Ex-Domspatz will Bistum Regensburg verklagen: Massive Vorwürfe gegen Multi-Missbrauchsbeauftragten

Der langjährige Missbrauchsbeauftragte des Bistums Regensburg Martin Linder wusste schon 1998 von einem schwerwiegenden Fall von Gewalt und Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen. Doch er informierte offenbar nicht einmal die Eltern des Jungen – mit weitreichenden Folgen für den Betroffenen. Der will nun das Bistum auf Schadenersatz verklagen und bittet um Spenden.

Es war der 13. Juli 1998, als Matthias Podszus, damals 15 Jahre alt, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Bezirksklinikums Regensburg „gesteckt und mit Drogen vollgepumpt wurde“. Heute sagt der 41-Jährige: „Das geschah gegen meinen Willen und erst nachträglich wurde die Zustimmung meiner Mutter eingeholt. Sie wurde massiv unter Druck gesetzt, damit sie der Unterbringung zustimmt.“

Podszus will das Bistum Regensburg auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagen. Er war eines von hunderten Kindern, die bis Anfang der 90-er Jahre dem Terrorsystem des Exzess-Täters Johann Meier an der Domspatzen-Grundschule in Pielenhofen ausgesetzt waren (eine ausführliche Recherche dazu).

In einem kürzlich veröffentlichten Spendenaufruf auf der Plattform „gofundme“ schildert Podszus mit eindrücklichen, teils erschütternden Worten die Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, die er als Kind dort machen musste. Dr. Martin Linder, Missbrauchsbeauftragter des Bistums Regensburg von 2013 bis 2020, habe spätestens seit seiner Unterbringung in der Jugendpsychiatrie 1998 von alledem gewusst, aber geschwiegen. Dokumente, die unser Redaktion vorliegen, untermauern diesen Vorwurf.

Fast drei Monate in der geschlossenen Jugendpsychiatrie

Die Vorgeschichte dieser Unterbringung.

Im Internat bzw. am Gymnasium der Regensburger Domspatzen war Podszus, schon mit 15 Jahren an die zwei Meter groß und muskulös, gegenüber einem anderen Mitschüler gewalttätig geworden. Schon vorher sei es an der Schule zu massiven verbalen Auseinandersetzungen und „lautem Störverhalten“ gekommen, heißt es in einem internen Schreiben. Nach „depressiven Einbrüchen und Suizidandrohungen“ sei es – zunächst allein auf Geheiß der Internatsleitung – zur stationären Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie gekommen.

Fast drei Monate blieb Matthias Podszus dort und erhielt, so erzählt er es, sehr starke Beruhigungsmittel. „Ich war die meiste Zeit betäubt und habe deshalb kaum konkrete Erinnerungen an die Zeit in der Psychiatrie.“ Am Ende habe seine Mutter, schockiert vom Zustand ihres Sohnes dort, mit juristischen Schritten drohen müssen, damit er entlassen wurde. Sie selbst bezeichnet es als einen „Kampf“, den sie haben führen müssen.

Internes Schreiben von 1998 dokumentiert sexuellen Missbrauch

Nach seiner Entlassung im Oktober 1998 sollte Podszus in einer therapeutischen Wohngruppe in Regensburg betreut werden. In einem internem Schreiben wird beim Kreisjugendamt Augsburg (das war für den Internatsschüler Podszus zuständig, weil seine Mutter dort gemeldet war) die Übernahme der Kosten beantragt. Gegen Ende der fünfseitigen Ausführungen heißt es dann, eher knapp:

„Während der (…) Behandlung hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde aufgedeckt, daß bei Matthias im Kindesalter ein sexueller Mißbrauch durch einen ehemaligen Schuldirektor begangenen wurde.“

Außerdem wird erwähnt, dass Matthias Podszus bereits 1996, als 14-Jähriger, von sich aus bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorstellig geworden sei und geschildert habe, dass er als Kind vergewaltigt worden sei. Ausgeführt wird in dem Brief zudem, dass es eine langfristige psychotherapeutische Behandlung brauche, um diese Traumatisierung aufzuarbeiten.

Martin Linder: Chefarzt und Multi-Missbrauchsbeauftragter

Doch all das blieb folgenlos. Offensichtlich erhielt nur das Jugendamt Augsburg als Kostenträger dieses mit Verschwiegenheitspflicht versehene Schreiben. Die darin als notwendig beschriebene psychotherapeutische Behandlung erhielt Matthias Podszus erst beinahe 20 Jahre später. So kam er auch – durch Zufall – an das Schreiben. Sein Therapeut hatte 2018 nachgefragt, ob noch irgendwelche Akten vorlägen.

Unterschrieben hat dieses Dokument vom 2. Oktober 1998 Dr. Martin Linder, damals Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirksklinikum Regensburg. Heute ist Linder Missbrauchsbeauftragter des Klosters Rohr, Mitglied bei der Aufarbeitungskommission im Bistum Passau, ehemaliger Missbrauchsbeauftragter im Kloster Metten und bis 2020 war er sieben Jahre lang Missbrauchsbeauftragter im Bistum Regensburg.

Dass Linder als Chefarzt des Klinikums mit sexuell missbrauchten Domspatzen-Schülern zu tun hatte, wurde im Rahmen der späteren Aufarbeitung zu keinem Zeitpunkt erwähnt. Offenbar hatte Linder das durchgängig verschwiegen. Ob Podszus ein Einzelfall ist, ist bislang unbekannt. Auf mehrfache Anfragen unserer Redaktion per E-Mail reagiert Linder nicht.

Chefarzt Linder informierte nicht einmal die Eltern

Dass Linder in Regensburg als Missbrauchsbeauftragter wirkte, bezeichnet Podszus als „Hohn“, „Farce“ und einen „Schlag ins Gesicht“. Denn obwohl der langjährige Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie schon 1998 wusste, dass Podszus an der Grundschule und im Vorschulinternat der Regensburger Domspatzen Opfer des von Johann Meier und seinen Mittätern geworden war, habe er nichts unternommen.

Nicht einmal den Eltern des damals 15-Jährigen Matthias Podszos habe Linder sein Wissen um den sexuellen Missbrauch, den dieser als Kind erlitten hatte, mitgeteilt. Mutter und Vater sind bereit, das an Eides statt zu versichern. „Dabei wäre Linder gesetzlich verpflichtet gewesen, sie zu informieren – ich war ja noch minderjährig.“

In der Wohngruppe als verhaltensauffälliger Jugendlicher betreut

In der therapeutischen Wohngruppe St. Vincent, in der Podszus später in Regensburg betreut wurde (übrigens eine Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge, in deren Verwaltungsrat Linder sitzt), wurde er mehr oder weniger als verhaltensauffälliger Jugendlicher behandelt.

Über seinen sexuellen Missbrauch sei nie gesprochen worden, erzählt er. Obwohl das beispielsweise bei Mitbewohnerinnen, die ebenfalls von sexuellem Missbrauch betroffen waren, sehr wohl thematisiert worden sei. „Ich gehe davon aus, dass Linder auch diese Einrichtung zu keinem Zeitpunkt darüber informiert hat, was mir in Pielenhofen angetan wurde – obwohl er es wusste.“

Domspatzen-Grundschule Pielenhofen: die Hölle für hunderte von Kindern

Die Grundschule und das Vorschulinternat der Regensburger Domspatzen in Pielenhofen wurden fast vier Jahrzehnte von dem Priester Johann Meier geleitet. Sein Name steht mittlerweile für Demütigungen, Schläge, foltergleiche und religiös aufgeladene Strafen, Übergriffe aller Art. Ihm und mehreren Mittätern fielen nachweislich hunderte von Kindern zum Opfer. Podszus dürfte einer der letzten Betroffenen des 1992 mit viel Lob in den Ruhestand verabschiedeten Exzesstäters gewesen sein.

Die Verbrechen von Meier und seinen Mittätern dokumentiert eindrucksvoll der 2017 veröffentlichte Abschlussbericht von „Domspatzen-Aufklärer“ Ulrich Weber, der damals noch eine deutlich höhere Dunkelziffer vermutete. Ebenso belegt der Weber-Bericht die „Kultur des Schweigens“ und der Vertuschung, die noch bis mindestens 2010 geherrscht hatte und an der so gut wie alle Verantwortungsträger bei den Domspatzen beteiligt waren.

Wegen Linders Untätigkeit: Betroffener konnte Trauma erst viel später aufarbeiten

Beteiligt an dieser „Kultur des Schweigens“ war offenbar auch der langjährige Missbrauchsbeauftragte Linder. Der wurde 2020 zwar mit vielen lobenden Worten durch Bischof Rudolf Voderholzer verabschiedet. Betroffene von Gewalt und Missbrauch im Bistum aber hatten ihm nie wirklich vertraut. Er war nie der unabhängige Berater, als den er sich bezeichnete, galt als Kirchenmann und Sprachrohr des Bistums, der nur das ihm von dort Mitgeteilte weitergab und sich nie wahrnehmbar für die Betroffenen stark machte.

Matthias Podszus ist zutiefst verbittert über Linders damalige Untätigkeit. „Hätte er 1998 etwas unternommen, zumindest mit meiner Mutter darüber gesprochen, hätte ich schon damals anfangen können, das erlittene Trauma aufzuarbeiten.“

Doch so verdrängte Podszus das Erlebte, vergrub es tief in seinem Unterbewusstsein, bis die Erinnerungen 2015 im Zuge der öffentlich geführten Missbrauchsdebatte über die Domspatzen wieder nach und nach zurückkehrten und zu einer Retraumatisierung führten. Heute ist der 41-Jährige erwerbsunfähig, schwerbehindert Grad 50 und bezieht Grundsicherung. Seit Jahren befindet er sich in Therapie. 2021 unternahm er einen Suizidversuch.

Schadenersatz und Schmerzensgeld: Forderung von über eine Million Euro

In der Klage auf Schmerzensgeld und Schadenersatz, die Podszus gegen das Bistum Regensburg anstrengen möchte, belaufen sich seine (im Spendenaufruf detailliert aufgelisteten) Forderungen auf über eine Million Euro brutto. Er habe zwar vom Bistum Regensburg als Betroffener von Gewalt und Missbrauch sogenannte „Anerkennungsleistungen“ erhalten, sagt Podszus. „Das war aber kein Schmerzensgeld und außerdem meiner Ansicht nach viel zu gering, gemessen daran was mir angetan wurde und welche Folgen es für mein weiteres Leben hatte.“

Aus der Luft gegriffen sind zumindest sechsstellige Schadenersatz- und Schmerzensgeldforderungen mittlerweile nicht mehr. Im Juni 2023 hatte das Landgericht Köln einem Missbrauchsbetroffenen, der gegen das Erzbistum klagte, 300.000 Euro zugesprochen (hier das Urteil). Bemerkenswert: Das Bistum Köln hatte zuvor auf die Einrede wegen möglicher Verjährung verzichtet.

Bistum Regensburg gibt keine Stellungnahme ab

Die in Bonn angesiedelte 2021 eingerichtete „Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen“ hat allein im vergangenen Jahr fast elf Millionen Euro bei 439 Anträgen ausgezahlt. Im aktuellen Tätigkeitsbericht wird zudem ausdrücklich erwähnt, dass man im Lauf der bisherigen Tätigkeit in mindestens einem Fall eine Summe von „weit über 100.000 Euro“ zugesprochen habe und „dass selbstverständlich auch dieses neue Urteil des Landgerichts Köln bei der Bemessung der Anerkennungsleistungen Berücksichtigung findet“.

Das Bistum Regensburg hat auf ein erstes Schreiben von Podszus’ Anwalt nur mit einem knappen (ablehnendem) Sechszeiler reagiert und auf die erwähnte Kommission verwiesen. Außerdem teilt man mit, dass man keine außergerichtlichen Vergleiche schließe. Auf eine Bitte unserer Redaktion um Stellungnahme reagiert die bischöfliche Pressestelle nicht.

Terror in Pielenhofen detailliert aufgelistet

In seinem Spendenaufruf listet Podszus detailliert auf, was ihm unter dem Meier-Regime angetan wurde – durch den Direktor selbst und weitere Mittäter. Folter, Gewalt, die Verbreitung von schierem Terror. „Uns wurde eingetrichtert, dass wir gegen Regeln verstoßen hätten und die Bestrafungen schon einen Grund hätten“, erzählt Podszus. „Ich hatte lange das Gefühl, dass ich schon selbst schuld sei an alledem, was mir angetan wurde und dass das irgendwie normal gewesen sei.“

Die Post wurde kontrolliert, damit nichts nach außen drang. Es herrschte Telefonverbot. Waren Verletzungen sichtbar, wurde die Mutter informiert, dass ihr Sohn wegen Krankheit nicht nachhause kommen könne. Längst nicht nur bei Matthias Podszus. All das sind nur Auszüge. Die sexuelle Gewalt lässt Podszus in seinem öffentlichen Spendenaufruf außen vor. Das sei ihm immer noch peinlich, selbst seinem Therapeuten gegenüber. „Dabei habe ja nicht ich etwas getan, sondern mir wurde etwas angetan.“

Betroffener: „Ich habe wirklich nichts mehr zu verlieren.“

Als Jugendlicher bezeichnete Podszus Regensburg noch als seine Heimat. Mittlerweile lebt er in Mittelfranken und sagt: „Regensburg ist immer noch eine wunderschöne Stadt, aber wenn ich mit dem Wissen von heute dorthin fahre, habe ich ständig diese Flashbacks. Das ertrage ich kaum.“

Ob es tatsächlich zum Prozess gegen das Bistum Regensburg kommt, hängt davon ab, ob Podszus das Geld zusammenbekommt, um die Klage zu finanzieren. Erfolgsaussichten äußerst ungewiss, aber, so sagt Podszus: „Ich habe wirklich nichts mehr zu verlieren.“