Cäsars Koch: der Warnstreik an der Uniklinik Regensburg

Die Tarifauseinandersetzungen an der Uniklinik Regensburg spitzen sich weiter zu. Eindrücke nach ein paar Gesprächen mit Beschäftigten im Gewerkschaftshaus.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, der folgende Artikel wurde unter ernsthaftesten Absichten konzipiert, ist während der Gestaltung jedoch typologisch aus dem Ruder gelaufen wie die Seehofer-Tochter, die bei der FDP gelandet ist. Zahlen und Fakten wurden mit Meinungen, Sentenzen und Sarkasmen kontrastiert, so dass man in einem analogen Blatt ständig zwischen den Nachrichten, der Kommentarspalte und dem Feuilleton hin- und herblättern müsste. Da aber über die betreffende Thematik in diesem Medium schon umfassend und stilistisch einwandfrei berichtet wurde – nur nicht von mir – haben wir uns entschieden, den Text so zu belassen. Möge sich jeder aus diesem journalistischen Wühltisch greifen, was er will. Dieser Text lässt sich nicht festlegen. Dieser Text ist trans.

Schon wieder muss man über die Ausländer reden, also, diese Migranten, oder, wie sagt man, die Geflüchtlinge oder so, ist ja auch wurscht. Überall tauchen sie in den Statistiken oben auf, weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Ganz versteckt manchmal jedoch, so dass man schon genauer hinsehen muss.

Wie zum Beispiel in der Pflege und den damit verbundenen Berufen.

Zweitägiger Warnstreik vor Ostern

Ja, das wenn die rechte Meute mitkriegt! Die AfD hatte da bestimmt keine Ahnung, sonst hätte es doch schon längst Demos gegeben mit Plakaten wie „Wir wollen den Dreck in unserem Land wieder selber wegmachen“ oder „Ein aufrechter Deutscher geht auch nach der Hüft-OP zu Fuß heim“.

Wir haben berichtet und berichten weiter: die etwa 350 Angestellten der Krankenhaus-Dienstleistungs-GmbH (KDL) kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, und nachdem die Klage der Arbeitgeber gegen den Warnstreik erfolglos war, wurde letzten Mittwoch und Donnerstag die Arbeit niedergelegt. Die Feiertage blieben ungestört.

Arbeiten aus Furcht, abzustürzen

Konkret geht es um die Übernahme in den Krankenhausdienstleistungstarif, heraus aus dem der Gebäudereiniger. Letzterer bedeutet im Grunde Mindestlohn, 13,50 Euro pro Stunde, keine Zuschläge, kein Weihnachtsgeld, selbstredend keine betriebliche Altersversorgung. Wer heute den Beruf antritt, verdient das Gleiche wie einer, der schon 20 Jahre arbeitet; vielleicht wird die Arbeit mehr, das Geld sicher nicht.

Man arbeitet nicht in der Hoffnung, nach oben zu kommen, sondern man arbeitet aus Furcht, abzustürzen.

Erosion der Zumutbarkeiten

Was auch in anderen Branchen zunehmend Realität wird, trifft diese Beschäftigten besonders: jemand, der hier Vollzeit arbeitet, kann vielleicht gerade mal sich selbst über die Runden bringen, keinesfalls aber seine Familie. Die sogenannten amerikanischen Verhältnisse mit der Notwendigkeit zum Zweit- oder sogar Drittjobs sind bereits Realität: etliche gehen zusätzlich noch Putzen oder tragen Zeitungen aus.

Kann gut sein, dass Sie nach einem Aufenthalt im Krankenhaus nach Hause kommen, sich eine Pizza bestellen und denselben Menschen an der Tür wiedersehen, der Sie vormittags zum Röntgen gefahren hat.

Diese Erosion der Zumutbarkeiten betont auch Heinz Neff von ver.di: „Es geht darum, leben zu können, wohnen zu können, essen zu können.“

Wer den Fachkräftemangel beklagt, darf sich gerne kurz Gedanken darüber machen, was aus dem Land wird, wenn der Niedriglohnsektor kein Personal mehr findet.

KDL-Führung schaltet auf stur

Brecht schrieb: „Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?“ Gut, Bert Brecht war ja quasi Kommunist. Der Koch Cäsars konnte im Zweifelsfall auch nicht problemlos die Stelle wechseln. Es ist nun so, dass, in dieser Situation, auch die an der Uniklinik Beschäftigten weniger Alternativen haben als andere Arbeitnehmer, und es drängt sich schon der Verdacht auf, dass der Arbeitgeber das ausnutzt.

Die KDL hat bislang auch keinerlei Gesprächsbereitschaft signalisiert, aber die im Gewerkschaftshaus anwesenden Streikenden am Donnerstag früh wirken ge- und entschlossen genug, um für ihre Interessen auch längerfristig auf die Barrikaden zu gehen. Es bleibt ihnen wohl auch fast nichts anderes mehr übrig, möchte man hinzufügen.

Keine Corona-Prämie für KDL-Beschäftigte

Es ist sehr deutsch, wenn, wie im Foyer, neben dem Kaffeeautomaten ein Schild hängt, auf dem „Kaffeeautomat“ steht. Pünktlichkeit und Fleiß zählt man ja auch gerne zu den deutschen Tugenden, aber dazu gehört nun mal auch im Gegenzug die Wertschätzung von Arbeit.

Schon bei den Tarifverhandlungen der Pflegekräfte haben diese klargemacht, dass Applaus den Kühlschrank zuhause nicht voll macht. Überhaupt, Krankenhaus: dreimal darf man raten, welche Beschäftigtengruppe im Krankenhaus keine Corona-Prämie erhalten hat, obwohl ihre Gefährdung kaum unterhalb der der Pflegekräfte lag?

Genau. Die bei der Krankenhausdienstleistungsgesellschaft.

Grundversorgung sichergestellt – trotz Streik

Die Lokführer haben übrigens eine solche herausgeschlagen, obwohl nun der Triebwagenführer nicht zwingend arg viel Kundenverkehr zu bewältigen hat. Das liegt natürlich auch an dem sehr unterschiedlichen Druckpotential der verschiedenen Berufe, vielleicht auch an der Rücksichtslosigkeit der jeweiligen Gewerkschaft. Die Waffen sind da, je nach Branche, recht ungleich verteilt.

In einem Krankenhaus ergibt sich die zusätzliche Problematik, dass eine Grundversorgung sichergestellt sein muss, und die Streikenden stellen klar, dass sie diese Verpflichtung auch ernst nehmen. „Es gibt in jedem Fall einen Notdienst. Kein Patient kommt zu Schaden,“ so Michael Schilwa von ver.di.

Mal mit den Beschäftigten reden statt mit Münchner Anwälten…

75 Beschäftigte müssen den Notdienst bewältigen, machen die nötigste Arbeit der Streikenden mit und sorgen damit leider auch dafür, dass ein Streik schon vom Grundsatz her nicht die gleiche Wucht entfalten kann wie bei anderen Berufszweigen.

Dass aber auch die Warnstreiks schon Wirkung zeigen, beweist der etwas arg mimosenhafte Versuch der Arbeitgeber, schon den Warnstreik gerichtlich untersagen zu lassen – erfolglos. Vielleicht sollte die KDL oder gleich das Uniklinikum lieber mit ihren Angestellten sprechen als mit Münchner Anwälten. Man ist ja nicht gleich Kommunist, wenn man mal den Sorgen der Mitarbeiter lauscht.

Lohndumping und übersehen werden…

Florian, der sich wie seine Kollegen mit Vornamen vorstellt, beklagt zum Beispiel generell das Lohndumping sowie, dass man einfach übersehen werde. Nachvollziehbar: gerade hat man gelernt, dass auch Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik ohne seine Schwester Helga nichts wert gewesen wäre, da muss man sich auch noch an den Gedanken gewöhnen, dass beide ohne einen sauberen OP wenig brillieren hätten können. Sie seien „die stillen Helden des Krankenhauses,“ so Florian.

Natalie beklagt sich, dass ihr Gehalt hinten und vorne nicht reiche, dass jeder Zweite ohne einen Nebenjob nicht über die Runden komme, und dass ein Achtstundentag nicht genüge, um das Auskommen zu sichern.

Auch das war übrigens Teil des Wirtschaftswunders und des damit verbundenen Gesellschaftsvertrages: Wenn du arbeitest, wirst du dich dadurch erhalten können. Ein nicht unwichtiges Prinzip.

Der KDL fehlen die Leute. Ja, warum nur?

„Unser Geschäftsführer hat keine Lust, mit uns zu sprechen,“ meint Gregor daraufhin, und fügt hinzu: „Uns fehlen die Leute! Ja, warum nur, bei 13,50 Euro!“

Der Rahmentarifvertrag Gebäudereinigung ist tatsächlich auch derart mager, dass man sich fragt, warum man da überhaupt einen benötigt hat. So viel mehr als das, was gesetzlich ohnehin festgeschrieben ist, steht da nun auch nicht drin. Man braucht keine großen argumentativen Kniffe, um klarzumachen, dass es etwas anderes ist, ein Büro zu saugen, als eine Intensivstation sauber zu halten. Um das Brinkmann-Bild nochmals zu bemühen: „Wenn der OP schlecht gereinigt ist, stirbt der Patient.“

Die KDL gehört mehrheitlich dem Freistaat

Der Unterschied in der Bezahlung würde wohl im neuen Tarif so um die 1.000 Euro im Monat ausmachen; eine spürbare Steigerung, aber für den Arbeitnehmer, gerade angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten, noch lange kein Grund, Kreuzfahrtkataloge zu wälzen.

Auch beim Arbeitgeber ist klar, dass er sich diese Ausgaben lieber sparen würde, aber das wäre ein Fehler, schon deshalb, weil die Beteiligungsmehrheit an der KDL letztlich staatlich ist.

Kein Integrationskurs zahlt sich mehr aus als eine Arbeit, die sich lohnt

Natürlich ist es, gerade angesichts der Vorkommnisse um das Regensburger Bahnhofsareal, öffentlichkeitswirksamer, Polizisten einzustellen.

Es wird sich aber andererseits in jeder Hinsicht auszahlen, bei denen am unteren Ende der Einkommensskala dafür zu sorgen, dass sie ordentlich über die Runden kommen, und was die vielen Menschen mit Migrationshintergrund betrifft, die bei der KDL beschäftigt sind: kein Integrationskurs zahlt sich mehr aus als eine Arbeit, die sich lohnt.

Erzwingungsstreiks angekündigt

Der Erkenntnisweg der Arbeitgeberseite scheint in dieser Hinsicht noch nicht weit gediehen. Die Arbeitnehmer aber bereiten sich auf die nächste Phase nach dem Osterfrieden vor: schon im April soll es Erzwingungsstreiks geben. Auch diese will man hart, aber verantwortungsbewusst gegenüber den Patienten führen…

Ist ja nicht wie bei den Lokführern.