, dass die Alt-Demonstration ohne größere Zwischenfälle ihre Route vom Bahnhof durch die Altstadt zum Schwanenplatz nehmen kann. Begleitet von Gegendemonstranten, aber auch kopfschüttelnden Passanten, bei denen sich vielfach wohl nicht erschließt, was diese Leute mit den schwarz-rot-gold verzierten Trommeln und dem Lautsprecher im roten Bollerwagen eigentlich wollen.

Blockade in der Thundorferstraße

Kurzzeitig gibt es in der Thundorferstraße eine Sitzblockade, die von der Polizei noch in Ruhe aufgelöst wird. Als es etwas weiter vorne zu einem weiteren Blockadeversuch kommt, wird rabiater eingeschritten. Ein Blockierer wird zunächst am Ohr weggezerrt, ehe er freiwillig das Feld räumt. Ein anderer wird gepackt, landet dann unsanft auf der Bürgersteigkante. Dann wird er in einen nahe gelegenen Hauseingang gezerrt und von dort landet er schließlich in einem Polizeibus und wird vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Dass Polizei und Gegendemonstranten aneinandergeraten sind, dürfte das größtenteils angereiste Häuflein um Nadine Alt als Erfolg verbuchen. Man scheint sich ohnehin weniger über eigene konkrete Ziele als über die bereite Gegnerschaft zu definieren.

Nadine Alt will Schirmherrin gegen Linksextremismus sein

Bei der Kundgebung kündigt sie an, einen Verein gegen Linksextremismus in Regensburg zu gründen. Eine Internetseite aus dem Baukasten ist bereits online, ohne Impressum und ohne Inhalte, abgesehen von einer Satzung, bei der es zwar noch keinen Vorstand gibt, der sie unterschrieben hätte, wo sich Alt aber bereits als „Schirmherrin und Initiatorin“ eingetragen hat.