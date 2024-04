Wird eine Schimmelbude in Lappersdorfs Dichter-Viertel zur Flüchtlingsunterkunft?

Nach vergeblichen Verkaufsversuchen soll aus einem abbruchreifen Einfamilienhaus eine Flüchtlingsunterkunft werden, heißt es. Das Landratsamt Regensburg dementiert, dass es dafür schon eine fixe Zusage gibt. Doch es wird emsig renoviert.



Das kleine Häuschen im Viertel mit den vielen Dichternamen am Hohen Sand in Lappersdorf ist eine verschimmelte Bruchbude. Man tut niemandem Unrecht, wenn man den Flachbau so bezeichnet. Der desolate Zustand des Gebäudes, in dem bis 2020 eine ältere Dame gelebt hat und das seitdem leer steht, war auch den Erben klar, als sie Haus und Grundstück über ein Traunsteiner Maklerbüro zum Verkauf anboten.

In dem Exposé, das bis zu einer Anfrage unserer Redaktion vergangene Woche in einer Kurzfassung auch noch im Netz abrufbar war, heißt es unmissverständlich: „Der Zustand des Altbestandes schließt eine weitere Nutzung zu Wohnzwecken aus, deshalb wird das vorhandene Wohngebäude als abbruchreif angesehen.“

Ambitionierte Preisvorstellungen – für das Grundstück

Das Gebäude, in dass es seit längerem auch noch hinein regnet, mache aber „ihrem Traumhaus gerne Platz“, heißt es weiter. Doch obwohl zu dem abbruchreifen Gebäude noch ein „schönes Grundstück in leichter Hanglage“ von über 500 Quadratmetern gehört und obwohl es sich in einem ruhigen und nach wie vor eher besser situiertem Viertel befindet, hat sich offenbar bis jetzt kein Käufer gefunden.

Das mag an dem eher stolzen Preis von anfänglich 675.000, später immerhin noch 620.000 Euro liegen, den man trotz der Lage in einer solventen Gemeinde im Speckgürtel von Regensburg zumindest als ambitioniert ansehen kann. Folgt man den öffentlich zugänglichen Bodenrichtwerten für Lappersdorf (840 Euro pro Quadratmeter), dann ist ein unbebautes und erschlossenes Grundstück dieser Größe und Lage „lediglich“ 423.000 Euro wert.

Nachbarn sprechen von Unterkunft für elf Flüchtlinge

Doch mittlerweile scheint von Abbruch keine Rede mehr zu sein. Seit geraumer Zeit tummeln sich Handwerker auf und in dem Gebäude. Augenscheinlich wurde das Dach abgedichtet, innen wird offenbar viel gemalt.

Von Nachbarn hört man, dass „die Regierung“ auf den Gebäudeeigentümer zugekommen sei, um das Einfamilienhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen anzumieten. Bis zu elf Menschen sollten laut Aussagen des Eigentümers untergebracht werden, wird kolportiert.

Landkreis sucht händeringend nach Unterkünften

Dass (nicht nur) der Landkreis Regensburg händeringend nach Unterkünften für Asylbewerber sucht, ist kein Geheimnis. Etwa 40 Menschen bekäme man derzeit monatlich zugewiesen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das frühere Hotelschiff MS Rossini, das der Landkreis seit 2023 als Notunterkunft für bis zu 200 Geflüchtete nutzt, ist dafür nur das prominenteste Beispiel. Zuletzt wurde in Obertraubling eine Unterkunft für 100 Menschen angemietet.

Doch gerade bei größeren Objekten ist das Landratsamt regelmäßig mit Ängsten und Befürchtungen von Anwohnern konfrontiert, wie das anfangs bei der MS Rossini der Fall war. Nicht selten werden solche Befürchtungen auch bewusst geschürt und befeuert – so wie dies beispielsweise die früher im Umfeld der Neonazi-Partei III. Weg aktive Rechtsradikale Nadine Alt aktuell in Schierling betreibt.

Auch vor diesem Hintergrund bemühe sich der Landkreis „seit vielen Monaten – intensiv und erfolgreich – darum, immer wieder neue Unterkünfte (sogenannte ‘Dezentrale Unterbringung’) anzumieten“, hieß es erst kürzlich.

Landratsamt besichtigte 2023: „Eine Zusage hat der Eigentümer nicht bekommen.“

Tatsächlich hat man sich, das bestätigt die Pressestelle des Landratsamts, das abbruchreife Einfamilienhaus im Lappersdorfer Dichterviertel letztes Jahr angesehen. „Mit dem Eigentümer verblieb man so, dass nach einer Sanierung eine Anmietung möglich sein könnte.“ Seitdem habe man nichts mehr gehört. Ausdrücklich heißt es: „Eine Zusage hat der Eigentümer nicht bekommen.“

Als wir beim Makler anfragen, dessen Tafeln und Transparente nach wie vor an dem Gebäude hängen, fragen, ob dort nun tatsächlich Geflüchtete untergebracht werden sollen, und ihn mit dem Passus aus dem Exposé konfrontieren („„Der Zustand des Altbestandes schließt eine weitere Nutzung zu Wohnzwecken aus…“), verschwindet dieses Exposé noch am selben Tag von den entsprechenden Portalen.

Emsige Renovierungsarbeiten laufen

Schriftlich teilt man uns mit: „Wir verkaufen die Liegenschaft nicht mehr und bieten diese auch nicht mehr aktiv an. Bitte setzen Sie sich mit dem Eigentümer über die weitere Verwendung des Grundstückes mit Bestandsgebäude in Verbindung!“

Als wir uns per Mail an den Eigentümer des maroden Häuschens wenden, in dem derzeit recht emsig renoviert wird, erhalten wir zunächst keine Reaktion. Das Landratsamt will bislang nicht völlig ausschließen, dass man das bei den bisherigen Verkaufsversuchen als unbewohnbar beschriebene Einfamilienhaus, vielleicht doch noch anmieten könnte.

Erneute Prüfung nicht ausgeschlossen

„Soweit das Haus saniert würde, würden wir es dann erneut besichtigen und – wenn es für geeignet befunden wird – prüfen, wie viele Personen dort untergebracht werden könnten.“ Ein Mietvertrag würde demnach „unbefristet mit gegenseitigem dreimonatigem Kündigungsrecht abgeschlossen“. Grundsätzlich zahle man (nur) ortsübliche Mieten, um den örtlichen Mietmarkt nicht unter Druck zu setzen, so ein Sprecher.

Wie hoch diese bei dem Einfamilienhaus genau wäre, lässt sich allerdings nur schwer beziffern – da es im Verkausexposé noch als abbruchreif angesehen wurde, stehen darin dazu auch keinerlei Details, wie Wohnfläche und dergleichen. Bis zu 1.800 Euro könnten aber laut Aussage von Kennern schon drin sein – bei einem Gebäude in angemessenem Zustand.