Streit um Lohndumping am Uniklinikum Regensburg: Arbeitgeber wollte Warnstreik untersagen

Mit einer einstweiligen Verfügung versuchte die Geschäftsführung der KDL mbH an der Uniklinik Regensburg, gegen einen weiteren Warnstreik der zu Niedriglöhnen angestellten Beschäftigten vorzugehen – erfolglos.

In der Tarifauseinandersetzung mit den Beschäftigten der KDL mbH, Servicegesellschaft an der Uniklinik Regensburg, greift die Geschäftsführung zu härteren Bandagen. Im Vorfeld eines neuerlichen Warnstreiks am heutigen Mittwoch und am Donnerstag hatte die Arbeitgeberseite versucht, dies per einstweiliger Verfügung verbieten zu lassen.

WERBUNG





Engagiert hatte man dafür die auf diesem Gebiet einschlägig bekannte Münchner Sozietät Seufert Rechtsanwälte. Vor dem Arbeitsgericht Regensburg ist man mit dem Verfügungsantrag allerdings krachend gescheitert. Er wurde von der 6. Kammer als unbegründet zurückgewiesen. Die Streikmaßnahme sei nicht rechtswidrig, sondern im Gegenteil nachvollziehbar und verhältnismäßig.

Streik ist „verhälltnismäßig“ und „geeignetes Mittel“

Die Geschäftsführung der Krankenhausdienstleistungsgesellschaft hatte zum einen damit argumentiert, dass die Gewerkschaft ver.di gar nicht zuständig sei, sondern die IG BAU und der Warnstreik deshalb unzulässig. Falsch, urteilte das Gericht. Die Servicegesellschaft gehöre nämlich zu 51 Prozent dem Uniklinikum (49 Prozent gehören Putz-Götz) befinde sich damit in dessen wirtschaftlicher Abhängigkeit – damit sei, ebenso wie für das UKR als Ganzes ver.di zuständig. Eine entsprechende Vereinbarung mit der IG BAU gibt es bereits seit 2012.

Der Warnstreik verstoße auch nicht, wie die Geschäftsführung meint, gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit, so das Gericht. Er sei ein „geeignetes Mittel, um Druck“ auf die Geschäftsführung auszuüben, „zumindest in Gespräche über einen Firmentarifvertrag einzusteigen“. Die KDL-Führung weigere sich nämlich „beharrlich“, wenigstens mündliche Verhandlungen zu führen.

Betroffen von Lohndumping: Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund

Wie mehrfach berichtet, beklagen die rund 350 KDL-Beschäftigten schon seit langem und nicht erst seit diesem Jahr die Ungleichbehandlung, die ihnen am Uniklinikum zuteil wird. Im Gegensatz zu den übrigen Beschäftigten am UKR gilt für sie nicht der Flächentarifvertrag der Länder, sondern der deutlich schlechtere Tarif für Gebäudereiniger – das bedeutet bis zu 45 Prozent weniger Lohn.

Betroffen von dieser Schlechterstellung in den ohnehin schon unten angesiedelten Lohngruppen sind vor allem Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund.

Doch weder auf die anfängliche Bitte um Sondierungsgespräche noch auf die Forderung, in Tarifverhandlungen einzusteigen, hatte die Geschäftsführung bislang reagiert. Entsprechend sei „kein milderes Mittel ersichtlich“ als der nun neuerlich laufende Warnstreik.

Keine Gefahr für Patienten

Der Umstand, dass dieser der KDL Geschäftsführung „aufgrund des Osterwochenendes (…) zeitlich nicht ‘passt’ führt dabei nicht zu durchgreifenden Bedenken“, heißt es in der Entscheidung. Schließlich gebe es eine Notdienstvereinbarung. Die habe auch schon beim letzten, noch eintägigen Warnstreik vergangene Woche funktioniert.

Gesundheitlichen Gefahren für Patienten, die die Geschäftsführung als Argument anführt (während sie an anderer Stelle bestreitet, dass die KDL-Beschäftigten überhaupt in einer Einrichtung des Gesundheitswesens arbeiten würden), seien weder ersichtlich noch hinreichend begründet. „Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Notdienstvereinbarung als Mittel ausreichend ist, um Gefahren für Dritte zu minimieren.“

Streikziel ist ein „nachvollziehbares Anliegen“

Die Tarifauseinandersetzungen werden von den Beschäftigten unter anderem unter dem Schlagwort „Ein Haus, ein Tarif“ geführt. Es wird eine entsprechende Angleichung gefordert. Dieses Streikziel sei nicht „unzulässig“ wie die Arbeitgeberseite anführt, sondern ein „nachvollziehbares Anliegen“.

Für Sven Czekal, Gewerkschaftssekretär bei ver.di, belegt der Versuch der Geschäftsführung, den Streik untersagen zu lassen vor allem eines: „Die Tätigkeiten der KDL-Beschäftigten sind für die Arbeitgeberseite so wichtig, dass sie mit allen Mitteln versucht, gegen den Streik vorzugehen.“ Bei der Entlohnung hingegen werde diese Wichtigkeit „auf einmal vergessen“.