Dumpinglöhne am Uniklinikum Regensburg: Fast 100 Prozent für Streik

Bis zum 1. Mai läuft das Ultimatum, um Tarifverhandlungen mit den Beschäftigten der „Service-GmbH“ zu beginnen. Die Verantwortlichen am Uniklinikum glänzten bislang durch Schweigen und Verweigerung.

Eine gute Woche haben die Geschäftsführung der Krankenhausdienstleistungsgesellschaft (KDL) und die Verantwortlichen beim Uniklinikum Regensburg (UKR) noch Zeit, um Gesprächen über Tarifverhandlungen zuzustimmen. Ansonsten droht bei dem „Supramaximalversorger“ (UKR über UKR) ein unbefristeter Streik.

WERBUNG





Bei einer Urabstimmung, die von der Gewerkschaft ver.di am 10. April eingeleitet wurde, haben sich einer aktuellen Mitteilung zufolge 99,3 Prozent für unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen. „Das Ultimatum läuft, wir geben den Arbeitgebern bis zum 1. Mai Zeit, mit

uns Verhandlungstermine abzustimmen“, sagt der bei ver.di zuständige Landesfachbereichsleiter Robert Hinke. „Ansonsten treten wir in eine neue Phase des Arbeitskampfes.“

Verantwortlich ist der Freistaat Bayern

Das Ziel: eine Angleichung der Bezahlung der KDL-Beschäftigten an den Tarifvertrag der Länder, der für all jene gilt, die direkt am UKR beschäftigt sind. Bei der 2006 gegründeten „Servicegesellschaft“ gilt hingegen Gebäudereiniger-Tarif – 13,50 Euro die Stunde, unabhängig von der Beschäftigungsdauer, kein Weihnachtsgeld, keine betriebliche Altersvorsorge, keine Corona-Prämie – trotz Arbeit an einem Klinikum.

Gehaltsunterschiede von über 45 Prozent bzw. 1.000 Euro im Monat im Vergleich zum Tarifvertrag der Länder sind keine Seltenheit. Dumpinglöhne, von denen in der übergroßen Mehrheit Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind. Bemerkenswert: Die KDL mbH gehört zu 51 Prozent dem UKR und damit dem Freistaat Bayern. Der Geschäftsführer arbeitet hauptberuflich als Abteilungsleiter am UKR – ein zumindest ungewöhnliches Konstrukt.

Geschäftsleitung: teure Anwälte statt Gespräche

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad der KDL-Beschäftigten liegt nach Informationen unserer Redaktion bei etwa zwei Drittel – und steigt offenbar weiter. Betriebsratsvorsitzende Nelli Nentschuk sagt jedenfalls, dass sich auch während der Urabstimmung „zahlreiche Beschäftigte“ neu organisiert hätten, um für die geforderte Tarifangleichung zu kämpfen.

Bislang hatten Geschäftsführung und KDL-Leitung jedwede Gespräche über dieses Thema verweigert. Trotz mehrfacher Aufforderungen und zuletzt fünf Warnstreiktagen, die zum Teil für erhebliche Beeinträchtigungen am Klinikum gesorgt hatten. Stattdessen gab es Betriebsversammlungen, bei denen der Geschäftsführer den Beschäftigten mit Insolvenz und Verkauf gedroht und insgesamt sehr emotional aufgetreten sein soll.

Verantwortliche ducken sich weg

Fragen unserer Redaktion dazu, ob man nun doch das Gespräch mit dem Betriebsrat und der Tarifkommission der KDL führen wird, wollten die Verantwortlichen zuletzt nicht beantworten.

Mehrfache Antwort: „Aufgrund noch zu klärender, juristischer Fragestellungen werden wir dazu aktuell keine Auskunft geben.“ Hintergrund dieser Auskunftsverweigerung dürfte sein, dass man zuletzt eine einschlägig bekannte Münchner Kanzlei engagiert hatte, um die Streikmaßnahmen juristisch auszuhebeln. Vor Gericht scheiterte man damit allerdings bislang.

Nun hat man noch Zeit bis zum 1. Mai. Wenn bis dahin nicht verhandelt werde, müsse man mit Streiks rechnen, sagt Gewerkschaftssekretär Sven Czekal. Bei den Beschäftigten steige angesichts der konsequenten Weigerungshaltung der Geschäftsführung zwischenzeitlich auch die Wut.