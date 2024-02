Rechtsaußen-Demo will in Regensburg marschieren und klagt – Mittelstands-Demo mit „Hauptredner“ Aiwanger distanziert sich

Der Sprecher einer für Samstag geplanten Demonstration von Handwerkern, Landwirten und Mittelständlern distanziert sich von einer Kundgebung, die am selben Tag stattfindet und sich vorgeblich für Ähnliches einsetzt.

Die Anmelder einer Anti-Ampel-Kundgebung wollen nicht klein beigeben. Nachdem die Stadt Regensburg einen für Samstag geplanten Demozug durch die Altstadt wegen Sicherheitsbedenken untersagt und lediglich eine stationäre Veranstaltung auf dem Donaumarkt erlaubt hat, haben sie am Donnerstagmorgen Klage und Eilantrag beim Verwaltungsgericht Regensburg eingereicht.

Vorgeblich geht es bei besagter Kundgebung um Rentner, Familien, den Mittelstand, Handwerker, Bauern und Lkw-Fahrer – so die Auflistung auf einer Ankündigung, mit der man sich offensichtlich an die aktuellen Bauernproteste hängen will. Doch tatsächlich organisiert wird die Veranstaltung von einer Gruppe aus dem Umfeld von Nadine Alt und von Marcel Dold.

Frühere Neonazi-Aktivistin und Querdenker von Rechtsaußen

Letzterer verantwortet, obwohl er mit 23 Jahren schon aus dem Gröbsten raus sein dürfte, „Kinder stehen auf“, eine Münchner Querdenken-Gruppe, die Verschwörungstheorien verbreitet. Er hat keinerlei Berührungsängste mit der AfD und demonstrierte in der Vergangenheit Seit an Seit mit Reichsbürgern und einschlägig bekannten Rechtsextremisten.

Alt war in den 2010er Jahren regelmäßig bei Aktionen der neonazistischen Kleinstpartei „III. Weg“ dabei, trug deren Schilder und Transparente. Heute gibt sich Nadine Alt vordergründig „bürgerlich“ und „unpolitisch“. Doch bei von ihr zuletzt mitverantworteten Kundgebungen in Regensburg waren unter anderem Vertreter der AfD und der Neonazi-Gruppierung „Freie Sachsen“ mit von der Partie. Im Oktober wetterte sie bei einer Rede:

„Seien wir doch mal ehrlich: Was haben wir mit Israel zu tun? NICHTS! Aber auch gar nichts (…) Vor kurzem haben wir alle den Scholz gesehen mit einer Kippa auf dem Kopf – aber wo war unsere Deutschlandfahne?“ Eine Regensburger Co-Rednerin verbreitete anschließend diverse antisemitische Stereotype über vermeintlich finanzkräftige Strippenzieher im Hintergrund.

Ein Rechtsanwalt mit spezieller Agenda

Bei ihrer Klage vor dem Verwaltungsgericht Regensburg werden die Demo-Anmelder vertreten von dem Ulmer Rechtsanwalt Markus Haintz. Der erlangte vor allem durch sein juristisches Engagement für Vertreter der Querdenken-Szene eine gewisse Bekanntheit. Unter anderem war Haintz für den in die Verschwörerszene abgedrifteten Schlagerstar Michael Wendler aktiv.

Auf seinem Youtube-Kamal glänzte er durch ein anbiederndes Interview mit dem brasilianischen Rechtsextremisten Jair Bolsonaro. Die Grenzen zwischen Rechtsanwalt und Aktivist in derselben Sache scheinen bei Haintz zumindest fließend.

Laut einem von Haintz verbreitetem Statement sieht er die von der Stadt angemeldeten Sicherheitsbedenken – etwa, dass angesichts des Demonstrationsgeschehens zu wenig Polizisten zur Verfügung stünden, um Blockaden zu verhindern und die Sicherheit von Passanten zu gewährleisten – als „nicht belegt“ an.

Sprecher von Mittelstands-Demo distanziert sich von Rechtsaußen-Demo

Eine Entscheidung über den Eilantrag soll laut einer Sprecherin des Verwaltungsgerichts spätestens am Samstagvormittag vorliegen. So oder so ruft „Initiative gegen Rechts“ ab 13 Uhr auf dem Georgenplatz ebenfalls zu einer Demonstration auf, um sich in unmittelbarer Nähe gegen die Rechtsaußen-Veranstaltung um Alt und Dold zu wenden.

Die Organisatoren einer anderen Kundgebung, die ebenfalls am Samstag stattfindet und bei der augenscheinlich tatsächlich die Anliegen von Handwerk, Landwirten und Mittelstand thematisiert werden sollen, distanzieren sich gegenüber unserer Redaktion deutlich von der Anti-Ampel-Veranstaltung am Donaumarkt. „Damit wollen wir nichts zu tun haben“, betont zumindest Luitpold Gerl, ein Sprecher der ARGE HLM („Handwerk Landwirte Mittelstand“).

Die ARGE hat für Samstagvormittag um zehn Uhr eine „ideologiefreie“ Demonstration vom Dult- zum Domplatz angemeldet. Diese wurde auch ohne größere Auflagen erlaubt. Obwohl Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger als „Hauptredner“ angekündigt wird, will Gerl diese Kundgebung, zu der unter anderem die Metzgerei Eschenwecker, Michael Scharff, streitbarer Wirt der Hubertushöhe und ehemals CSU-Stadtratskandidat, aber auch ein Pflegedienst und Landwirte aufrufen, nicht parteipolitisch oder als Ampel-Bashing verstanden wissen.

Grußworte vom Freie Wähler-Paar Aiwanger und Schweiger

„Wir wollen keinen Krawall und keine Blockaden. Es sollen vor allem Handwerker, Landwirte und Mittelständler zu Wort kommen, um ihre Anliegen zu formulieren.“ Und wenn der bayerische Wirtschaftsminister anfrage, ob er reden dürfe, dann könne er gerne „ein kurzes Grußwort“ sprechen, so Gerl. Ein solches hat übrigens auch Landrätin Tanja Schweiger, ebenfalls Freie Wähler und Lebensgefährtin Aiwangers angekündigt.

„Die Frau Landrätin wurde von den Herren Habenschaden und Gerl gebeten, an der Veranstaltung zum Thema Zukunft der Landwirtschaft am 3. Februar teilzunehmen und dort ein Grußwort zu sprechen“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion bei Schweiger von der Pressestelle des Landratsamtes. „Dieser Bitte kommt sie gerne nach.“